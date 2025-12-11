Gabriel Volpi, el compatriota que logró fotografiarse con María Corina Machado en Noruega

Su destino podían ser los penales de El Helicoide o la temible Tocorón, donde nació “El Tren de Aragua”. Ante el riesgo inminente de detención buscaron y lograron las gestiones contra reloj del encargado de negocios albiceleste.

Los rescatados que salvaron su vida fueron:

-Magalli Meda, dirigente del partido Vente Venezuela (fue jefa de campaña en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024).

-Claudia Macero: periodista y coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela en la campaña presidencial.

-Omar González: Periodista, docente y escritor. Fue diputado de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Vente Venezuela por el estado Anzoátegui.

-Pedro Urruchurtu: Asesor político en temas internacionales y miembro del equipo de Machado.

-Humberto Villalobos: coordinador electoral de Vente Venezuela.

image Marìa Corina Machado

La historia del Schindler argentino es poco conocida en su propio país. Se presenta en Linkedin como “diplomático argentino retirado”.

