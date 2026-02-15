Boca empató con Platense 0-0 en la Bombonera. En un partido chato, el Xeneize volvió a dejar una pálida imagen y no pudo revertir lo mostrado en la fecha anterior, contra Vélez. Los hinchas, molestos por el presente del equipo, también expresaron su bronca contra Juan Román Riquelme, presidente del club.
TRAS EL EMPATE CON PLATENSE
Bronca en Boca con Riquelme por la bandera que desplegó la 12 en la tribuna
Boca dejó una pálida imagen ante Platense y los hinchas expresaron malestar. Cuál fue la bandera de Riquelme que despertó enojo.
El presente de Boca no es bueno. Está claro que, en una realidad como la que vive el Xeneize, la responsabilidad se encuentra en distintos factores. Al final, los que salen a la cancha son los futbolistas, pero el buen desarrollo de un club requiere de otras patas.
Una de ellas es la dirigencial. Y allí se encuentra Riquelme, mandatario. Con una gestión que ha mostrado muchísimas costuras, la figura de Román ha visto cómo su activo de ídolo del club colisiona con sus aptitudes para regir los destinos del club.
Así que, con un plantel cuyas piezas parecen no encajar del todo -más allá de los nombres rimbombantes-, y un líder -el entrenador, Claudio Úbeda-, cuya ratificación pareció ser más producto de la improvisación que de la planificación, cada vez que el mal presente de Boca cobra protagonismo, Riquelme también.
Tras el empate ante Platense en la Bombonera, los hinchas se molestaron con el funcionamiento futbolístico. Sin embargo, tampoco dejaron pasar una bandera que estuvo en las tribunas, más precisamente en donde se encontraba 'La 12', que desató enojo.
La bandera en la cancha de Boca que molestó a los hinchas
Es una bandera que suele estar todos los partidos de local, así que su presencia no fue una novedad. Pero, tras el magro resultado, el combo de cuestionamientos al presidente de la institución incluyó el enfado por esa bandera.
Es una tela grande, que ocupa prácticamente toda la bandeja, y que tiene: el escudo de boca, una frase que dijo Riquelme una vez, y un 'Román' arriba de todo.
La frase dice: "Nací bostero gracias a mi papá, y me voy a morir bostero como todos ustedes".
Es una bandera contundentemente autorreferencial, dicha por el presidente del club. Los hinchas lo tomaron como un exceso de protagonismo y como la idea de alguien que, más allá de su potestad como ídolo máximo, se piensa por encima de los colores. Así lo expresaron en redes.
"Como a él le gusta… Su nombre por encima de Boca. Pero lamento decírtelo Román… Vos pasarás como un DIRIGENTE MEDIOCRE MÁS… Boca va a quedar siempre", escribió en X la cuenta partidaria Boca Info.
"Fiel reflejo de lo que es Boca hoy: Román más grande que Boca en la bandera. ¿Se acuerdan cuando Román criticaba y estaba peleado con la 12? Cambia, todo cambia ($). ¿Qué te ha hecho boquita de mi vida?", escribió otro.
Y otro: "ROMÁN por encima del escudo, los colores y la gente. Así está #Boca".
Los comentarios sobre la bandera de Riquelme en redes