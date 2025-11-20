31 de octubre de 2025. Ángel Di María celebra con sus compañeros un nuevo triunfo de Rosario Central por el Torneo Clausura. Los festejos son por el logro colectivo, pero también por lo hecho individualmente: fabricó un penal que luego pateó, definiendo con jerarquía contra el palo derecho del arquero, que se había tirado hacia el otro lado.
FIDEO Y EL PALITO
El video de Di María que generó revuelo: ¿Ya sabía que Rosario Central sería campeón?
Rosario Central, frente a todo pronóstico, es campeón. ¿Frente a todo pronóstico? Un video de Ángel Di María levantó sospechas.
Aquel triunfo del Canalla contra Instituto por la fecha 14 del Clausura volvió a emerger casi como un archivo probatorio de la poca legitimidad de la que goza el nuevo título de Rosario Central.
Este jueves, la AFA decidió que el equipo dirigido por Ariel Holan se consagrara "Campeón de Liga" por haber terminado puntero de la Tabla Anual, una de las tantas tablas de posiciones que tiene este fútbol argentino sin reglas claras.
La Tabla Anual, que solo sirve para entregar clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de determinar descensos a la Primera B Nacional, nunca fue un torneo en disputa. La AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino jamás determinó que la Tabla Anual fuese un campeonato que también otorgara título.
Eso, sin embargo, lo definió esta tarde de jueves. En lo que fue una controversial "decisión unánime" (así lo informó la AFA, a pesar de que Estudiantes de La Plata lo haya desmentido oficialmente), la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, con la presencia de todos los clubes, coronó a Rosario Central como nuevo campeón del fútbol argentino.
La decisión estuvo cargada de polémica y sacudió a todo el fútbol argentino, que se enteró hoy mismo de que el conjunto rosarino alzaría un trofeo.
Las versiones circulantes aseguran que los representantes de los clubes que asistieron a esa reunión de AFA/Liga Profesional se enteraron allí mismo que había planes de reconocer a Central por lo hecho en la Anual, donde cosechó 66 puntos a lo largo de todo el año.
Chiqui Tapia habría preguntado si existía alguna objeción a la propuesta, y frente a la nula respuesta negativa, se avanzó.
Octubre. Di María. Rosario Central: "Ser campeón en el Anual"
En el medio del caos, un video de Ángel Di María declarando post partido vs. Instituto comenzó a recorrer con fuerza las redes sociales. Es de aquel 31 de octubre. Tras el triunfo por 3-1, el Canalla se aseguró el primer lugar de la Tabla Anual y una consecuente clasificación a la Copa Libertadores.
"Queremos lograr cosas importantes. Hoy se logró algo muy importante que era terminar primero, ser campeón en el Anual. Algo que hace 38 años que Central no lo hacía y es algo muy lindo". ¿Ser campeón en la Tabla Anual? ¿Acaso Di María estaba al tanto de algo que el resto del fútbol no?
