Diego Monroig soltó una bomba sobre Dybala que lo cambia todo para Boca

Boca viene de cumplir un sueño absoluto como fue la vuelta de Leandro Paredes en el último mercado de pases. Ahora el sueño para el 2026 se llama Paulo Dybala, quien ahora mismo se encuentra en la Roma de Italia. El que soltó una información bomba sobre este asunto fue Diego Monroig en ESPN.
El nombre de Dybala comenzó a sonar cada vez más fuerte en Boca desde el momento en que se dio el regreso de Paredes. Se sabe que ambos tienen una amistad muy grande forjada en la Selección Argentina y también en su tiempo juntos en Roma. El que le echó más leña al fuego fue nada menos que el papá de Paredes, quien aseguró que La Joya tarde o temprano se pondrá la camiseta Xeneize.
En las últimas horas surgió la información que Dybala no tiene intenciones de renovar su vínculo con Roma que finaliza en junio del 2026 y esto lógicamente generó nuevamente mucho ruido en Boca. Para colmo el que habló y despertó aún más la ilusión fue el Chelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme.
“¿Paulo Dybala es un sueño, una ilusión o una realidad? Es una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”, expresó el dirigente con Radio La Red.
Diego Monroig, periodista que cubre el día a día de Boca para ESPN, dio un paso más allá y afirmó que la llegada de Dybala al Xeneize está más latente que nunca y podría darse antes de lo que muchos piensan. “Se puede dar en enero o junio”, expresó el cronista, detallando además una situación que le juega a favor al club de La Ribera.
Oriana Sabatini, esposa de Dybala, está muy cerca de dar a luz y su intención es radicarse en la Argentina para estar cerca de su familia en ese momento tan especial. De hecho, la llegada de la joven al país se daría en los primeros meses del 2026, lo que invita a pensar que La Joya podría resolver su salida de la Roma de manera anticipada y esto es lo que haría más cercana que nunca su llegada a Boca.
Si bien en Boca no quieren dar precisiones ni generar ilusión, saben que hay muchas chances de que Dybala se sume en 2026, lo que sin dudas sería un salto de calidad absoluto para ir con todo por la tan ansiada séptima Copa Libertadores luego de haber estado los últimos dos años afuera del máximo certamen a nivel continental.
