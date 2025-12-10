Doman abandonó el estudio de A24; el peor vendedor de autos; Santiago, capital de la siesta

La gran incógnita es si sus verdades lograrán convencer a alguien… o si estamos ante el peor vendedor del mundo.

3-En Santiago del Estero baten un récord

Una encuesta que revela la cantidad de horas de siesta que tienen cada día muchos santiagueños se difundió mucho en las redes sociales.

Después del mediodía, especialmente en verano, las temperaturas en la provincia suelen ser extremas e invitan a la hamaca paraguaya.

Por eso, los descansos vespertinos pueden oscilar entre 4 ó 6 horas en la vida cotidiana local.