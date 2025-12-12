Con Milei, se duplicaron los trabajadores que destinan el aguinaldo a pagar deudas

Aguinaldo para reducir deudas

“El aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas. Esta tendencia podría indicar una recuperación incompleta para los hogares medios y bajos, priorizando la estabilidad sobre el crecimiento patrimonial”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, citado por Ámbito Financiero.

“El salto de 13 % a 29 % en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas familias de clase media usarán para cerrar el mes. Mientras la macro mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de los hogares”, agregó el director de Focus Market.

image "El aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024", concluyen desde la consultora Focus Market.

“Que el stockeo en supermercado caiga al 1 % y el plazo fijo se quede en solo 2 % es una señal clara de normalización: la gente ya no siente la necesidad de correr al súper a acopiar antes de que suban los precios ni de trabar pesos a 30 días porque las tasas reales son negativas. Es el primer aguinaldo en años donde la inflación esperada está por debajo de la tasa de interés; por eso prefieren pagar deudas o dejarlo líquido antes que ‘congelar’ el dinero”, completó Di Pace.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

La segunda cuota del aguinaldo que se paga en diciembre está regulada por la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo que establece que debe pagarse hasta el 18 de diciembre, en la previa a Navidad y Año Nuevo.

Se trata de un derecho para todos los trabajadores que se encuentren en relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público.

Esta segunda cuota del aguinaldo de diciembre se calcula teniendo en cuenta el 50% del mejor sueldo mensual percibido entre julio y noviembre en bruto.

Pero a ese número se le deben descontar el 11% de jubilación, 3% de PAMI, 3% de obra social y el aporte sindical según corresponda.

