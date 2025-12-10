Doman abandonó el estudio de A24; el peor vendedor de autos; Santiago, capital de la siesta

1-Fabián Doman cuestionó a uno de sus panelistas
“Ni Adorni se animó a tanto”, le lanzó el conductor a su colaborador Robertino Sánchez Flecha después de que abandonara los estudios de A24.
El analista había atribuido el llamativo atuendo del presidente Milei (un mameluco de YPF) a una supuesta “operación política”.
Doman remató con ironía: “ Se fue en pijamas hasta Oslo”, mientras crecía la intriga sobre por qué Milei viajó tanto tiempo con esa ropa y si fue por el frío noruego.
Los coches usados a menudo son complicados de comercializar pero un sujeto intentó lograrlo sus unidades recurriendo a la honestidad brutal.
Buscó ubicar un Ford Galaxy con 32 años de antigüedad. En los años 90, se usaba mucho este modelo como taxis y remis.
La gran incógnita es si sus verdades lograrán convencer a alguien… o si estamos ante el peor vendedor del mundo.
Una encuesta que revela la cantidad de horas de siesta que tienen cada día muchos santiagueños se difundió mucho en las redes sociales.
Después del mediodía, especialmente en verano, las temperaturas en la provincia suelen ser extremas e invitan a la hamaca paraguaya.
Por eso, los descansos vespertinos pueden oscilar entre 4 ó 6 horas en la vida cotidiana local.