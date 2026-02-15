Brutal piedrazo contra el micro de Estudiantes en el clásico de La Plata

En el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia hubo un incidente extra futbolístico que, lamentablemente, tuvo protagonismo. En la previa del partido, el micro que trasladaba al plantel visitante -EDLP-, recibió un violento piedrazo que rompió uno de los vidrios y hasta provocó heridas.
En su llegada al estadio de Gimnasia, el micro de Estudiantes sufrió un violento proyectil que rompió el vidrio y dejó a Angeleri con un corte en el brazo.
Totalmente por fuera de los márgenes de todo aquello que pudiera considerarse "folklore", un penoso y brutal suceso tuvo lugar -una vez más-, en la antesala de un partido con alto voltaje emocional.
Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima de La Plata jugaron un nuevo clásico de la ciudad de las diagonales. El cotejo finalizó 0-0, con un desarrollo de partido que, en varios tramos, levantó bostezos y reproches. Poco juego y mucho roce, bien típico de un compromiso de esta envergadura.
El partido se disputó en el Bosque platense, tierra de GELP, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Lógicamente, el equipo que se enfrentaba a un clima hostil con el público en contra era, esta vez, Estudiantes.
Sin embargo, los violentos de siempre -suelen ser los de siempre, los que nunca reciben las represalias correspondientes y que, en nombre de lo que ellos creen que es pasión, son capaces de cometer atrocidades-, dijeron presente.
En la llegada del micro Pincha a las inmediaciones del estadio del Lobo tiraron un tremendo piedrazo hacia el colectivo, que impactó de lleno en una de las ventanillas bajas; ventanilla de la planta baja del vehículo, justo al lado de la puerta.
Las imágenes no dejan lugar a dudas: el proyectil era de gran tamaño y fue arrojado con la fuerza necesaria como para dejar semejante agujero en la ventana y como para llenar de vidrios toda la planta baja del micro.
Marcos Angeleri, secretario técnico de Estudiantes, recibió un pequeño corte en el brazo. Fue atendido por una unidad médica y por suerte la herida no pasó a mayores.
"Desde que salimos del country lo más bien, hasta llegar acá a la rotonda. Nos tiraron la piedra, botellas, al parabrisas también nos tiraron. Las motos tienen que venir a la par del micro, para evitar lo que pasó", declaró Gerardo, chofer del micro.
"En ese momento seguí, pero casi atropello a una persona que se me cruzó adelante con una botella que me tiró enfrente del parabrisas. Tuve que frenar porque sino lo atropellaba", agregó.