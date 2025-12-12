El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que no descarta vetar el proyecto de ley que reduce las penas a los condenados por el intento de golpe de estado de enero de 2023. La ley, la cual obtuvo luz verde en Diputados, beneficia al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de prisión por conspirar contra el Estado de Derecho, y quien se encuentra recluido en una sala especial de 12 metros dentro de la sede de la Policía Federal en Brasilia.
CONTRA PROYECTO DE DERECHA
Lula trató de "llorón" a Jair Bolsonaro y no descarta vetar la ley que rebaja su pena
Lula da Silva cuestionó el proyecto de ley que reduce las penas por intento de golpe de Estado y que beneficiaría a Bolsonaro, tras que obtuviera el visto bueno en Diputados. "No sirve llorisquear ahora", dijo
El proyecto de ley que este miércoles se coronó de gloria en Diputados (con 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención), en caso de ser ratificado por el Senado disminuiría los años de prisión para todos los condenados bolsonaristas por los actos golpistas que intentaban subvertir los resultados electorales de 2022, los últimos comicios generales que otorgaron el triunfo a Lula da Silva para su tercer mandato.
Después de que el proyecto fuera aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, el presidente Lula da Silva se expresó y fue categórico contra su antecesor, Jair Bolsonaro, uno de los posibles beneficiarios de esta ley. Sin rodeos, el inquilino del Palacio del Planato dijo que Bolsonaro debe enfrentar su destino tras haber sido hallado culpable de liderar un complot golpista que incluía un plan de asesinato de las autoridades.
Lula da Silva vetaría la ley y lapidario contra Jair Bolsonaro: "Llorón"
En la reciente entrevista concedida a la cadena Alterosa, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva trató de “llorón” a Jair Bolsonaro y aseguró que usaría el veto presidencial, su as de manga, en caso de que la ley bolsonarista se apruebe en el Senado tras recibir el visto bueno en Diputados.
En sus recientes declaraciones públicas, el jefe de Estado brasileño también remarcó la gravedad de las acciones atribuidas al expresidente, al que se lo condenó a 27 años de prisión y 3 meses por liderar una organización criminal contra el Estado de Derecho y planear asesinar a Lula, al vice y al juez supremo Alexandre de Moraes.
"Fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel, ¿sabes? Porque intentó hacer una cosa muy grave, no fue una broma; tenía un plan montado para matarme, matar a (el vicepresidente electo) Geraldo Alckmin, a (el juez del Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, tenía un plan para hacer explotar un camión en el aeropuerto de Brasilia y un plan para secuestrar el poder, ya que perdió las elecciones", detalló.
En septiembre, la sala I del Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable a Jair Bolsonaro, junto a siete de sus ex colaboradores, por liderar una organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia, amenaza grave contra el patrimonio público y deterioro del patrimonio inmueble (por los actos de vandalismo cometidos en las sedes de los Tres Poderes).
Más noticias en Urgente24:
Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%
La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas
¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"
Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental