Boca y Platense juegan por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19.30, el Xeneize recibe al Calamar en la Bombonera, en un partido que tendrá a Sebastián Zunino en el arbitraje y a Jorge Baliño en el VAR.
Boca 0-0 Platense: un Calamar atrevido se hace roca ante un Xeneize timorato
Boca recibe a Platense en la Bombonera. El Xeneize necesita volver al triunfo tras la pálida imagen mostrada en el último partido contra Vélez.
EN VIVO
20:38
¡Era de primera, Janson! VIDEO: El delantero se perdió un mano a mano claro, que tapó Borgogno
20:34
Comienza el 2T
20:16
Final del 1T
20:16
El Calamar, con las ideas claras: el contragolpe como camino para atacar
20:05
¡Cabezazo de Janson y gran respuesta del arquero! VIDEO: Rápidos reflejos de Borgogno, que mantuvo el cero del Calamar
19:51
El Calamar pone las cosas difíciles: por qué Platense no tiene la pelota pero domina el partido
19:41
¡El palo salva a Boca! VIDEO: Marchesín ya estaba vencido tras el desvío en un defensor, pero el poste dijo que no
19:39
Entretenido inicio: Platense sale decidido a presionar alto a Boca y lo complica en salida
19:30
Comienza el partido
19:23
TV: Dónde ver Boca vs. Platense
19:21
La racha de Platense que puede complicar a Boca en la Bombonera
-
Formación confirmada en Platense
-
19:06
Formación confirmada en Boca: Janson ganó la pulseada y será titular
18:50
Úbeda mete cambios: el refuerzo que jugaría de titular y el talentoso mediocampista que podría salir
-
Boca va a la carga por Adam Bareiro y ya movió la primera ficha
-
Agustín Martegani tiene "todo muy avanzado" para irse de Boca y al Xeneize se le abre una nueva puerta
17:55
La novedad de Edinson Cavani en Boca: buenas noticias para el plantel
-
Los dos juveniles de Boca que están a préstamo en Platense y pueden jugar esta tarde
17:17
17:13
Árbitro y VAR del partido
-
Posibles formaciones en Boca y Platense
Es un encuentro importante para ambos: los dos necesitan volver al triunfo. Mientras que Platense viene de perder 1-0 de local ante Independiente, Boca llega de caer 2-1 frente a Vélez de visitante.
Para el Calamar, los partidos por el torneo local, sea el Apertura como la Copa Argentina, son pasos previos importantes de cara a su flamante presentación en la Copa Libertadores 2026, a la que accedió tras consagrarse campeón el año pasado.
Para el Xeneize, la situación es más apremiante. El ciclo de Claudio Úbeda no da muestras de mejora en un equipo que no encuentra el funcionamiento y cuyas piezas no terminan por encajar.
El flojo cotejo ante Vélez dejó una estela. Por un lado, el presidente Juan Román Riquelme conversó cara a cara con el plantel, en lo que fue una charla para reforzar la motivación y el compromiso de los jugadores Xeneizes.
Por otro, Claudio Úbeda decidió meter mano en el once inicial y metió varios cambios. La defensa es lo más sólido que tiene el equipo, por lo que no presenta modificaciones.
En el mediocampo y la delantera, sin embargo, es donde hay nuevas caras: ingresa Williams Alarcón para ser partenaire de Leandro Paredes, y Ángel Romero y Lucas Janson para complementar el ataque con Miguel Merentiel.
