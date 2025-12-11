urgente24
MUNDO Maria Corina Machado > Noruega > Venezuela

¿EL SCHINDLER ARGENTINO?

Gabriel Volpi, el compatriota que logró fotografiarse con María Corina Machado en Noruega

Se trata de un diplomático que estuvo a cargo de la embajada argentina en Caracas. Le salvó la vida al equipo íntimo de Vente Venezuela y María Corina Machado.

11 de diciembre de 2025 - 20:43
Gabriel Volpi y María Corina Machado
Gabriel Volpi y María Corina Machado

Fue invitado a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega, especialmente por el equipo político de María Corina Machado aunque no tuvo un reconocimiento similar en la Argentina país al que sirvió en el servicio de Cancillería en distintos destinos durante varios.

Gabriel Volpi tuvo un rol clave en Venezuela en los momentos más difíciles de la relación entre el país caribeño y el presidente Javier Milei. La representación albiceleste estaba sin embajador previsto y era encabezada por este encargado de Negocios interino. Gabriel Volpi tuvo un rol clave en Venezuela en los momentos más difíciles de la relación entre el país caribeño y el presidente Javier Milei. La representación albiceleste estaba sin embajador previsto y era encabezada por este encargado de Negocios interino.

La vida de Volpi corrió peligro durante varios meses tras aceptar que la sede de Buenos Aires en el país caribeño sirviera como sitio de asilo y refugio por más de 400 días para los más íntimos colaboradores de MCM.

Seguir leyendo

Tras pasar más de un año de penurias (sin energía eléctrica ni agua potable) los dirigentes venezolanos fueron “extraídos” por el gobierno de Estados Unidos en lo que se conoció como “Operación Guacamaya”.

image
La cúpula de María Corina Machado salvó su vida en la embajada argentina de Caracas

La cúpula de María Corina Machado salvó su vida en la embajada argentina de Caracas

El heroísmo de Volpi en Venezuela

El grupo pidió asilo político en marzo de 2024, tras ser buscados por las fuerzas de seguridad que responden al presidente Nicolás Maduro acusados por presuntos delitos como "conspiración" y "traición a la patria".

Su destino podían ser los penales de El Helicoide o la temible Tocorón, donde nació “El Tren de Aragua”. Ante el riesgo inminente de detención buscaron y lograron las gestiones contra reloj del encargado de negocios albiceleste.

Los rescatados que salvaron su vida fueron:

-Magalli Meda, dirigente del partido Vente Venezuela (fue jefa de campaña en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024).

-Claudia Macero: periodista y coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela en la campaña presidencial.

-Omar González: Periodista, docente y escritor. Fue diputado de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Vente Venezuela por el estado Anzoátegui.

-Pedro Urruchurtu: Asesor político en temas internacionales y miembro del equipo de Machado.

-Humberto Villalobos: coordinador electoral de Vente Venezuela.

image
Mar&igrave;a Corina Machado

Marìa Corina Machado

La historia del Schindler argentino es poco conocida en su propio país. Se presenta en Linkedin como “diplomático argentino retirado”.

No pudo ser “profeta en su tierra” pero terminó reconocido de manera personal por la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. No pudo ser “profeta en su tierra” pero terminó reconocido de manera personal por la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES