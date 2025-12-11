Alerta por morosidad récord: Exigen al BCRA frenar el ahogo de las tarjetas de crédito

Esto se agrava por la dinámica de refinanciación continua, donde lo que no se paga se capitaliza y vuelve al usuario en forma de nuevas deudas, más intereses, más cargos y más presión sobre un salario que ya no se estira lo suficiente. Según ADPRA, este fenómeno se convirtió en un círculo difícil de romper para quienes están al límite de su presupuesto.

En las tarjetas de crédito internacionales el rango de costo promedio está en $1.800, según un relevamiento realizado por el BCRA.

BCRA: ¿Qué medidas podrían tomarse para frenar la morosidad?

Si bien ADPRA no propuso un plan cerrado, remarcó que existen herramientas que el Banco Central podría implementar de manera inmediata. Entre ellas, una revisión de los topes de tasas aplicadas a consumos esenciales, límites más estrictos para la capitalización de intereses y un esquema especial para hogares en situación de vulnerabilidad económica.

El objetivo sería evitar que las familias sigan cayendo en un endeudamiento acumulativo imposible de pagar. En muchas Defensorías advierten que aumentaron las consultas por cuotas impagas, refinanciaciones en cadena, órdenes de suspensión de tarjetas y dificultades extremas para cubrir necesidades básicas mientras crece la deuda financiera.

