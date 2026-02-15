Bronca en Boca con Riquelme por la bandera que desplegó la 12 en la tribuna

La bandera en la cancha de Boca que molestó a los hinchas

Es una bandera que suele estar todos los partidos de local, así que su presencia no fue una novedad. Pero, tras el magro resultado, el combo de cuestionamientos al presidente de la institución incluyó el enfado por esa bandera.

Es una tela grande, que ocupa prácticamente toda la bandeja, y que tiene: el escudo de boca, una frase que dijo Riquelme una vez, y un 'Román' arriba de todo.

La frase dice: "Nací bostero gracias a mi papá, y me voy a morir bostero como todos ustedes".

Es una bandera contundentemente autorreferencial, dicha por el presidente del club. Los hinchas lo tomaron como un exceso de protagonismo y como la idea de alguien que, más allá de su potestad como ídolo máximo, se piensa por encima de los colores. Así lo expresaron en redes.

"Como a él le gusta… Su nombre por encima de Boca. Pero lamento decírtelo Román… Vos pasarás como un DIRIGENTE MEDIOCRE MÁS… Boca va a quedar siempre", escribió en X la cuenta partidaria Boca Info.

"Fiel reflejo de lo que es Boca hoy: Román más grande que Boca en la bandera. ¿Se acuerdan cuando Román criticaba y estaba peleado con la 12? Cambia, todo cambia ($). ¿Qué te ha hecho boquita de mi vida?", escribió otro.

Y otro: "ROMÁN por encima del escudo, los colores y la gente. Así está #Boca".

