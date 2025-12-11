Escándalo en River por la última decisión de Stéfano Di Carlo y Gallardo: "Despedidos sin aviso"

Stéfano Di Carlo, en una de sus primeras medidas como presidente de River, definió que el entrenador para el 2026 a pesar de un 2025 más que decepcionante, seguirá siendo Marcelo Gallardo, quien además de comandar al primer equipo también tiene voz y voto en el proyecto integral de juveniles del club. Es acá donde surgió una noticia que a los socios no les gustó para nada.