Dijo que sí y River negocia por una figura de la Selección Argentina y la Premier League

River está rearmando su plantel pensando en un 2026 donde tendrá la obligación de pelear en el ámbito local y también en la Copa Sudamericana. Marcelo Gallardo comenzó a llamar a diferentes jugadores para que se sumen a su proyecto y un futbolista de la Selección Argentina y la Premier League empezó a acercarse más que nunca al Millonario.
La idea que tiene Gallardo, más allá de que jugará Copa Sudamericana, es empezar a armar un plantel importante que primero y principal vuelva a jugar bien para luego sí competir por objetivos importantes. Dentro de las prioridades que tiene River se busca un lateral izquierdo y el nombre que cada minuto toma más fuerza es el de Julio Soler, que pertenece al Bournemouth de Inglaterra y viene de ser capitán de la Selección Argentina Sub20.
Soler se marchó del fútbol argentino en enero de este año cuando Lanús se lo vendió al Bournemouth de la Premier League por más de 10 millones de dólares. El club inglés lo compró como una apuesta a futuro y es por eso que durante todo este 2025 el zurdo no disputó demasiados partidos. Es esta la brecha que quiere aprovechar River para sumarlo.
“Desde el entorno de Julio Soler son optimistas en que saldrá del Bournemouth para llegar a River”, afirmó el periodista Hernán Castillo, al mismo tiempo que se supo que el jugador está dispuesto a volver al fútbol argentino para ponerse la camiseta de La Banda. La negociación ya está en marcha con una propuesta clara por parte del Millonario.
River ya negocia por Soler
La idea que tiene River es sumar a Soler a préstamo por 12 meses con cargo y con una opción de compra por un porcentaje del pase. El club inglés está analizando la propuesta y en las próximas horas enviará una respuesta que será determinante. Está claro que si finalmente Bournemouth pretende dejar ir al lateral solamente por una venta, el Millonario se retirará de la negociación.
A pesar de que para Marcelo Gallardo el lateral izquierdo titular es Marcos Acuña, entiende que el ex Racing debe tener una variante de categoría debido a los diferentes problemas físicos que evidenció desde su llegada a mediados del 2024. Si finalmente la opción de Julio Soler se cae está más que claro que el Millonario irá a la carga por otra opción para el puesto.
