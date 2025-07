El detalle de 'Superman' que nadie vio y que podría definir el nuevo universo DC

Por último, aparece una figura con chaleco blanco y pistola que podría ser Patricia "Pat" Trayce, la tercera Vigilante en la línea de sucesión, lo que puede anticipar que la historia de ese personaje se va a revisar para las próximas películas o series, sobre todo después de la presencia de Adrian Chase en Peacemaker.

Dos de estos héroes importan más para James Gunn (pero por qué)

James Gunn tiró la bomba en una entrevista con IGN: dos de esos héroes del mural van a ser importantes en futuros proyectos, pero no contó quiénes ni dónde (aunque eso no detuvo las teorías). Por un lado, Max Mercury (que aparece dos veces, dato no menor) tiene una historia de viajes en el tiempo y es clave en la mitología de la Fuerza de la Velocidad, la misma que usan Flash y otros velocistas. Puede ser que se venga una serie o película centrada en ellos.

También suena fuerte Exoristos, una amazona que vivió antes que la Mujer Maravilla y que podría aparecer en la serie "Paradise Lost", un proyecto que está en desarrollo y promete explorar más la historia de las amazonas.

image Gunn confirmó que al menos dos de estos personajes tendrán peso en futuros proyectos del DCU. Max Mercury y Exoristos suenan fuerte, pero el misterio sigue abierto.

Maxwell Lord, que ya apareció en Superman como sponsor de la Justice Gang, podría tomar un rol más grande, sobre todo porque tiene vínculos con la Matriz Firestorm, un artefacto que aparece en el mural y que es un elemento importante de las historias de DC.

Más allá de estos nombres, la lista de héroes es enorme y fascinante: Madame Xanadu (una maga aprendiz de Merlín), Miss Liberty (una heroína de la Revolución Americana), Super-Chief (un guerrero iroqués con poderes que duran una hora gracias a una piedra mágica), El Diablo (un vaquero con un demonio adentro), Iron Munro (un Superman alternativo de la Segunda Guerra) y otros como TNT y Dan the Dyna-mite, Bulletman y Bulletgirl, Phantom Lady y Liberty Belle, que son estrellas de la Edad Dorada de los cómics.

Lo mejor de todo es que el DCU de Gunn no quiere quedarse solo en los héroes clásicos tipo Superman, Batman o Mujer Maravilla: quieren mostrar toda la historia, todos los rincones y épocas. Esto abriría un montón de posibilidades para contar historias nuevas y muy copadas, con personajes que por lo general no tienen lugar en la pantalla grande.

