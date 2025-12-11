Edinson Cavani viene de vivir un 2025 bastante malo en todo sentido con la camiseta de Boca. No solo que al equipo en general no le fue para nada bien sino que en lo personal prácticamente no pudo estar nunca a disposición producto de lesiones. En las últimas horas llegó una fuerte crítica por parte de la dirigencia y el uruguayo ya definió cuál será su futuro.
Cavani definió su futuro después del misil de la dirigencia de Boca
Chelo Delgado criticó el nivel de Edinson Cavani durante el 2025 y el uruguayo definió su futuro en Boca.
En el día de ayer fue el Chelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme, quien habló sobre lo que fue la temporada de Edinson Cavani y para sorpresa de absolutamente todos soltó un dardo muy fuerte. “Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos”, aseguró dialogando con Radio La Red.
“A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”, agregó Delgado, que como nadie representa la opinión de Juan Román Riquelme. Lógicamente esto supone un dardo inesperado para Cavani ya que siempre fue elogiado por la dirigencia de Boca aún en los momentos más complicados.
Los rumores de una posible salida de Cavani comenzaron a hacerse más fuerte, sobre todo porque a pesar de que el contrato del uruguayo expira en diciembre del 2026 hay una cláusula que le permite tanto al jugador como al club romper el vínculo de manera unilateral por las dos partes. Finalmente se terminó de dilucidar el futuro del ex Manchester United.
Cavani se queda en Boca
Cavani ya confirmó que tiene la intención de cumplir su contrato con Boca, mientras que la dirigencia no tiene intenciones de que el charrúa se marche. De esta manera el atacante, aún sabiendo que por sus problemas físicos corre de atrás para ser titular, se quedará en el club por todo el 2026 para apoyar desde donde le toque como uno de los líderes del vestuario.
Más allá de esta situación, la dirigencia de Boca con Juan Román Riquelme a la cabeza ya está buscando un centrodelantero de máxima categoría para que refuerce a un plantel que está necesitado de apellidos importantes de cara a un año donde el máximo objetivo será la Copa Libertadores. Por ahora no hay opciones que hayan salido a la luz pero se sabe que el mandamás Xeneize está trabajando en silencio.
