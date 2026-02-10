Luego de su éxito 'Kicillof al PJ', La Cámpora ejecuta 'Operación Limar a Magario'

Senado bonaerense

La Cámpora consiguió que Verónca Magario no lidere el PJ bonaerense.

Ahora tiene 2 estrategias posibles:

arrebatarle la vicepresidencia 1ra. del Senado bonaerense y/o

obligarla a compartir la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta.

Máximo Kirchner tiene un candidato para la vicepresidencia 1ra. del Senado: Emmanuel Severo González Santalla, de la 3ra. Sección Electoral. Él es en el Senado el equivalente a Facundo Tignanelli en Diputados.

Hay una posibilidad de 'pincharle' el globo a Kirchner pero es difícil digestión para Magario: Sergio Berni, quien insiste en que goza de la protección de Cristina Fernández de Kirchner.

Las posibilidades del autocandidato Mario Ishii son remotas.

Hoy día el vice 1ro. es Carlos Kikuchi, quien no es PJ pero para varios PJ es más confiable que los otros.

Para que Magario no realice 'picardías' y entregue la vice 1ra., Kirchner lanza el reclamo para que ella designe un adjunto en la Secretaría Administrativa.

El actual titular de la estratégica repartición es Roberto Feletti, y La Cámpora no lo quiere.

Le adjudican cumplir con una asignación de recursos -que juzgan desproporcionada- a La Matanza, el distrito de Magario. La Cámpora reclama que se reduzca la asignación matancera y queden más recursos en la Cámara Alta.

Magario jamás entregaría la Secretaría Administrativa a La Cámpora pero algo deberá ceder... a menos que conozca muy bien cómo jugar al póker. Hora de demostrarlo.

