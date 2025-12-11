Supergirl estrenó su tráiler y todos ya la comparan con un famoso héroe de Marvel

Los auriculares que desataron la guerra: ¿Supergirl es Star-Lord en mujer?

Lo más comentado en redes, y con razón, son los auriculares naranja tipo Walkman que lleva Supergirl, idénticos a los de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. La campera larga y la actitud despreocupada no hicieron más que reforzar la comparación, y muchos usuarios no tardaron en reaccionar medio en crítica, medio en burla: "¿James Gunn realmente no puede hacer nada original? Así que Supergirl va a ser como Star-Lord con Walkman y todo", comentó uno.

Es imposible no reírse un poco de la situación porque, aunque la comparación pueda sonar exagerada, los elementos son tan evidentes que cualquier fan de Marvel los reconoce al instante.

image Las redes explotaron por los guiños a Star-Lord, especialmente los auriculares naranja y la campera larga.

Pero más allá del meme, Supergirl comparte con Star-Lord ciertos rasgos que funcionan en pantalla, como la pérdida familiar que deja un vacío, la necesidad de un humor que sirva de escudo y la búsqueda de su lugar en el universo. Y si DC logra que el público conecte con ella de la misma manera que lo hizo con Peter Quill, podría estar naciendo un nuevo ícono del DCU, alguien capaz de sostener un universo que hasta ahora se apoyaba demasiado en Superman y Batman.

El tráiler completo llega este jueves, pero la reacción inicial deja claro que Milly Alcock no viene a ser la prima de Superman que todos esperaban, sino una heroína capaz de robar protagonismo y, de paso, ponernos a todos a hablar de los auriculares naranja en vez de la capa.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"

Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026

Los F-16 de Argentina y el fantasma de 1978: Denuncian presencia secreta de Chile en el programa