En Boca están pendientes de lo que suceda con los estudios médicos de Edwuin Cetré, una realidad que enfría el pase del delantero colombiano al Xeneize. Más allá de la sorpresa, el gran inconveniente es la información cruzada que hay con Estudiantes de La Plata.
CAMPANAS DISTINTAS
Caído el pase de Cetré a Boca: polémica por versiones cruzadas con Estudiantes
El pase de Edwuin Cetré a Boca está caído por el momento. El problema: hay versiones distintas entre el Xeneize y Estudiantes.
A las 21 hs. de este martes, no hay indicios concretos de lo que pueda pasar con Edwuin Cetré. El problema es distinto, según qué campana se escuche. El gran inconveniente: no coinciden las versiones de la Ribera y de La Plata.
Qué dicen en Boca por Edwuin Cetré
En Boca no están seguros de las condiciones físicas del colombiano. La situación aun es poco clara, pero las versiones que circulan arrojan que el delantero acarrea problemas en su rodilla y, también cardíacos.
Lo llamativo es que, hace algunas semanas, Cetré y Estudiantes negociaron con Atlético Paranaense, de Brasil, y cuando todo estaba acordado para que deje el Pincha, el pase se cayó.
Desde Estudiantes argumentaron diferencias económicas, pero versiones en off de Atlético Paranaense advirtieron que se trató de problemas físicos: de rodillas y cardíacos. Los mismos de los que sospecha Boca.
Mañana miércoles por la mañana, el futbolista se hará nuevos estudios en una clínica privada.
César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes y una voz autorizada en el rubro, confió: "No es que Boca se mandó y se tiró a la pileta sino que tenía conocimiento de esto. Lo que a mí me dicen es que los primeros resultados que arroja esa revisión médica es no positivo".
Y agregó: "Tiene la misma lesión que tenía en Estudiantes y que le permitía jugar tranquilamente. Yo no me animo a decir que el pase está caído, porque la información que tengo yo es que Boca, hoy, hace un ratito, le dijo a Estudiantes que las condiciones ahora son otras".
"No le cierro la posibilidad a una reformulación de la negociación", afirmó.
Qué dicen en Estudiantes por Edwuin Cetré
Desde el Pincha no argumentan los mismos motivos. En La Plata consideran que hubo desacuerdos económicos, no entre Estudiantes y el Xeneize sino con Independiente de Medellín, el otro dueño de la ficha. "Diferencias con Independiente de Medellín, dueño del 50% del pase", informó el sitio platense 0221.
Edwuin Cetré y una salud que jamás fue problema
Más allá del panorama, lo cierto es que en los últimos dos años -el tiempo que hace que está Cetré en Estudiantes-, solo estuvo inactivo un mes. Y su condición física nunca fue motivo de discusión o controversia.
Sí es cierto que no es un futbolista que suele completar los 90' de partido en cancha, aunque es probable que eso encuentre motivos en su posición en la cancha y sus características. Extremo por derecha, veloz, se ubica como tercer delantero en los 4-3-3 que arma Eduardo Domínguez.
Cuando se acerca el tramo final de los partidos y si el entrenador considera que debe adoptar un esquema más defensivo para no arriesgar de más, Cetré es candidato a ser reemplazado ya que sus cualidades defensivas no son tan fuertes.