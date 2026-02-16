El calendario es rígido. No se puede modificar. Febrero tiene 28 días, no 30 ni 31. Si se modifica el proyecto de Reforma Laboral en Diputados, regresa al Senado. Javier Milei no lo tendrá aprobado cuando inaugure el año legislativo ordinario. En ese caso, fracaso de las extraordinarias.
DIPUTADO EDUARDO FALCONE
Que Javier Milei vete a Javier Milei: Papaparruchada para votar la Reforma Laboral
Intimados a votar la Reforma Laboral ya, diputados aliados de LLA claman por "compromiso público y fuerte" de Javier Milei de vetarse a sí mismo.
Pero todos han comprendido (en forma tardía) que no se puede reducir la remuneración por accidentes de la forma brutal en que propuso el Ejecutivo, y el Senado aprobó sin leer (¡Irresponsables!).
Hay que rescatar al Presidente y sus extraordinarias, a como sea. Una idea: que él prometa vetar lo que él mismo escribió. Porque en el Senado votaron lo que envió el Ejecutivo Nacional, con autorización y firma de Javier Milei.
Entonces, que Javier Milei admita públicamente que se equivocó, que su texto fue un exabrupto, inducido por Federico Sturzenegger u otro edecán.
Para los neolibertarios es hora de creer que Javier Milei se vetará a sí mismo (la fe mueve montañas) .
"Fe en Milei" grita casi de rodillas alguno pero para que ocurra esto, San Javier deberá dar el primer paso.
San Javier tiene una opción: culpar a Patricia Bullrich, quien por exceso de celo 'no la vió' y luego exigió a Diputados votar sin cambios. Pero más tarde rebobinó y habló de cambiar lo intolerable.
No queda otra, según algunos aliados de La Libertad Avanza, que integraron La Libertad Avanza.
"Que Milei se comprometa públicamente a vetar lo que queremos cambiar": diputado Eduardo Falcone (MID / PBA, en el pasado LLA).
Hubo cruce en X con Topo Rodríguez (Consenso Federal):
@TOPOarg: Un aliado de Milei votará la Reforma Laboral solo si después la vetan. Es @dipfalcone, del MID. Está dispuesto a votar la Reforma Laboral como viene, sólo si hay "un compromiso público y fuerte del Presidente que diga que a va a vetar los artículos" con los que no hay acuerdo.
@dipfalcone: Lo que dije es que no alcanza con lo que dijo la Senadora Bullrich. No se puede resolver por vía de la reglamentacion. Ni por una promesa de alguien de menor importancia que el Presidente.
@TOPOarg: Diputado @dipfalcone lo escuché clarísimo y aquí abajo va el video. Está dispuesto a votar la Ley sin cambios, si el Presidente se compromete a vetar artículos. Es decir, usted no tiene problemas en "bajarse los pantalones" porque le cree al Presidente.
---------------------------
