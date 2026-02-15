Brutal piedrazo contra el micro de Estudiantes en el clásico de La Plata

En la llegada del micro Pincha a las inmediaciones del estadio del Lobo tiraron un tremendo piedrazo hacia el colectivo, que impactó de lleno en una de las ventanillas bajas; ventanilla de la planta baja del vehículo, justo al lado de la puerta.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: el proyectil era de gran tamaño y fue arrojado con la fuerza necesaria como para dejar semejante agujero en la ventana y como para llenar de vidrios toda la planta baja del micro.

Desde adentro: así quedó el micro de Estudiantes tras el piedrazo que rompió uno de los vidrios, en la llegada del equipo al Bosque para jugar vs. Gimnasia.

Marcos Angeleri, secretario técnico de Estudiantes, recibió un pequeño corte en el brazo. Fue atendido por una unidad médica y por suerte la herida no pasó a mayores.

"Casi atropello a una persona": el chofer del micro de Estudiantes estuvo a punto de perder el control del vehículo

"Desde que salimos del country lo más bien, hasta llegar acá a la rotonda. Nos tiraron la piedra, botellas, al parabrisas también nos tiraron. Las motos tienen que venir a la par del micro, para evitar lo que pasó", declaró Gerardo, chofer del micro.

LA PREVIA DEL CLÁSICO PLATENSE: en #SportsCenter, te mostramos el vidrio roto en el micro de Estudiantes, que fue apedreado en su llegada al estadio de Gimnasia.





"En ese momento seguí, pero casi atropello a una persona que se me cruzó adelante con una botella que me tiró enfrente del parabrisas. Tuve que frenar porque sino lo atropellaba", agregó.

