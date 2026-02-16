Que Javier Milei vete a Javier Milei: Papaparruchada para votar la Reforma Laboral

"Fe en Milei" grita casi de rodillas alguno pero para que ocurra esto, San Javier deberá dar el primer paso.

San Javier tiene una opción: culpar a Patricia Bullrich, quien por exceso de celo 'no la vió' y luego exigió a Diputados votar sin cambios. Pero más tarde rebobinó y habló de cambiar lo intolerable.

No queda otra, según algunos aliados de La Libertad Avanza, que integraron La Libertad Avanza.

"Que Milei se comprometa públicamente a vetar lo que queremos cambiar": diputado Eduardo Falcone (MID / PBA, en el pasado LLA).

Hubo cruce en X con Topo Rodríguez (Consenso Federal):

@TOPOarg: Un aliado de Milei votará la Reforma Laboral solo si después la vetan. Es @dipfalcone, del MID. Está dispuesto a votar la Reforma Laboral como viene, sólo si hay "un compromiso público y fuerte del Presidente que diga que a va a vetar los artículos" con los que no hay acuerdo.

@dipfalcone: Lo que dije es que no alcanza con lo que dijo la Senadora Bullrich. No se puede resolver por vía de la reglamentacion. Ni por una promesa de alguien de menor importancia que el Presidente.

@TOPOarg: Diputado @dipfalcone lo escuché clarísimo y aquí abajo va el video. Está dispuesto a votar la Ley sin cambios, si el Presidente se compromete a vetar artículos. Es decir, usted no tiene problemas en "bajarse los pantalones" porque le cree al Presidente.

Embed Diputado @dipfalcone lo escuché clarísimo y aquí abajo va el video. Está dispuesto a votar la Ley sin cambios, si el Presidente se compromete a vetar artículos. Es decir, usted no tiene problemas en "bajarse los pantalones" porque le cree al Presidente. https://t.co/3Uv3XMt0UR pic.twitter.com/K7OM9nReGm — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 16, 2026

---------------------------

Más contenido en Urgente24

El mega outlet que causa furor por sus gangas increíbles

La miniserie de 6 capítulos que se convirtió en una adicción total

El botón oculto en WhatsApp que los estafadores no quieren que conozcas

Jorge Rial decidió defender al laburante y le retrucaron: "No pudo educar a la hija y va a..."