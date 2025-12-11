Diego Monroig soltó una bomba sobre Dybala que lo cambia todo para Boca

Oriana Sabatini, esposa de Dybala, está muy cerca de dar a luz y su intención es radicarse en la Argentina para estar cerca de su familia en ese momento tan especial. De hecho, la llegada de la joven al país se daría en los primeros meses del 2026, lo que invita a pensar que La Joya podría resolver su salida de la Roma de manera anticipada y esto es lo que haría más cercana que nunca su llegada a Boca.

Si bien en Boca no quieren dar precisiones ni generar ilusión, saben que hay muchas chances de que Dybala se sume en 2026, lo que sin dudas sería un salto de calidad absoluto para ir con todo por la tan ansiada séptima Copa Libertadores luego de haber estado los últimos dos años afuera del máximo certamen a nivel continental.

