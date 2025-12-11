Dijo que sí y River negocia por una figura de la Selección Argentina y la Premier League

La idea que tiene Gallardo, más allá de que jugará Copa Sudamericana, es empezar a armar un plantel importante que primero y principal vuelva a jugar bien para luego sí competir por objetivos importantes. Dentro de las prioridades que tiene River se busca un lateral izquierdo y el nombre que cada minuto toma más fuerza es el de Julio Soler, que pertenece al Bournemouth de Inglaterra y viene de ser capitán de la Selección Argentina Sub20.