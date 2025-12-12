Lula trató de "llorón" a Jair Bolsonaro y no descarta vetar la ley que rebaja su pena

(Bolsonaro) tiene que pagar por el intento de golpe, por el intento de destruir la democracia. Él lo sabe, no sirve de nada lloriquear ahora (Bolsonaro) tiene que pagar por el intento de golpe, por el intento de destruir la democracia. Él lo sabe, no sirve de nada lloriquear ahora

image Lula afirmó que Bolsonaro "tiene que pagar" por sus delitos.

En sus recientes declaraciones públicas, el jefe de Estado brasileño también remarcó la gravedad de las acciones atribuidas al expresidente, al que se lo condenó a 27 años de prisión y 3 meses por liderar una organización criminal contra el Estado de Derecho y planear asesinar a Lula, al vice y al juez supremo Alexandre de Moraes.

"Fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel, ¿sabes? Porque intentó hacer una cosa muy grave, no fue una broma; tenía un plan montado para matarme, matar a (el vicepresidente electo) Geraldo Alckmin, a (el juez del Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, tenía un plan para hacer explotar un camión en el aeropuerto de Brasilia y un plan para secuestrar el poder, ya que perdió las elecciones", detalló.

En septiembre, la sala I del Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable a Jair Bolsonaro, junto a siete de sus ex colaboradores, por liderar una organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia, amenaza grave contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio inmueble (por los actos de vandalismo cometidos en las sedes de los Tres Poderes).

