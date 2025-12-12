Con Milei, se duplicaron los trabajadores que destinan el aguinaldo a pagar deudas

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) que históricamente se destinaba a vacaciones, ahorro o gastos vinculados al ocio o directamente al consumo, cada vez más tiene como destino el pago de deudas. En 2025, la consultora Focus Market detectó que aumentó la cantidad de personas en esta situación.
El aguinaldo va menos al dólar
Casi 30% paga deudas con el aguinaldo en 2025 Según un estudio realizado por la consultora Focus Market tomando una muestra de más de 3.875 casos, hubo un aumento de 16% de quienes destinan el aguinaldo a pagar deudas, con respecto a la medición de 2024 que se ubicó en el 13%.
Cabe recordar que actualmente existen 10.051.200 personas con empleo asalariado registrado en todo el país.
En cambio, la consultora detectó que retroceden las inversiones financieras como destino para el aguinaldo: la compra de acciones bajó del 23% al 19% y la compra de dólares pasó del 16% al 12%, mientras solo el 2% optará por los plazos fijos, que ya no atraen por la baja tasa de interés que ofrecen.
Otra opción que tampoco parecen tener en cuenta quienes cobran el aguinaldo es la de “stockearse” de productos de almacén. Solo el 1%, según la muestra, usará el SAC para compras en supermercados. Aquí, según Focus Market por adelantado, y Según los analistas, la combinación de inflación en baja y un dólar relativamente estable redujo el incentivo a adelantar consumos o a buscar tasas altas en el sistema financiero.
Aguinaldo para reducir deudas
“El aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas. Esta tendencia podría indicar una recuperación incompleta para los hogares medios y bajos, priorizando la estabilidad sobre el crecimiento patrimonial”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, citado por Ámbito Financiero.
“El salto de 13 % a 29 % en pago de deudas es el dato más elocuente del relevamiento: el aguinaldo dejó de ser un ‘extra’ para convertirse en el parche que muchas familias de clase media usarán para cerrar el mes. Mientras la macro mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de los hogares”, agregó el director de Focus Market.
“Que el stockeo en supermercado caiga al 1 % y el plazo fijo se quede en solo 2 % es una señal clara de normalización: la gente ya no siente la necesidad de correr al súper a acopiar antes de que suban los precios ni de trabar pesos a 30 días porque las tasas reales son negativas. Es el primer aguinaldo en años donde la inflación esperada está por debajo de la tasa de interés; por eso prefieren pagar deudas o dejarlo líquido antes que ‘congelar’ el dinero”, completó Di Pace.
Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025
La segunda cuota del aguinaldo que se paga en diciembre está regulada por la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo que establece que debe pagarse hasta el 18 de diciembre, en la previa a Navidad y Año Nuevo.
Se trata de un derecho para todos los trabajadores que se encuentren en relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público.
Esta segunda cuota del aguinaldo de diciembre se calcula teniendo en cuenta el 50% del mejor sueldo mensual percibido entre julio y noviembre en bruto.
Pero a ese número se le deben descontar el 11% de jubilación, 3% de PAMI, 3% de obra social y el aporte sindical según corresponda.
