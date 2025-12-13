Murió Ernesto Acher, ex Les Luthiers y La Banda Elástica

En 2002 decidió radicarse en Chile, y durante 7 años profesor en la Universidad Diego Portales de Santiago. En septiembre de 2016 emprendió el regreso a Ciudad de Buenos Aires, y falleció el 12/12/2025.

Una historia

De niño, estudió piano y luego clarinete. En 1965 se graduó como arquitecto en la UBA, y fue docente de diseño de estructuras especiales. Pero en enero de 1971 dejó de lado la arquitectura para dedicarse a la música.

Sucedió que Marcos Mundstock dejó (temporalmente) el grupo, y él lo reemplazó en la lectura de los textos de presentación y ejecutante de varios instrumentos. Su composición inicial fue 'Tristezas de Manuela'.

Cuando Mundstock volvió en 1972, Acher permaneció como compositor, arreglador y multinstrumentista, y conectó al grupo con su amigo Alfredo Radoszynski, responsable del sello Trova, donde grabaron los Luthiers.

Su actividad fue enorme.

En la construcción de instrumentos, el “gom-horn a pistones”, el “gom-horn da testa” y el “calephone”. También colaboró con Carlos Núñez Cortés en la construcción del “glamocot” (utilizado en Teresa y el Oso) y el “clamaneus”, que se usó junto a la "gaita de cámara" en la obra "Vote a Ortega".

Y colaboró con Carlos Iraldi en el diseño de 'Antenor', el robot musical utilizado para el tema 'Muchas gracias de nada'. Es de destacar su notable versatilidad: clarinete, clarinete bajo, corno, trombón, fliscorno, piano, flauta dulce, armónica, acordeón, batería y percusiones varias, gom-horn, bocineta, chelo legüero, calephone, yerbomatófono, tubófono y dactilófono.

Acher nunca explicó el motivo de su renuncia a Les Luthiers.

En La Banda Elástica reunió a

Carlos Costantini (trompeta, fluegelhorn, teclado, bajo, canto, composición y arreglos);

Hugo Pierre (saxo alto & soprano, clarinete);

Enrique Varela (saxo tenor & soprano, clarinete, canto);

Jorge Navarro (piano, teclado, percusión, vibrafón, canto); Ricardo Lew (guitarras, bajo, percusión, composición y arreglos);

Juan Amaral (bajo, guitarra, canto);

Enrique Roizner (batería, percusión).

En 1991 organizó Juntos en Concierto, fusionando a La Banda Elástica con la Camerata Bariloche, en el Teatro Opera y el Luna Park.

