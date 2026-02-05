El ciclo lectivo 2026 podría no comenzar: Amenaza y marcha docente a días del inicio de clases

"Esta es la realidad salarial y producto de la última paritaria del mes de enero 2026:

Salario Básico Docente en PBA: $ 299.951

Profesor/a: $ 484.628

Preceptor/a: $ 642.321

MG/MI: $ 750.692

El básico docente bonaerense da testimonio de la malísima situación salarial y el sufrimiento que significa trabajar con este salario; desde la Asociación de Maestrxs creemos firmemente que es momento de darle dignidad y valoración política de lo que significa el sostenimiento de la escuela pública en la Provincia de Buenos Aires con el reconocimiento salarial que corresponde, y ésta es nuestra propuesta:

El Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $ 2.100.000 es la propuesta que realizamos desde la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires para enfrentar la gravísima situación salarial, destacando en primer término, que la Provincia de Buenos Aires es el estado provincial o subnacional más rico en la estructura productiva del país, por ejemplo el Agronegocio de la economía agrícola-ganadera, el mayor desarrollo industrial (las principales empresas industriales nacionales o multinacionales), el 90 % del petróleo que extraen las empresas nacionales como YPF y las extranjeras se destila y se pone en valor para el mercado de combustibles, todo en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto poseedora de los mayores recursos económicos. En pocas palabras, en la Provincia de Buenos Aires hay plata! Si hay salarios de miseria es porque la política económica de la provincia es de ajuste económico a los salarios de lxs trabajadorxs de la educación".

De esta manera es que proponen establecer un Salario Mínimo Vital y Móvil docente de 2,1 millones de pesos, cifra que, según explicaron, se corresponde con el valor de la canasta familiar y con los parámetros constitucionales que protegen el derecho a una remuneración digna.

Además, reclamaron que el salario sea íntegramente en blanco, con un básico fortalecido y con equiparación salarial para quienes realizan la misma tarea educativa, tal como lo establece el Estatuto del Docente.

En su posicionamiento, el sindicato cuestionó que en una provincia con fuerte desarrollo agroindustrial, energético e industrial se mantengan políticas de ajuste que recaen sobre los trabajadores de la educación. "La provincia es rica; si hay salarios de miseria es por decisiones políticas", remarcan.

Claudio Vigne, secretario general, y Liliana Mariño, secretaria general adjunta de la organización, fueron contundentes al cierre del planteo: si no hay una recomposición salarial que saque a la docencia de la pobreza, el inicio del ciclo lectivo 2026 está en riesgo. "No queremos seguir siendo docentes pobres en una provincia rica", señalaron.

La advertencia se suma a un clima de creciente tensión en el ámbito educativo bonaerense, donde las negociaciones paritarias serán determinantes para garantizar el normal comienzo de las clases.

Movilización docente en La Plata

Desde las 10:00 de hoy, en el Ministerio de Trabajo en La Plata, se desarrollarán las reuniones paritarias de docentes y estatales. Y hacia allí se movilizará la Lista Multicolor de La Plata y Ensenada, juntoa Suteba Tigre y trabajadores estatales que exigen un aumento salarial equivalente a la canasta familiar y recuperar lo perdido "gobierno tras gobierno".

Los sectores convocantes denuncian la miseria salarial que se profundiza, y llaman a movilizar contra la reforma laboral de Javier Milei.

María Díaz Reck, delegada de Suteba La Plata y referente de la Lista Multicolor, denunció: "Las y los docentes de la Provincia de Buenos Aires tenemos uno de los salarios más bajos del país. Una maestra cobra $740.000, muy por debajo de la línea de pobreza que el propio INDEC ubica en $1.308.713, sin contemplar gastos elementales como alquiler y transporte, y a pesar de las manipulaciones que el gobierno de Milei hace para esconder el verdadero índice inflacionario. La miseria salarial que nos impone el gobernador Kicillof obliga a trabajar doble y hasta triple cargo. Peleamos por un salario igual a la canasta familiar y por recuperar lo perdido gobierno tras gobierno".

Por su parte, Laura Champeau, delegada de Suteba Ensenada y referente de la Lista Multicolor, expresó: "Como ya es habitual, la conducción de Suteba, con Roberto Baradel a la cabeza, se presenta a negociar nuestros salarios sin mandato de las bases. Necesitamos un verdadero plan de lucha, en unidad con toda la comunidad educativa, por el salario, por mejores condiciones laborales, en defensa de la educación pública y contra la reforma laboral que el presidente Javier Milei y sus aliados intentan imponer".

Paula AKerfeld, integrante de la comisión directiva de Suteba Tigre, agregó: "A este ajuste provincial se suma el brutal recorte nacional: Milei eliminó el FONID, la paritaria nacional docente y pretende imponer la educación como "servicio esencial", cercenando el derecho a huelga y una reforma educativa regresiva. "

Y agregó: "Desde Suteba Tigre impulsamos la unidad y la coordinación, para que ganen todas las luchas contra el ajuste y los despidos, como la de Lustramax. Es necesario organizar a la docencia con mandato de las bases, para imponer un plan de lucha por todos nuestros derechos y contra la reforma laboral que quiere imponer Milei, por eso el próximo 11 de febrero ganaremos las calles".



