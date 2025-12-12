Irán arresta de "forma violenta" a la ganadora del premio Nobel de la Paz

image

“Informes no confirmados indican que Sepideh Qolian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi, Alieh Motalebzadeh y varios otros activistas de derechos humanos también fueron arrestados en el lugar. No se dispone de más detalles por el momento. La Fundación Narges proporcionará información actualizada a medida que se disponga de más información", agregó.

En tanto, el esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, confirm a través de sus redes sociales que la premio nobel fue arrestada este viernes junto con la destacada activista Sepideh Gholian durante la ceremonia de luto por Alikordi en la ciudad oriental de Mashhad.

Feminista iraní y activista por los Derechos Humanos que resistió los latigazos

Narges Mohammadi ganó el premio Nobel de la Paz en 2023 “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos”, según el Comité Noruego del Nobel.

“El régimen la ha arrestado 13 veces, la ha condenado cinco veces y la ha sentenciado a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos”, dijo Reiss-Andersen en la ceremonia de anuncio en Oslo, Noruega.

La activista iraní y periodista de 53 años, nació en la norteña ciudad de Zanjan, en el seno de una familia de clase media. Se licenció de física e ingeniera en la Universidad Internacional Imam Jomeini.

Durante su desarrollo académico, escribió varios artículos sobre los derechos de la mujer en el periódico estudiantil, lo que, sumado a su resistencia por llevar el hiyab puesto, le valió que fuera detenida en dos reuniones del grupo de estudiantes políticos Tashakkol Daaneshjuyi Roshangaraan (“Grupo de Estudiantes Iluminadores”).

Mohammadi comenzó a colaborar con medios antihegemónicos de las resistencia iraní y a estrechar lazos con grupos de la sociedad civil para trabajar por los derechos de las mujeres y las minorías.

Su militancia política por las mujeres y los oprimidos la condujeron a unirse al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, grupo fundado por la abogada iraní Shirin Ebadi, otra Nobel de la Paz -en 2003-, que luchaba por la abolición de la pena de muerte en Irán. Llegó a ser su vicepresidente.

La primera vez que fue detenida tenía tan solo 26 años. Desde aquella época, el régimen iraní la ha estado encarcelado en varias oportunidades, claramente por desafíar a la legislación de la sharia, por no llevar un velo puesto o por denunciar los ataques del gobierno teocrático contra los DD.HH., que incluye la tortura a los opositores, los homosexuales y las mujeres rebeldes.

“Ella ha trabajado por los derechos humanos de todos en Irán”, dijo Henrik Urdal, director del Instituto de Investigación para la Paz, a Al Jazeera.

En 2015 fue arrestada nuevamente, acusada por el régimen iraní de atentar contra la seguridad nacional, propaganda contra el Estado y formación de un grupo ilegal llamado Paso a Paso para Detener la Pena de Muerte, dijo Mohammadi a la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos.

Estuvo detenida en la prisión central de Zanjan y fue liberada en 2020 tras reducirse su condena. Después cayó nuevamente en prisión, recibiendo el año pasado la libertad condicional por motivos médicos.

"Mohammadi ha trabajado en la lucha de las mujeres iraníes contra la opresión durante los últimos 30 años. Ha contribuido al movimiento de base en Irán empoderando a las mujeres mediante la educación y la defensa de sus derechos. Su labor ha incluido la organización de protestas y sentadas, así como la redacción de ensayos", planteó el medio de comunicación qatarí Al Jazeera.

