Alarma en NASA: Nave clave desapareció sin rastro tras pasar detrás de Marte

La NASA enfrenta una crisis espacial de impacto total. La nave MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), que lleva más de 10 años orbitando Marte, perdió todo contacto con la Tierra el 6 de diciembre. Lo insólito del caso es que todos los sistemas funcionaban antes. Cuando debió reaparecer del otro lado, solo hubo silencio.
Quizás te interese leer: Inesperado hallazgo de la NASA sobre el origen de la vida: ¿Qué tenía el asteroide Bennu?
Red de comunicaciones en jaque para la NASA
"La telemetría mostraba que todos los subsistemas trabajaban normalmente antes de que orbitara detrás del planeta", confirmó la agencia espacial en un comunicado oficial. Pero cuando MAVEN emergió, la Deep Space Network no detectó ninguna señal. Los equipos técnicos trabajan contrarreloj para investigar la anomalía y reestablecer las comunicaciones.
MAVEN no es solo una nave científica: es un eslabón vital para los rovers en la superficie marciana. La sonda actúa como repetidora de comunicaciones entre Curiosity y Perseverance y la Tierra, transmitiendo datos críticos que incluyen imágenes de alta resolución y análisis espectral.
Aunque la NASA cuenta con otros orbitadores como el Mars Reconnaissance Orbiter (lanzado en 2005) y el Mars Odyssey (de 2001), ambas naves son incluso más antiguas que MAVEN, lo que eleva el riesgo de fallas en cascada. La Agencia Espacial Europea también aporta su ExoMars Trace Gas Orbiter, pero la pérdida de MAVEN deja la red de comunicaciones marcianas al límite.
Un historial problemático
Esta no es la primera vez que MAVEN genera pánico en la NASA. En 2022, la nave pasó tres meses en modo seguro después de que sus unidades de medición inercial (IMU) comenzaran a fallar. Los técnicos tuvieron que reprogramar el sistema para que navegara usando rastreadores estelares en lugar de giroscopios. El actual incidente podría estar relacionado con ese sistema de navegación alternativo o tratarse de una nueva falla de hardware.
Lanzada en noviembre de 2013 y llegada a Marte en septiembre de 2014, MAVEN tenía como misión estudiar la atmósfera superior del planeta y cómo el viento solar la erosiona. Su trabajo permitió entender cómo Marte pasó de ser un mundo cálido y húmedo a convertirse en el desierto helado actual.
La sonda celebró sus 10 años en órbita marciana en 2024, pero su presupuesto ya estaba marcado para eliminarse en 2026, a pesar de ser crucial para las misiones en superficie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
Ciencia: Hallaron una estructura cósmica gigante que gira a 110 km por segundo
Esta noche, la Luna se hace gigante: La última superluna del año te espera
Descubrieron en Irán una mina gigantesca: 61 millones de toneladas de oro
¿'Chernobyl salteño'? La Justicia inspeccionó el pozo de Lomas de Olmedo por fluidos y gases
Blue Origin vs. SpaceX: La batalla que definirá quién conquista la Luna primero