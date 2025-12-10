Alarma en NASA: Nave clave desapareció sin rastro tras pasar detrás de Marte

Un historial problemático

Esta no es la primera vez que MAVEN genera pánico en la NASA. En 2022, la nave pasó tres meses en modo seguro después de que sus unidades de medición inercial (IMU) comenzaran a fallar. Los técnicos tuvieron que reprogramar el sistema para que navegara usando rastreadores estelares en lugar de giroscopios. El actual incidente podría estar relacionado con ese sistema de navegación alternativo o tratarse de una nueva falla de hardware.

image

Lanzada en noviembre de 2013 y llegada a Marte en septiembre de 2014, MAVEN tenía como misión estudiar la atmósfera superior del planeta y cómo el viento solar la erosiona. Su trabajo permitió entender cómo Marte pasó de ser un mundo cálido y húmedo a convertirse en el desierto helado actual.

La sonda celebró sus 10 años en órbita marciana en 2024, pero su presupuesto ya estaba marcado para eliminarse en 2026, a pesar de ser crucial para las misiones en superficie.

