La discusión por la reforma tributaria empieza a tomar temperatura y las pymes buscan dejar su huella en el debate. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una serie de propuestas concretas ante el Gobierno nacional con el objetivo de aliviar la presión fiscal, simplificar los sistemas de pago y hacer más competitivo al entramado productivo local.
ESQUEMA DE GANANCIAS
IVA Provincial y exenciones: La propuesta de las pymes para la reforma tributaria
La reforma tributaria que se avecina no sólo redefine la relación entre Nación y provincias, sino también el futuro de las pymes.
El encuentro se realizó con el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y sirvió para acercar posiciones antes del envío del proyecto oficial al Congreso. Desde la entidad que representa al sector pyme remarcan que la actual estructura impositiva “castiga la formalidad, desalienta la inversión y frena la generación de empleo”.
¿Qué reclaman las pymes en la reforma tributaria?
El eje central del planteo de CAME busca reducir la carga impositiva y eliminar distorsiones que afectan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Para eso, propusieron un nuevo consenso fiscal entre Nación y provincias que permita rediseñar el sistema desde sus cimientos.
Entre los puntos más relevantes, se destacan:
- La creación de un IVA provincial que reemplace o complemente el actual impuesto a los Ingresos Brutos.
- La generalización del IVA nacional con una alícuota más baja y pareja, eliminando regímenes especiales y exenciones que, según la entidad, “erosionan la base impositiva y disminuyen la recaudación”.
- Un nuevo esquema del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y jurídicas, con menos carga administrativa y una operatoria más simple.
- La creación de una Cuenta Corriente Tributaria Nacional, que permita compensar automáticamente saldos a favor entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
En palabras de su presidente, Ricardo Diab, “se necesita una baja o adecuación de impuestos con una matriz más lógica, que haga más competitivas a las pymes”.
¿Cómo funcionaría el nuevo IVA provincial propuesto por las pymes?
Una de las ideas más disruptivas del paquete de propuestas es la implementación de un IVA provincial. Según el documento presentado, esta figura permitiría sustituir al impuesto sobre los Ingresos Brutos, considerado por muchos especialistas como el más distorsivo del sistema argentino.
El modelo plantea un esquema dual, donde el IVA nacional mantendría una tasa general más baja, mientras que las provincias aplicarían una porción complementaria del tributo. De esta forma, se busca una recaudación más equitativa y transparente, reduciendo la carga sobre las cadenas productivas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado que la intención del Gobierno es dividir el IVA “entre nacional y provincial”. “Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21% actual”, precisó, en línea con la idea de generar competencia impositiva entre las provincias para incentivar una mayor eficiencia en la recaudación.
¿Qué impacto tendría esta reforma tributaria sobre las pymes?
Para CAME, el rediseño impositivo sería una oportunidad para formalizar la economía, simplificar trámites y bajar los costos financieros asociados al cumplimiento tributario.
Actualmente, las pymes argentinas enfrentan más de 160 tributos diferentes entre los tres niveles de gobierno. “La cantidad de impuestos y las superposiciones generan ineficiencia y un altísimo costo operativo”, explican desde la confederación.
La reforma también apunta a promover la inversión y las exportaciones, impulsando el empleo formal y reduciendo los saldos a favor que suelen quedar inmovilizados en los circuitos administrativos.
“Argentina viene de una matriz de suba de impuestos durante los últimos 30 años. Hoy están dadas las condiciones para competir en igualdad de condiciones con el resto de la región”, aseguró Pazo, titular de ARCA.
Según el funcionario, desde 2024 la presión tributaria nacional sobre las pymes cayó 2,4 puntos porcentuales, y el objetivo es profundizar esa tendencia. “La competitividad tiene que venir de la baja de impuestos y de la apertura de mercados”, enfatizó.
¿Qué otros cambios analiza el Gobierno dentro de la reforma tributaria?
El Ministerio de Economía ya trabaja en un proyecto que combinaría baja de impuestos, simplificación administrativa y estímulos al ahorro. En una reciente presentación ante el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS), Caputo adelantó algunos ejes clave:
- Reducción de cargas patronales, reemplazadas por un fondo de cese laboral para disminuir la litigiosidad.
- Aumento de las deducciones en el Impuesto a las Ganancias, especialmente en seguros de retiro y capitalización.
- Simplificación del sistema de Ganancias para individuos, con alícuotas más bajas y deducciones ampliadas.
“Vamos a un esquema de menos impuestos y mayor simplicidad. La reforma va a beneficiar a todos: Nación, provincias, empresarios y trabajadores”, afirmó el ministro.
¿Por qué las pymes insisten en una reforma estructural del IVA?
El pedido de CAME se apoya en una realidad evidente: el actual sistema de impuestos indirectos genera inequidades entre sectores y desalienta la formalización. Con el nuevo modelo de IVA dual, las pymes podrían evitar la acumulación de saldos a favor, mejorar su flujo de caja y acceder a un sistema más previsible.
Además, la entidad propone un sistema de transparencia financiera, donde los comercios puedan vender “por cuenta y orden” del agente financiero, reduciendo costos de fiscalización y simplificando los procesos de recaudación.
“El objetivo no es sólo pagar menos, sino pagar mejor, con un sistema más simple, moderno y equitativo”, resumió Diab.
