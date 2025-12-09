Aguinaldo en riesgo: Por qué diciembre 2025 llega con fechas límite ajustadas

Las fechas se organizan de esta manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Este cronograma suele ubicarse siempre entre la segunda, tercera o cuarta semana del mes, y ANSES lo confirma todos los meses mediante la grilla oficial. Para quienes están dentro del sistema previsional, consultar el calendario actualizado es fundamental, ya que la fecha de cobro puede incidir también en beneficios complementarios y bonificaciones.

Aguinaldo: ¿Cómo se calcula el monto que corresponde cobrar?

El cálculo del aguinaldo es uno de los puntos que más dudas genera cada semestre. El aguinaldo equivale al 50% del salario mensual más alto devengado durante el semestre.

Para el cobro de diciembre, el período que se toma como referencia va de julio a diciembre. El trabajador debe revisar todos sus recibos de sueldo, identificar cuál fue el mes donde percibió la remuneración más alta y dividir ese importe por dos. Ese resultado será el valor bruto de la segunda cuota del SAC.

Al tratarse de “remuneración devengada”, también computan conceptos como horas extra, comisiones o adicionales que se hayan percibido dentro del semestre.

Aguinaldo 2023: Cómo invertir el ingreso extra y devaluarlo

Aguinaldo proporcional: ¿Qué pasa si no trabajé todo el semestre?

No todos los empleados llegan a diciembre con seis meses completos trabajados. Esto puede ocurrir por ingresos recientes, cambios de empleador o finalización anticipada de contratos. La legislación contempla esta situación y establece un sistema de cálculo proporcional.

Para esto, se procede de la siguiente manera:

Se toma el mejor sueldo mensual del semestre .

. Ese número se divide por 12 .

. El resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados dentro del semestre.

Ejemplo práctico:

Mejor sueldo del semestre: $100.000

Meses trabajados: 6

Fórmula: 100.000 / 12 × 6 = $50.000

Ese va a ser el monto que corresponde cobrar como aguinaldo proporcional.

Este cálculo permite que cada persona reciba un importe justo acorde a su tiempo real de prestación de servicios, evitando diferencias perjudiciales tanto para empleados como para empleadores.

