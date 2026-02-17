El Gobierno nacional amenaza con descontar día a los empleados que no acudan a su lugar de trabajo o que no cumplan funciones en la jornada de paro general convocada por la CGT. La respuesta, furiosa, llegó de parte de Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
DESCONTARÁN EL DÍA DE PARO
Réplica de ATE ante amenaza del Gobierno: "Que se prepare Adorni"
El Gobierno nacional hizo trascender que descontará el día de paro a los estatales, y Rodolfo Aguiar (ATE) salió con los tapones de punta.
"¿Así que nos quieren descontar el día de paro? Que se prepare Manuel Adorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves. Esta amenaza tiene menos legitimidad que las compras de la ANDIS", chicaneó Aguiar en su cuenta de X, haciéndose eco de la noticia.
Luego, el titular de ATE recordó que "el ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto. El derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional. Aún no votaron la reforma laboral".
"No vamos a tolerar semejante nivel de autoritarismo por parte del Gobierno. Vamos a profundizar nuestro plan de acción en las próximas semanas!", remató.
Recordemos que la CGT convocó a un paro general de 24 horas el día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado. Son muchos los sindicatos -incluidos los del Transporte, lo que dará mayor contundencia a la medida de fuerza- los que se han adherido.
"Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías", le dijo al portal InfoGremiales una de las voces más potentes de la CGT.
“Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, dijo un funcionario -cuyo nombre no fue revelado- al portal Infobae.
Si bien la CGT decidió no convocar a una manifestación -como ocurrió cuando se debatió en el Senado, esa vez sin paro- la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que saldrá a las calles a marchar frente al Congreso.
“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, consideró Aguiar, haciendo referencia al debate en la Cámara Alta, en diálogo con Infobae en vivo.
El dirigente incluso ironizó sobre la dinámica parlamentaria, señalando que durante la votación en el Senado “hubo más valijas en el Congreso que en la estación de retiro durante las vacaciones”.
