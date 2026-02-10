Caído el pase de Cetré a Boca: polémica por versiones cruzadas con Estudiantes

Mañana miércoles por la mañana, el futbolista se hará nuevos estudios en una clínica privada.

César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes y una voz autorizada en el rubro, confió: "No es que Boca se mandó y se tiró a la pileta sino que tenía conocimiento de esto. Lo que a mí me dicen es que los primeros resultados que arroja esa revisión médica es no positivo".

Y agregó: "Tiene la misma lesión que tenía en Estudiantes y que le permitía jugar tranquilamente. Yo no me animo a decir que el pase está caído, porque la información que tengo yo es que Boca, hoy, hace un ratito, le dijo a Estudiantes que las condiciones ahora son otras".

"No le cierro la posibilidad a una reformulación de la negociación", afirmó.

Qué dicen en Estudiantes por Edwuin Cetré

Desde el Pincha no argumentan los mismos motivos. En La Plata consideran que hubo desacuerdos económicos, no entre Estudiantes y el Xeneize sino con Independiente de Medellín, el otro dueño de la ficha. "Diferencias con Independiente de Medellín, dueño del 50% del pase", informó el sitio platense 0221.

Edwuin Cetré y una salud que jamás fue problema

Más allá del panorama, lo cierto es que en los últimos dos años -el tiempo que hace que está Cetré en Estudiantes-, solo estuvo inactivo un mes. Y su condición física nunca fue motivo de discusión o controversia.

Chiqui Tapia, en offside: Estudiantes podría jugar 4 finales más Cetré fue clave en el título del Torneo Clausura 2025 que consiguió Estudiantes FOTO NA: LUIS SANTILLAN

Sí es cierto que no es un futbolista que suele completar los 90' de partido en cancha, aunque es probable que eso encuentre motivos en su posición en la cancha y sus características. Extremo por derecha, veloz, se ubica como tercer delantero en los 4-3-3 que arma Eduardo Domínguez.

Cuando se acerca el tramo final de los partidos y si el entrenador considera que debe adoptar un esquema más defensivo para no arriesgar de más, Cetré es candidato a ser reemplazado ya que sus cualidades defensivas no son tan fuertes.

