"NO ODIAMOS LO SUFICIENTE..."

Javier Milei va por más: La reforma laboral deroga el Estatuto del Periodista

Javier Milei ya dejó en claro que "odia" a los periodistas, y ahora va por más: en la reforma laboral deroga el Estatuto del Periodista. Hay fuertes críticas.

11 de diciembre de 2025 - 12:46
Javier Milei odia a los periodistas y ahora quiere eliminar el Estatuto que rige la profesión.

Javier Milei odia a los periodistas y ahora quiere eliminar el Estatuto que rige la profesión.

Cabe destacar que el Estatuto del Periodista (Ley 12.908) regula condiciones laborales de estos profesionales en la Argentina, como jornada, vacaciones e indemnizaciones. La reforma laboral propuesta por el Gobierno busca eliminarlo, lo que es considerado por muchos como pérdida de derechos.

En su texto, el Estatuto del Periodista señala que su objetivo es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.

Los primeros que salieron con los tapones de punta fueron los sindicatos: la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Pero también varios periodistas salieron a expresar su rechazo al intento de Javier Milei de eliminar el Estatuto que rige la profesión.

