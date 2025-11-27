Aguinaldo 2025: Sociedad de bolsa recomienda en qué invertir hoy

50% FCI Cocos Ahorro US$ Compuesto por una canasta diversificada de ONs consideradas de las más seguras del mercado corporativo argentino. El atractivo central pasa por la liquidez diaria 24/7 , la posibilidad de dolarizar sin riesgo soberano y la capacidad de usarlo como caja operativa dolarizada sin sobresaltos.

20% ON Tecpetrol 2030/2031 La pata energética de mayor estabilidad dentro del universo corporativo. Cash flow fuerte , apalancamiento bajo y cupones en moneda dura. El riesgo crediticio es muy bajo para el estándar argentino.

20% ON Pampa Energía (MGCOD/MGCQO/MGCMO) La compañía con mejor performance en balances del sector. Historial impecable de pagos , sólida posición en Vaca Muerta y capacidad de generación de caja incluso en escenarios adversos.

10% CEDEAR Coca-Cola (KO) Un clásico entre los defensivos globales. Demanda estable, negocios diversificados y bajo beta. Complementa el portafolio con estabilidad internacional.

Perfil moderado

Balance entre rendimiento en pesos, dolarización corporativa y un componente global selecto.

Distribución sugerida

30% FCI Cocos Dólares Plus Rentabilidad competitiva en dólares, combinación de ONs de Pampa, Tecpetrol, títulos Brasil 2026, T-Notes y crédito privado. Una estructura armada para captar carry en dólares, con volatilidad acotada.

25% FCI Cocos Rendimiento (pesos) Fondo T+0 con liquidez total. Ideal como posición táctica para capturar tasas sin comprometer duración. Diversificación en corporativos, ONs cortas y crédito privado. Aporta flexibilidad y resguardo nominal.

15% ON Tecpetrol 2030/2031 Repite dentro de la cartera por su solidez y previsibilidad.

15% ON Pampa Energía Mantiene su rol como columna vertebral de la pata corporativa dura en dólares.

15% CEDEARs defensivos Distribución: 5% UnitedHealth , 5% Coca-Cola (KO) , 5% Berkshire Hathaway (BRKB) . UnitedHealth: líder en salud, ingresos crecientes y negocios diversificados. Berkshire Hathaway: una holding internacional con caja extraordinaria y cartera de compañías premium; funciona como un “ETF de calidad”. Coca-Cola: demanda estable incluso en ciclos recesivos, ideal para amortiguar shocks.



Perfil agresivo

Diseñado para quienes buscan máximo retorno, aceptan volatilidad y quieren exposición a equity argentino y global de crecimiento.

Distribución sugerida

20% FCI Cocos Acciones Diversificación inmediata en acciones argentinas con gestión activa. Apuesta al equity local con criterio profesional.

15% ON Pampa Energía Se sostiene por su fortaleza operativa y la consistencia de pagos.

20% FCI Cocos Dólares Plus Mantiene estabilidad dentro de la parte dura de la cartera.

10% FCI Cocos Rendimiento (pesos) Permite capturar tasas locales sin quedar expuesto a shocks de tipo de cambio.

35% en CEDEARs de crecimiento y defensivos Composición: 15% Berkshire Hathaway , 5% META , 5% Spotify (SPOT) , 5% Nubank (NU) , 5% ETF Sector Salud (XLV) . META: fuerte impulso por publicidad digital y estrategias en IA. Spotify: potencia de ingresos por subas de precios y expansión en verticales. Nubank: el banco digital con mayor crecimiento de LatAm. ETF Salud XLV: amortigua volatilidad con farmacéuticas y equipamiento médico.



Las claves del contexto

Con la desaceleración inflacionaria y ajustes en tasas, los fondos de corto plazo y las estrategias de carry todavía ofrecen retornos atractivos para estacionar capital por algunas semanas o meses.

Los dólares financieros muestran una dinámica más previsible, lo que facilita el armado de carteras con una porción en US$ sin picos de volatilidad.

Los emisores del sector energético siguen liderando el ranking de solidez financiera, algo que se refleja tanto en sus balances como en el comportamiento de sus ONs.

Incorporar acciones internacionales defensivas o de crecimiento probado se volvió una forma eficiente de equilibrar riesgos y agregar upside estructural.

La oportunidad que aparece con el aguinaldo

El aguinaldo de diciembre llega en un momento de reordenamiento financiero, con oportunidades claras para cada tipo de inversor. Desde las alternativas más conservadoras —basadas en ONs y FCI dolarizados con liquidez total— hasta las apuestas más agresivas con exposición a crecimiento internacional, las carteras sugeridas por Cocos permiten navegar un cierre de año estable, diversificado y con un riesgo bien calibrado.

Cada perfil combina previsibilidad, solidez corporativa, liquidez diaria y una cuota de diversificación internacional.

Una hoja de ruta concreta para que el aguinaldo no se licúe y empiece a trabajar desde el primer día.

