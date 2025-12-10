La china DeepSeek revolucionó el mundo de la inteligencia artificial al presentar dos versiones actualizadas de su modelo experimental. La empresa con sede en Hangzhou dejó atrás el nombre experimental y lanzó DeepSeek-V3.2, asegurando que iguala el rendimiento de GPT-5 de OpenAI en múltiples pruebas de razonamiento.
CHINA CON TODO
DeepSeek modo paliza: Lanzó dos modelos y dice igualar a ChatGPT5 en rendimiento
La startup china presentó DeepSeek-V3.2 y DeepSeek-V3.2-Speciale, asegurando que alcanzan el nivel del producto estrella de OpenAI en múltiples pruebas.
Quizás te interese leer: Chau redes sociales para adolescentes: ¿Qué otros países podrían imitar a Australia?
DeepSeek-V3.2-Speciale: la versión matemática
Este movimiento refuerza la posición de los modelos de código abierto chinos frente a los sistemas propietarios de Silicon Valley. Según la compañía, el nuevo modelo combina capacidades de razonamiento avanzado con el uso autónomo de herramientas como motores de búsqueda, calculadoras y ejecutores de código.
"DeepSeek-V3.2 es nuestro primer modelo que integra el pensamiento directamente en el uso de herramientas", afirmó la empresa en su cuenta de X. La startup, que sorprendió al sector tecnológico en enero con un modelo innovador, ahora consolida su estrategia para competir en la carrera global de IA.
La segunda versión presentada, DeepSeek-V3.2-Speciale, se enfoca en cálculos matemáticos y razonamiento a largo plazo. La compañía asegura que este modelo iguala el rendimiento del último Gemini-3 Pro de Google y alcanzó niveles de medalla de oro en pruebas como la Olimpiada Internacional de Matemáticas y la Olimpiada Internacional de Informática.
El objetivo declarado es "llevar al límite las capacidades de inferencia de los modelos de código abierto". DeepSeek también reveló que desarrolló una nueva forma de entrenar agentes de IA, programas diseñados para actuar de manera independiente sin intervención humana constante.
Nueva estrategia para dominar el mercado
Según Bloomberg, tras su revolucionario lanzamiento de enero, DeepSeek acelera su impulso investigador. La semana pasada, la startup presentó DeepSeekMath-V2, un modelo abierto con capacidad avanzada para demostrar teoremas matemáticos.
La pregunta que queda flotando en el aire: ¿podrá ChatGPT 5.2 mantener su liderazgo frente a esta ofensiva china?
Por ahora, DeepSeek demuestra que la batalla por la supremacía en inteligencia artificial recién empieza.
---------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial
Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla
La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)
A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje
Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares