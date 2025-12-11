Este jueves (11/12) ingresó al Senado de la Nación el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei, que se debatirá en sesiones extraordinarias. La iniciativa consta de 71 páginas, por lo que se torna complejo analizar punto por punto. Pero comienzan a aparecer las polémicas, como la derogación del Estatuto del Periodista.
Javier Milei va por más: La reforma laboral deroga el Estatuto del Periodista
Javier Milei ya dejó en claro que "odia" a los periodistas, y ahora va por más: en la reforma laboral deroga el Estatuto del Periodista. Hay fuertes críticas.
Es sabido que Javier Milei "odia" a los periodistas, ya que él mismo se encargó de dejarlo en claro en reiteradas oportunidades. Y ahora aprovecha esta reforma laboral para profundizar su batalla contra los comunicadores.
Cabe destacar que el Estatuto del Periodista (Ley 12.908) regula condiciones laborales de estos profesionales en la Argentina, como jornada, vacaciones e indemnizaciones. La reforma laboral propuesta por el Gobierno busca eliminarlo, lo que es considerado por muchos como pérdida de derechos.
En su texto, el Estatuto del Periodista señala que su objetivo es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.
Los primeros que salieron con los tapones de punta fueron los sindicatos: la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Pero también varios periodistas salieron a expresar su rechazo al intento de Javier Milei de eliminar el Estatuto que rige la profesión.
