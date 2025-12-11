Alerta por morosidad récord: Exigen al BCRA frenar el ahogo de las tarjetas de crédito

La creciente bola de nieve del endeudamiento de las familias encendió una señal de alarma institucional. Los ingresos deteriorados, aumentos generalizados y tasas que se disparan, la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) reclamó públicamente que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Economía tomen medidas urgentes para contener la morosidad que hoy asfixia a los hogares de menores recursos.
La advertencia quedó hecha y ahora, la pelota está en la cancha del BCRA y del Ministerio de Economía.
El pedido llegó acompañado de un diagnóstico que expone cómo las tarjetas de crédito se transformaron en un salvavidas cada vez más caro, que en miles de casos termina hundiendo más de lo que ayuda.
¿Por qué ADPRA exige que el BCRA intervenga en el problema de las tarjetas de crédito?
Desde la entidad advirtieron que la situación dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una tendencia nacional. Según explicaron, el endeudamiento mediante tarjetas se intensificó de forma acelerada entre quienes dependen de trabajos informales, changas o actividades de la economía popular.
En los distintos Ombudsman provinciales detectaron que los consumos más frecuentes no corresponden a bienes suntuarios, sino a compras que antes se pagaban al contado como alimentos, medicamentos, transporte, combustibles y ropa básica. Frente a ese escenario, ADPRA remarcó que la autoridad monetaria debe revisar con urgencia las políticas de tasas de financiación y refinanciación, que hoy duplican o incluso triplican el monto original adeudado.
¿Cómo impactan las tasas actuales del BCRA sobre las tarjetas de crédito?
La advertencia central de los defensores del pueblo apunta a un efecto que se volvió moneda corriente, el costo financiero total de las tarjetas superó largamente los consumos reales. Es decir, miles de familias deben tres veces lo que gastaron, aun habiendo entrado al plan de cuotas con la esperanza de alivianar el mes.
Esto se agrava por la dinámica de refinanciación continua, donde lo que no se paga se capitaliza y vuelve al usuario en forma de nuevas deudas, más intereses, más cargos y más presión sobre un salario que ya no se estira lo suficiente. Según ADPRA, este fenómeno se convirtió en un círculo difícil de romper para quienes están al límite de su presupuesto.
BCRA: ¿Qué medidas podrían tomarse para frenar la morosidad?
Si bien ADPRA no propuso un plan cerrado, remarcó que existen herramientas que el Banco Central podría implementar de manera inmediata. Entre ellas, una revisión de los topes de tasas aplicadas a consumos esenciales, límites más estrictos para la capitalización de intereses y un esquema especial para hogares en situación de vulnerabilidad económica.
El objetivo sería evitar que las familias sigan cayendo en un endeudamiento acumulativo imposible de pagar. En muchas Defensorías advierten que aumentaron las consultas por cuotas impagas, refinanciaciones en cadena, órdenes de suspensión de tarjetas y dificultades extremas para cubrir necesidades básicas mientras crece la deuda financiera.
