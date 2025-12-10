Tecnología que esperanza a las pymes: Una innovación llega para recortar el consumo eléctrico

La documentación técnica indica además una reducción del 2% al 15% en la potencia contratada, una variable que hoy es tan relevante como el consumo mismo, ya que muchas tarifas penalizan picos o contrataciones innecesarias.

La instalación es simple y el mantenimiento es inexistente, un punto que seduce a los dueños de pequeñas y medianas empresas que necesitan certezas y no quieren sumar más costos recurrentes.

Pymes denuncian altos costos de luz pese a que estuvieron cerradas por la cuarentena

¿Cuál es el retorno real de esta tecnología para las industrias?

El fabricante asegura que la amortización se da en menos de 14 meses.La posibilidad de recuperar una inversión tecnológica en poco más de un año, al tiempo que se achican gastos estructurales, pone a Integra en el radar del sector.

El ahorro proyectado, entre un 15% y un 45%, depende directamente del tipo de motor, del uso que se le dé y de la carga. En maquinaria agrícola, en plantas de elaboración y en empresas de frío, este tipo de variación puede representar cientos de miles de pesos al año.

Más noticias en Urgente24

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla

La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares