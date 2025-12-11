Fue invitado a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega, especialmente por el equipo político de María Corina Machado aunque no tuvo un reconocimiento similar en la Argentina país al que sirvió en el servicio de Cancillería en distintos destinos durante varios.
¿EL SCHINDLER ARGENTINO?
Gabriel Volpi, el compatriota que logró fotografiarse con María Corina Machado en Noruega
Se trata de un diplomático que estuvo a cargo de la embajada argentina en Caracas. Le salvó la vida al equipo íntimo de Vente Venezuela y María Corina Machado.
La vida de Volpi corrió peligro durante varios meses tras aceptar que la sede de Buenos Aires en el país caribeño sirviera como sitio de asilo y refugio por más de 400 días para los más íntimos colaboradores de MCM.
Tras pasar más de un año de penurias (sin energía eléctrica ni agua potable) los dirigentes venezolanos fueron “extraídos” por el gobierno de Estados Unidos en lo que se conoció como “Operación Guacamaya”.
El heroísmo de Volpi en Venezuela
El grupo pidió asilo político en marzo de 2024, tras ser buscados por las fuerzas de seguridad que responden al presidente Nicolás Maduro acusados por presuntos delitos como "conspiración" y "traición a la patria".
Su destino podían ser los penales de El Helicoide o la temible Tocorón, donde nació “El Tren de Aragua”. Ante el riesgo inminente de detención buscaron y lograron las gestiones contra reloj del encargado de negocios albiceleste.
Los rescatados que salvaron su vida fueron:
-Magalli Meda, dirigente del partido Vente Venezuela (fue jefa de campaña en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024).
-Claudia Macero: periodista y coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela en la campaña presidencial.
-Omar González: Periodista, docente y escritor. Fue diputado de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Vente Venezuela por el estado Anzoátegui.
-Pedro Urruchurtu: Asesor político en temas internacionales y miembro del equipo de Machado.
-Humberto Villalobos: coordinador electoral de Vente Venezuela.
La historia del Schindler argentino es poco conocida en su propio país. Se presenta en Linkedin como “diplomático argentino retirado”.