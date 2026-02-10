Axel Kicillof había propuesto que Verónica Magario presidiera el PJ bonaerense. Máximo Kirchner y La Cámpora se la tienen jurada a Fernando Espinoza y Verónica Magario, los jefes del peronismo en La Matanza y aliados de Kicillof.
PJ BONAERENSE
Luego de su éxito 'Kicillof al PJ', La Cámpora ejecuta 'Operación Limar a Magario'
Axel Kicillof presidente del PJ fue una propuesta de Máximo Kirchner, ahora van por devaluar a Verónica Magario en el Senado bonaerense.
Con astucia, Kirchner propuso a Kicillof para presidente del PJ. En verdad, era lo que correspondía pero el gobernador tiene un estilo no peronista convencional para intentar liderar el peronismo que sigue siendo convencional: no personalismos. Por eso promovió a Magario y no se autocandidateó.
Triunfo de Máximo Kirchner quien, además, le arrebató a Fernando Espinoza la presidencia del Congreso partidario, un cargo clave.
La junta partidaria, presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, debe publicar la nómina provincial completa este jueves 12/02 cuando vence la fecha para la exhibición de listas. Hay competencia de listas en 32 municipios de la provincia de Buenos Aires: el consenso es muy forzado e incompleto en general pero en algunos lugares no puede ocultarse.
El Consejo partidario está integrado por 32 consejeros titulares y 16 consejeros suplentes, 4 titulares y 2 suplentes por cada Sección Electoral y por 15 consejeros titulares y 9 suplentes adicionales de los cuales 5 titulares, y 3 suplentes de esos titulares, representarán a la mujer, la juventud, y los gremios.
Senado bonaerense
La Cámpora consiguió que Verónca Magario no lidere el PJ bonaerense.
Ahora tiene 2 estrategias posibles:
- arrebatarle la vicepresidencia 1ra. del Senado bonaerense y/o
- obligarla a compartir la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta.
Máximo Kirchner tiene un candidato para la vicepresidencia 1ra. del Senado: Emmanuel Severo González Santalla, de la 3ra. Sección Electoral. Él es en el Senado el equivalente a Facundo Tignanelli en Diputados.
Hay una posibilidad de 'pincharle' el globo a Kirchner pero es difícil digestión para Magario: Sergio Berni, quien insiste en que goza de la protección de Cristina Fernández de Kirchner.
Las posibilidades del autocandidato Mario Ishii son remotas.
Hoy día el vice 1ro. es Carlos Kikuchi, quien no es PJ pero para varios PJ es más confiable que los otros.
Para que Magario no realice 'picardías' y entregue la vice 1ra., Kirchner lanza el reclamo para que ella designe un adjunto en la Secretaría Administrativa.
El actual titular de la estratégica repartición es Roberto Feletti, y La Cámpora no lo quiere.
Le adjudican cumplir con una asignación de recursos -que juzgan desproporcionada- a La Matanza, el distrito de Magario. La Cámpora reclama que se reduzca la asignación matancera y queden más recursos en la Cámara Alta.
Magario jamás entregaría la Secretaría Administrativa a La Cámpora pero algo deberá ceder... a menos que conozca muy bien cómo jugar al póker. Hora de demostrarlo.
----------------------------------
Más contenido en Urgente24
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
Alerta por una estafa que salpica a Luis Caputo y otros economistas clave
Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
Bad Bunny le provoca a Donald Trump otra derrota en la batalla cultural
Qué pasa hoy en la isla de Epstein: YouTuber voló un dron y lo que grabó desató el pánico
¿La edad es solo un número? La ciencia tras las parejas con brechas etarias: el nuevo show de Netflix