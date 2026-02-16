La agenda internacional de Javier Milei, que incluye dos visitas a USA y una a Chile, vuelve a quedar envuelta en la polémica legal. Pese a haber convocado a sesiones extraordinarias, el Parlamento no incluyó el pedido de autorización para que el mandatario se ausente del país. Este omisión permite que el mandatario siga viajando por DNU
FINJAMOS DEMENCIA
Se "olvidó" de las extraordinarias: Milei vuelve a viajar por DNU ante el silencio del Parlamento
Con la anuencia por omisión del Legislativo, Javier Milei continúa su tour por el mundo; la excusa es ahora The Board of Peace y el encuentro con Kast, en Chile
Los números de la gestión "DNU"
Desde la publicación del Decreto 17/2026, la tendencia se ha profundizado:
- Viajes al exterior: 4 destinos confirmados en menos de 30 días.
- Viajes al interior: 1 destino confirmado (Tucumán), tras la cancelación de la visita a Mendoza.
- Estatus Legal: Todos los desplazamientos internacionales se realizan sin aprobación del Congreso, bajo el argumento de "olvido" administrativo en el temario de extraordinarias.
"Ha viajado más al exterior que al interior", sostienen desde el arco opositor, remarcando que el desembarco en Tucumán funciona como un "compensatorio político" ante las críticas por el alto perfil internacional del mandatario.
María Ibarzabal Murphy también "olvidó" las sesiones extraordinarias
La construcción legal de los viajes presidenciales quedó expuesta tras las críticas del dirigente "Topo" Rodríguez. Según los fundamentos del DNU 17/2026, el Gobierno argumentó en enero que no existía una ley que permitiera las salidas de Milei porque las sesiones ordinarias habían finalizado. Sin embargo, la oportunidad de normalizar esta situación se perdió en febrero.
"El Ejecutivo tenía la oportunidad de enviar a extraordinarias el pedido de autorización, pero María Ibarzabal Murphy se olvidó y nadie dijo nada", señalan fuentes cercanas al legislativo.
Este vacío administrativo no fue reclamado por los bloques opositores ni subsanado por el Gabinete, lo que deja al Presidente en una situación de excepción permanente. Mientras el Parlamento se mantiene "dibujado", Milei se despacha con una agenda que prioriza Washington y Santiago de Chile por sobre las provincias argentinas.
Parlamento que calla otorga"
A pesar de la relevancia institucional que implica el permiso para salir del territorio nacional, el Congreso no ha levantado la voz por la omisión en el temario de extraordinarias. Esta falta de reacción permite que el libertario mantenga su cronograma internacional intacto: desde la reunión con Donald Trump por el Board of Peace hasta la asunción de Antonio Kast.
La estrategia de "hechos consumados" parece ser la norma. Al no haber enviado el proyecto de ley a tiempo, el Gobierno queda habilitado tácticamente para seguir utilizando decretos.
En este contexto, la gira que incluye Nueva York y Manhattan se realizará bajo el mismo paraguas legal que los viajes anteriores, consolidando un estilo de gestión donde la agenda externa se impone sobre los procedimientos formales del Estado argentino.
