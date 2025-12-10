Mientras las facturas de luz suben como si tuvieran voluntad propia, las pymes vuelven a mirar con lupa cada kilovatio. La presión tarifaria y la quita de subsidios están empujando a muchas industrias a un punto crítico donde cualquier avance en tecnología que reduzca el consumo eléctrico deja de ser un lujo y se convierte en supervivencia.
MENOS EN LA FACTURA DE LUZ
Tecnología que esperanza a las pymes: Una innovación llega para recortar el consumo eléctrico
La llegada de Integra coincide con un momento en el que las pymes buscan aire financiero de cualquier manera en sus facturas de luz.
En ese escenario aparece Integra, un sistema importado por el Grupo Halpern que ya empezó a instalarse en distintos polos productivos de la provincia de Mendoza y promete recortar entre 15% y 45% el gasto energético de motores trifásicos.
Lejos de sonar a fórmula mágica, la tecnología llega con aval global. Coca-Cola, Unilever, Rolls-Royce, Peugeot y Wilmar ya la utilizan. Pero lo que genera interés no es el prestigio internacional, sino la posibilidad de que una pyme argentina y mendocina pueda empezar a ver su factura eléctrica disminuir de manera concreta y sostenida.
¿Qué tecnología utiliza Integra para bajar el consumo eléctrico?
El dispositivo trabaja como un guardián invisible dentro del motor. Cada 10 milisegundos analiza el torque y decide cuánta energía necesita entregar en ese microsegundo exacto. Esta dinámica reemplaza el funcionamiento tradicional de muchos motores industriales, que suelen trabajar al máximo aun cuando no lo necesitan.
Ese excedente de energía se pierde convertido en calor, vibración y ruido, elementos que no solo significan gasto, sino también desgaste. Para las pymes, esto abre un doble beneficio, comenzando por menos consumo eléctrico y una vida útil más larga para sus equipos.
La documentación técnica indica además una reducción del 2% al 15% en la potencia contratada, una variable que hoy es tan relevante como el consumo mismo, ya que muchas tarifas penalizan picos o contrataciones innecesarias.
La instalación es simple y el mantenimiento es inexistente, un punto que seduce a los dueños de pequeñas y medianas empresas que necesitan certezas y no quieren sumar más costos recurrentes.
¿Cuál es el retorno real de esta tecnología para las industrias?
El fabricante asegura que la amortización se da en menos de 14 meses.La posibilidad de recuperar una inversión tecnológica en poco más de un año, al tiempo que se achican gastos estructurales, pone a Integra en el radar del sector.
El ahorro proyectado, entre un 15% y un 45%, depende directamente del tipo de motor, del uso que se le dé y de la carga. En maquinaria agrícola, en plantas de elaboración y en empresas de frío, este tipo de variación puede representar cientos de miles de pesos al año.
