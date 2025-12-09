Para diciembre de 2025, la ansiedad por conocer el día exacto de pago del aguinaldo vuelve a convertirse en un tema central. La legislación establece un plazo preciso, contempla márgenes operativos y marca diferencias entre trabajadores activos y jubilados, por lo que es clave entender cómo se organiza el calendario oficial.
ÚLTIMO TIRÓN
Aguinaldo en riesgo: Por qué diciembre 2025 llega con fechas límite ajustadas
Entre compras navideñas, pagos de deudas y viajes de fin de año, la segunda cuota del aguinaldo funciona como un motor económico.
¿Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre 2025?
El segundo aguinaldo de fin de año, en diciembre, tiene una fecha formal establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, en este caso, hasta el jueves 18 de diciembre. Ese día funciona como el límite legal primario para que los empleadores depositen la segunda cuota del SAC en las cuentas bancarias de sus trabajadores registrados.
A pesar de este plazo estricto, la normativa también contempla un período de gracia para las áreas administrativas de las empresas. Este margen es de cuatro días hábiles posteriores al 18 de diciembre, lo que lleva el límite operativo final a miércoles 24 de diciembre, justo en la víspera de Navidad.
Resumiendo:
- Fecha oficial de pago: 18 de diciembre de 2025.
- Fecha límite con prórroga legal: 24 de diciembre de 2025.
Aguinaldo: ¿Cómo se paga a jubilados y pensionados?
A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados reciben el aguinaldo bajo una lógica distinta. En su caso, el SAC se abona junto con el haber mensual, siguiendo el calendario habitual que publica ANSES.
Las fechas se organizan de esta manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI 8 y 9: 23 de diciembre
Este cronograma suele ubicarse siempre entre la segunda, tercera o cuarta semana del mes, y ANSES lo confirma todos los meses mediante la grilla oficial. Para quienes están dentro del sistema previsional, consultar el calendario actualizado es fundamental, ya que la fecha de cobro puede incidir también en beneficios complementarios y bonificaciones.
Aguinaldo: ¿Cómo se calcula el monto que corresponde cobrar?
El cálculo del aguinaldo es uno de los puntos que más dudas genera cada semestre. El aguinaldo equivale al 50% del salario mensual más alto devengado durante el semestre.
Para el cobro de diciembre, el período que se toma como referencia va de julio a diciembre. El trabajador debe revisar todos sus recibos de sueldo, identificar cuál fue el mes donde percibió la remuneración más alta y dividir ese importe por dos. Ese resultado será el valor bruto de la segunda cuota del SAC.
Al tratarse de “remuneración devengada”, también computan conceptos como horas extra, comisiones o adicionales que se hayan percibido dentro del semestre.
Aguinaldo proporcional: ¿Qué pasa si no trabajé todo el semestre?
No todos los empleados llegan a diciembre con seis meses completos trabajados. Esto puede ocurrir por ingresos recientes, cambios de empleador o finalización anticipada de contratos. La legislación contempla esta situación y establece un sistema de cálculo proporcional.
Para esto, se procede de la siguiente manera:
- Se toma el mejor sueldo mensual del semestre.
- Ese número se divide por 12.
- El resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados dentro del semestre.
Ejemplo práctico:
- Mejor sueldo del semestre: $100.000
- Meses trabajados: 6
- Fórmula: 100.000 / 12 × 6 = $50.000
Ese va a ser el monto que corresponde cobrar como aguinaldo proporcional.
Este cálculo permite que cada persona reciba un importe justo acorde a su tiempo real de prestación de servicios, evitando diferencias perjudiciales tanto para empleados como para empleadores.
Más noticias en Urgente24
César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III
El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M
Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores
¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?
Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo