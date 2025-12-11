Cavani definió su futuro después del misil de la dirigencia de Boca

En el día de ayer fue el Chelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme, quien habló sobre lo que fue la temporada de Edinson Cavani y para sorpresa de absolutamente todos soltó un dardo muy fuerte. “Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos”, aseguró dialogando con Radio La Red.