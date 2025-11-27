Finde en Rosario: Airbag, La Vela Puerca, Ismael Serrano y más

* Sábado a las 21. Entradas a partir de $70.000.

image Excelente propuesta para la noche rosarina.

Ismael Serrano en Teatro el Círculo

El cantautor español llega a Rosario en el marco de la nueva gira: guitarra y voz. Un show en formato acústico con un espectáculo lleno de poesía, en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar un repaso de sus éxitos de siempre. Temas que, sin duda, se convertirán en himnos para recordar aquel tiempo efervescente en el que nos sentimos intensamente vivos y el futuro era nuestro.

* Sábado a las 21. De $46.000 en adelante.

Cumbión del Paraná en el Hipódromo

Tras convocar a más de 20 mil personas en su edición de octubre, el Cumbión del Paraná vuelve a hacer bailar a la ciudad.

La grilla anunciada ya incluye a grandes nombres del género como Damas Gratis, La Champions Liga, Los Caligaris, Homero y sus Alegres, El Brujo Ezequiel y Nico Mattioli —y se espera la confirmación de un artista nacional de primera línea.

El festival propone una noche de cumbia, música tropical y fiesta masiva, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año para quienes buscan bailar, celebrar y disfrutar en Rosario

* Sábado a las 18. Anticipadas desde $35.000.

image Baile asegurado desde temprano.

Fontanarrosa al atardecer. Vol. 2 en Centro Cultural

Un atardecer distinto en el corazón de la ciudad. Las nuevas luces del Cultural se prenden en un ritual de sonidos y emociones compartidas para toda la familia y amigos.

Una experiencia única enmarcada en las obras del tricentenario de nuestra ciudad. El Fontanarrosa late con fuerza y se convierte en un plan genial para cerrar el día con música en vivo, proyecciones y comida rica.

* Sábado de 17 a 23. Gratis.

Entretenimiento para los más chicos

Circo Ánima

De la mano de Flavio Mendoza, llega por primera vez a la ciudad “Una Mágica Navidad”, un espectáculo familiar que combina arte, tecnología y talento en una producción de nivel internacional. La propuesta invita a disfrutar un viaje 360° por deslumbrantes paisajes navideños, en una experiencia que promete encender y contagiar el espíritu de las fiestas.

El espectáculo estrenará el viernes 28 de noviembre a las 20 y después continuará con funciones los miércoles, jueves y viernes a la misma hora, mientras que los sábados y domingos habrá dos presentaciones, a las 18 y a las 20.30.

* Entradas desde $25.000.

image El circo de Flavio Mendoza desembarca en Rosario.

La Isla de los Inventos: nuevos espacios y propuestas

La Isla más grande nos espera con todas sus puertas abiertas, repleta de nuevos asombros y maravillas para volver a jugar y no perder la costumbre.

Nuevo ingreso en Roca y el Río.

* Viernes, sábado y domingo de 14 a 19. Entrada general $500, menores de 4 no abonan.

Primavera en La Granja de la Infancia

Un paseo en la ciudad donde llenarse de verde, correr, saltar y trepar, descubrir oficios y experiencias, pensar con las manos e imaginar lo que vendrá.

Una Granja donde todo palpita, produce vida, crece y se transforma. 5 hectáreas de paisaje con lomas, senderos, cascadas, puentes, animales, casitas en los árboles. Vivero, huerta orgánica y jardín de mariposas para regar, sembrar, descubrir lombrices, ser parte de la naturaleza y sus sucesos.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 17. Entrada general $500 (menores de 4 gratis)

El Jardín de los Niños

Un parque como homenaje a la imaginación y a la creación. Un paseo para todas las edades con estallidos de color, espacios de belleza y juegos que desafían los sentidos. Con espacios para sentarse bajo los árboles, donde es posible traer comida y bebida y hacer un picnic juntos.

Junto a La Granja de la Infancia y La Isla de los Inventos, integra el Tríptico de la Infancia, un modo de pensar la ciudad a través de la creación de tres espacios públicos para el juego y la convivencia.

* Viernes, sábado y domingo de 13 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 no pagan).

