Réplica de ATE ante amenaza del Gobierno: "Que se prepare Adorni"

"Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías", le dijo al portal InfoGremiales una de las voces más potentes de la CGT.

“Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, dijo un funcionario -cuyo nombre no fue revelado- al portal Infobae.

Si bien la CGT decidió no convocar a una manifestación -como ocurrió cuando se debatió en el Senado, esa vez sin paro- la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso.

“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró Aguiar, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta, en diálogo con Infobae en vivo.

El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.

