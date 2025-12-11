Luego de lo que fue un 2025 paupérrimo desde lo deportivo, River comenzó a rearmarse para lo que será un 2026 más que exigente. Con la llegada de Stéfano Di Carlo a la presidencia comenzaron a haber cambios en la estructura interna y en las últimas horas se confirmó una noticia que desató un escándalo en las entrañas del Millonario.
TENSIÓN
Escándalo en River por la última decisión de Stéfano Di Carlo y Gallardo: "Despedidos sin aviso"
En las últimas horas se supo que hubo despidos a empleados de River y hay un clima interno bastante tenso.
Stéfano Di Carlo, en una de sus primeras medidas como presidente de River, definió que el entrenador para el 2026 a pesar de un 2025 más que decepcionante, seguirá siendo Marcelo Gallardo, quien además de comandar al primer equipo también tiene voz y voto en el proyecto integral de juveniles del club. Es acá donde surgió una noticia que a los socios no les gustó para nada.
“Hay mucho malestar en River porque despidieron a profesores del fútbol infantil. De golpe y porrazo se enteraron que fueron despedidos sin aviso previo”, informó Héctor Gallo en DSports, una noticia que lógicamente mueve los cimientos de un área central en el Millonario como es la formación de juveniles, fuente de las mayores alegrías y éxitos del club en toda su historia.
River y los cambios en la estructura de infantiles
Está claro que una nueva gestión tiene el derecho a cambiar la estructura del proyecto deportivo pero lo que más bronca generó en River es que personas con muchos años de trabajo en el club fueron despedidos sin un trato decente y acorde a la tarea que vienen desempeñando desde hace bastante tiempo. Ahora se verá cómo se reordena esta situación.
Mientras todas las miradas van hacia el mercado de pases de River y la conformación del plantel profesional de cara al 2026 también hay mucho movimiento en sectores con menos luminarias del club que pero al fin de cuentas son igual de importantes ya que históricamente los jugadores más grandes de la historia del club fueron producto de las divisiones inferiores.
