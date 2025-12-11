Javier Milei va por más: La reforma laboral deroga el Estatuto del Periodista

Este jueves (11/12) ingresó al Senado de la Nación el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei, que se debatirá en sesiones extraordinarias. La iniciativa consta de 71 páginas, por lo que se torna complejo analizar punto por punto. Pero comienzan a aparecer las polémicas, como la derogación del Estatuto del Periodista.