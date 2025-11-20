El video de Di María que generó revuelo: ¿Ya sabía que Rosario Central sería campeón?

La decisión estuvo cargada de polémica y sacudió a todo el fútbol argentino, que se enteró hoy mismo de que el conjunto rosarino alzaría un trofeo.

Las versiones circulantes aseguran que los representantes de los clubes que asistieron a esa reunión de AFA/Liga Profesional se enteraron allí mismo que había planes de reconocer a Central por lo hecho en la Anual, donde cosechó 66 puntos a lo largo de todo el año.

AFA y CABA le pusieron un freno al regreso de visitantes en Capital Federal Chiqui Tapia, presidente de AFA FOTO: (ARCHIVO/X/REDES/@tapiachiqui) / NA.

Chiqui Tapia habría preguntado si existía alguna objeción a la propuesta, y frente a la nula respuesta negativa, se avanzó.

Octubre. Di María. Rosario Central: "Ser campeón en el Anual"

En el medio del caos, un video de Ángel Di María declarando post partido vs. Instituto comenzó a recorrer con fuerza las redes sociales. Es de aquel 31 de octubre. Tras el triunfo por 3-1, el Canalla se aseguró el primer lugar de la Tabla Anual y una consecuente clasificación a la Copa Libertadores.

Embed Di María, a principio de mes tras ganarle a Instituto, había anticipado que eran "LOS CAMPEONES" en la Tabla Anual...



"Hoy se logró algo muy importante que era quedar primero y ser CAMPEÓN de la Anual, algo que Central no lo hacía hace 38 años".



De terror. Todo planificado y… pic.twitter.com/ZRJAsrfmae — BJ_Informacion (@BJ_Informacion) November 20, 2025

"Queremos lograr cosas importantes. Hoy se logró algo muy importante que era terminar primero, ser campeón en el Anual. Algo que hace 38 años que Central no lo hacía y es algo muy lindo". ¿Ser campeón en la Tabla Anual? ¿Acaso Di María estaba al tanto de algo que el resto del fútbol no?

+ de Golazo24