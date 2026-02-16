Se "olvidó" de las extraordinarias: Milei vuelve a viajar por DNU ante el silencio del Parlamento

Este vacío administrativo no fue reclamado por los bloques opositores ni subsanado por el Gabinete, lo que deja al Presidente en una situación de excepción permanente. Mientras el Parlamento se mantiene "dibujado", Milei se despacha con una agenda que prioriza Washington y Santiago de Chile por sobre las provincias argentinas.

Parlamento que calla otorga"

A pesar de la relevancia institucional que implica el permiso para salir del territorio nacional, el Congreso no ha levantado la voz por la omisión en el temario de extraordinarias. Esta falta de reacción permite que el libertario mantenga su cronograma internacional intacto: desde la reunión con Donald Trump por el Board of Peace hasta la asunción de Antonio Kast.

La estrategia de "hechos consumados" parece ser la norma. Al no haber enviado el proyecto de ley a tiempo, el Gobierno queda habilitado tácticamente para seguir utilizando decretos.

En este contexto, la gira que incluye Nueva York y Manhattan se realizará bajo el mismo paraguas legal que los viajes anteriores, consolidando un estilo de gestión donde la agenda externa se impone sobre los procedimientos formales del Estado argentino.

Más contenido en Urgente24

El mega outlet que causa furor por sus gangas increíbles

La miniserie de 6 capítulos que se convirtió en una adicción total

El botón oculto en WhatsApp que los estafadores no quieren que conozcas

Jorge Rial decidió defender al laburante y le retrucaron: "No pudo educar a la hija y va a..."