Ernesto Acher fue el principal instrumentista de viento de Les Luthiers, aún cuando lo suyo siempre comenzó en el piano. Para recordar: 'La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras' y 'La gallina dijo Eureka'.
POLIFACÉTICO ARTISTA
Murió Ernesto Acher, ex Les Luthiers y La Banda Elástica
Ernesto Acher, pionero de Les Luthiers y de La Banda Elástica, falleció a los 86 años. Nunca se conoció el motivo de su renuncia a Luthiers en 1986.
Acher se despidió de Les Luthiers el 27/09/1986, tras 15 años de trayectoria, con el espectáculo “Humor dulce hogar”, y entonces desarrolló una vasta actividad creativa en otros ámbitos.
Sucede que Ernesto Raúl Acher Abulafia fue compositor, humorista, arquitecto, multiinstrumentista y director orquestal.
En Les Luthiers estuvo entre 1971 y 1986, pero también integró un cuarteto para clarinete y cuerdas, un sexteto para cuerdas y compuso un poema sinfónico para viola y orquesta.
En 1988 fundó La Banda Elástica, que reunió a destacadas figuras del jazz argentino hasta 1993. Entonces él fue comediante, trabajó en radio, incursionó en la dirección orquestal y desarrolló múltiples proyectos musicales y humorísticos.
En 2002 decidió radicarse en Chile, y durante 7 años profesor en la Universidad Diego Portales de Santiago. En septiembre de 2016 emprendió el regreso a Ciudad de Buenos Aires, y falleció el 12/12/2025.
Una historia
De niño, estudió piano y luego clarinete. En 1965 se graduó como arquitecto en la UBA, y fue docente de diseño de estructuras especiales. Pero en enero de 1971 dejó de lado la arquitectura para dedicarse a la música.
Sucedió que Marcos Mundstock dejó (temporalmente) el grupo, y él lo reemplazó en la lectura de los textos de presentación y ejecutante de varios instrumentos. Su composición inicial fue 'Tristezas de Manuela'.
Cuando Mundstock volvió en 1972, Acher permaneció como compositor, arreglador y multinstrumentista, y conectó al grupo con su amigo Alfredo Radoszynski, responsable del sello Trova, donde grabaron los Luthiers.
Su actividad fue enorme.
En la construcción de instrumentos, el “gom-horn a pistones”, el “gom-horn da testa” y el “calephone”. También colaboró con Carlos Núñez Cortés en la construcción del “glamocot” (utilizado en Teresa y el Oso) y el “clamaneus”, que se usó junto a la "gaita de cámara" en la obra "Vote a Ortega".
Y colaboró con Carlos Iraldi en el diseño de 'Antenor', el robot musical utilizado para el tema 'Muchas gracias de nada'. Es de destacar su notable versatilidad: clarinete, clarinete bajo, corno, trombón, fliscorno, piano, flauta dulce, armónica, acordeón, batería y percusiones varias, gom-horn, bocineta, chelo legüero, calephone, yerbomatófono, tubófono y dactilófono.
Acher nunca explicó el motivo de su renuncia a Les Luthiers.
En La Banda Elástica reunió a
- Carlos Costantini (trompeta, fluegelhorn, teclado, bajo, canto, composición y arreglos);
- Hugo Pierre (saxo alto & soprano, clarinete);
- Enrique Varela (saxo tenor & soprano, clarinete, canto);
- Jorge Navarro (piano, teclado, percusión, vibrafón, canto); Ricardo Lew (guitarras, bajo, percusión, composición y arreglos);
- Juan Amaral (bajo, guitarra, canto);
- Enrique Roizner (batería, percusión).
En 1991 organizó Juntos en Concierto, fusionando a La Banda Elástica con la Camerata Bariloche, en el Teatro Opera y el Luna Park.
---------------------
