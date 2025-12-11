El nuevo tráiler de Supergirl dejó a DC en plena efervescencia, con Milly Alcock mostrando una versión más cruda y espacial de la heroína que ya empezó a marcar distancia dentro del propio estudio. Y mientras las redes se llenan de comparaciones con otro personaje de Marvel, la expectativa crece porque esta Supergirl parece lista para romper cualquier molde previo.
Supergirl estrenó su tráiler y todos ya la comparan con un famoso héroe de Marvel
Supergirl vuela alto en el tráiler de su película, pero hay algo que llamó la atención de más de uno. ¿James Gunn repitió lo que hizo con otro héroe de Marvel?
La Supergirl de Milly Alcock no viene a sonreír, viene a romper moldes
El primer vistazo a Supergirl, interpretada por Milly Alcock, deja claro que DC no quiere una heroína genérica ni un Superman versión mujer, sino alguien que pueda sostener una historia propia.
En el tráiler que se lanzó, se la ve caminando entre la niebla mientras escucha música, apagando una vela, volando al espacio y participando en lo que parece ser una ceremonia en Kriptón, todo mientras unos cazadores intergalácticos apuntan a ella y a su compañera Ruthye Mary Knolle (Eve Ridley), mostrando que esta aventura se va a jugar a otra escala que la de Superman.
El póster de la película refuerza ese cambio de tono: Kara Zor-El, su alter ego, lleva un abrigo largo sobre su traje, acompañado del lema "Verdad. Justicia. Lo que sea", que de una forma bastante efectiva deja claro que no estamos frente a la clásica chica perfecta que cumple con todos los códigos heroicos.
Como destacó un usuario en Twitter: "¡#Supergirl tiene su propia personalidad! ¡Empezando por su póster! Truth Justice Whatever misma actitud que Harrison Ford!". Una decisión que parece alinearse con lo que plantean los cómics de Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilquis Evely, una serie que no solamente fue aclamada por la crítica, sino que también fue nominada a los Premios Eisner.
Los auriculares que desataron la guerra: ¿Supergirl es Star-Lord en mujer?
Lo más comentado en redes, y con razón, son los auriculares naranja tipo Walkman que lleva Supergirl, idénticos a los de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. La campera larga y la actitud despreocupada no hicieron más que reforzar la comparación, y muchos usuarios no tardaron en reaccionar medio en crítica, medio en burla: "¿James Gunn realmente no puede hacer nada original? Así que Supergirl va a ser como Star-Lord con Walkman y todo", comentó uno.
Es imposible no reírse un poco de la situación porque, aunque la comparación pueda sonar exagerada, los elementos son tan evidentes que cualquier fan de Marvel los reconoce al instante.
Pero más allá del meme, Supergirl comparte con Star-Lord ciertos rasgos que funcionan en pantalla, como la pérdida familiar que deja un vacío, la necesidad de un humor que sirva de escudo y la búsqueda de su lugar en el universo. Y si DC logra que el público conecte con ella de la misma manera que lo hizo con Peter Quill, podría estar naciendo un nuevo ícono del DCU, alguien capaz de sostener un universo que hasta ahora se apoyaba demasiado en Superman y Batman.
El tráiler completo llega este jueves, pero la reacción inicial deja claro que Milly Alcock no viene a ser la prima de Superman que todos esperaban, sino una heroína capaz de robar protagonismo y, de paso, ponernos a todos a hablar de los auriculares naranja en vez de la capa.
