DeepSeek modo paliza: Lanzó dos modelos y dice igualar a ChatGPT5 en rendimiento

El objetivo declarado es "llevar al límite las capacidades de inferencia de los modelos de código abierto". DeepSeek también reveló que desarrolló una nueva forma de entrenar agentes de IA, programas diseñados para actuar de manera independiente sin intervención humana constante.

Nueva estrategia para dominar el mercado

Según Bloomberg, tras su revolucionario lanzamiento de enero, DeepSeek acelera su impulso investigador. La semana pasada, la startup presentó DeepSeekMath-V2, un modelo abierto con capacidad avanzada para demostrar teoremas matemáticos.

image

La pregunta que queda flotando en el aire: ¿podrá ChatGPT 5.2 mantener su liderazgo frente a esta ofensiva china?

Por ahora, DeepSeek demuestra que la batalla por la supremacía en inteligencia artificial recién empieza.

