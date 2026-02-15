Boca 0-0 Platense: un Calamar atrevido se hace roca ante un Xeneize timorato

Boca y Platense juegan por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30 , el Xeneize recibe al Calamar en la Bombonera, en un partido que tendrá a Sebastián Zunino en el arbitraje y a Jorge Baliño en el VAR.

Es un encuentro importante para ambos: los dos necesitan volver al triunfo. Mientras que Platense viene de perder 1-0 de local ante Independiente, Boca llega de caer 2-1 frente a Vélez de visitante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para el Calamar, los partidos por el torneo local, sea el Apertura como la Copa Argentina, son pasos previos importantes de cara a su flamante presentación en la Copa Libertadores 2026, a la que accedió tras consagrarse campeón el año pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para el Xeneize, la situación es más apremiante. El ciclo de Claudio Úbeda no da muestras de mejora en un equipo que no encuentra el funcionamiento y cuyas piezas no terminan por encajar.

El flojo cotejo ante Vélez dejó una estela. Por un lado, el presidente Juan Román Riquelme conversó cara a cara con el plantel, en lo que fue una charla para reforzar la motivación y el compromiso de los jugadores Xeneizes.

Por otro, Claudio Úbeda decidió meter mano en el once inicial y metió varios cambios. La defensa es lo más sólido que tiene el equipo, por lo que no presenta modificaciones.

En el mediocampo y la delantera, sin embargo, es donde hay nuevas caras: ingresa Williams Alarcón para ser partenaire de Leandro Paredes, y Ángel Romero y Lucas Janson para complementar el ataque con Miguel Merentiel.

Live Blog Post ¡Era de primera, Janson! VIDEO: El delantero se perdió un mano a mano claro, que tapó Borgogno

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Calamar, con las ideas claras: el contragolpe como camino para atacar Aunque tiene poco porcentaje de posesión, Platense tiene muy claro qué hace en fase ofensiva. Lo deja avanzar a Boca, busca cortarles los caminos, recuperar la pelota y contraatacar. Por el momento ha logrado gestionar esos contragolpes bastante bien. Más allá de que no terminaron en gol, la disposición de los jugadores para lanzarse en velocidad y llegar al área es evidente y lograr sacarle jugo. VER +

Live Blog Post ¡Cabezazo de Janson y gran respuesta del arquero! VIDEO: Rápidos reflejos de Borgogno, que mantuvo el cero del Calamar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023171693397545252&partner=&hide_thread=false ¡BORGOGNO LE SACÓ UN GRAN CABEZAZO A JANSON!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/WOPieNHuID — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Live Blog Post El Calamar pone las cosas difíciles: por qué Platense no tiene la pelota pero domina el partido El equipo visitante le cede la posesión a Boca, por lo que le cede también la obligación de proponer y ser creativo. Al mismo tiempo, se enfoca en ser ordenado e intenso en las marcas. Cuando el Xeneize busca salir desde abajo -comenzando sea por Marchesín o por alguno de los centrales-, lo presiona alto, tapándole fundamentalmente a Paredes para que el 5 no reciba. Luego, si el Xeneize logra avanzar en el campo, Platense se mantiene atento para ser un bloque compacto en mitad de cancha y no darle espacios por dentro. Si el Xeneize lateraliza con alguno de sus laterales o extremos, Platense es lo suficientemente rápido para desplazar el bloque y no dejar fisuras. El local, por su parte, sufre la falta de un mediapunta creativo que pueda ser opción de pase para Paredes, en zona de 3/4. Con Ascacíbar de un lado y Alarcón del otro, las características más defensivas o físicas de ambos no son alternativa. El partido, por ahora, se juega con la tónica que más le conviene a Platense. Le cuesta construir en ofensiva, pero por ahora le pone las cosas muy incómodas a Boca. VER +

Live Blog Post ¡El palo salva a Boca! VIDEO: Marchesín ya estaba vencido tras el desvío en un defensor, pero el poste dijo que no Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023166161475506303&partner=&hide_thread=false SE SALVÓ BOCA: el palo le negó al gol a Saborido para el 1-0 de Platense contra el Xeneize.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2Me7dxHkm6 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2026

Live Blog Post Entretenido inicio: Platense sale decidido a presionar alto a Boca y lo complica en salida

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Platense El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post La racha de Platense que puede complicar a Boca en la Bombonera En lo que va del Torneo Apertura, el Calamar no ha perdido de visitante -empató con Unión en Santa Fe y le ganó a Talleres en Córdoba. Esta tarde, ante el Xeneize, buscará continuar con esa racha. Al mismo tiempo, hace 28 años que Platense no gana en la Bombonera. VER +

Live Blog Post Formación confirmada en Platense Borgogno; Saborido, Vázquez, Raggio, Silva; Bussio, Amarfil, Mainero, Zapiola; Gauto y Heredia

Live Blog Post Formación confirmada en Boca: Janson ganó la pulseada y será titular El entrenador se decidió por Lucas Janson para la delantera de Boca, luego de barajar a Gelini y Zufiaurre como alternativas. De esta manera, el equipo titular para enfrentar a Platense sale con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Alarcón; Romero, Merentiel y Janson VER +

Live Blog Post Úbeda mete cambios: el refuerzo que jugaría de titular y el talentoso mediocampista que podría salir Williams Alarcón ingresaría en lugar de Milton Delgado; el entrenador le busca alternativas de partenaires a Leandro Paredes, ya que no termina de estar convencido con Delgado como su compañero para el mediocampo. Al mismo tiempo, Ángel Romero haría su debut como titular, seguramente ubicándose por derecha pero jugando más retrasado que un extremo natural. VER +

Live Blog Post Boca va a la carga por Adam Bareiro y ya movió la primera ficha Adam Bareiro, ex San Lorenzo y River que actualmente juega en Fortaleza -Brasil-, es el nuevo nombre en carpeta de la dirigencia de Boca. Un hombre del gusto de Riquelme, que entiende que es un nombre ideal para reforzar el puesto de '9'. Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día del club, desde la Ribera hicieron "una oferta formal" para comprar el 100% del pase. "Quieren cerrarlo este fin de semana, esperan la respuesta de Fortaleza".

Live Blog Post Agustín Martegani tiene "todo muy avanzado" para irse de Boca y al Xeneize se le abre una nueva puerta Agustín Martegani, sin lugar en Boca -no lo tuvo nunca desde que llegó, a mediados de 2024-, está a punto de ser transferido a un nuevo club. Newell's mostró interés en el volante, y ahora Xeneize y Lepra tienen "todo muy avanzado", según informó el periodista Tato Aguilera. De abrocharse esa venta, al Xeneize se le libera un cupo hasta marzo y podría comprar otro futbolista. VER +

Live Blog Post La novedad de Edinson Cavani en Boca: buenas noticias para el plantel El uruguayo fue convocado para el encuentro vs. el Calamar. El jugador se ha recuperado de su lumbalgia y está a disposición del entrenador en el banco de suplentes.

Live Blog Post Los dos juveniles de Boca que están a préstamo en Platense y pueden jugar esta tarde Mateo Mendía (22 años) y Santiago Dalmasso (21 años) se fueron a préstamo al Calamar este verano. El defensor y el volante, campeones con la Reserva de Boca durante 2025, salieron cedidos por un año. Ambos ya sumaron minutos en el equipo, con una única titularidad que fue por Copa Argentina. Lea en Golazo: 2 jugadores de Boca jugarán la Copa Libertadores para otro equipo y hay revuelo VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Platense El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro, mientras que Jorge Baliño estará en el VAR.