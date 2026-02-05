River Plate incorporó cuatro futbolistas en el actual mercado de pases y, en lo meramente futbolístico, disputó tres encuentros oficiales en lo que va de 2026, con un saldo invicto. Todo indica que, salvo una oportunidad de mercado, Marcelo Gallardo no buscará más refuerzos. Sin embargo, atención con lo que se dice sobre Sebastián Villa.
Tremendo lo último que dijeron sobre River y Sebastián Villa: "Encaminado"
Nuevamente se vincula el nombre de Sebastián Villa a River Plate. El delantero se volvió a proponer para jugar en el Millonario y ojo con lo que dijo Leo Gabes.
Sin dudas, lo ocurrido con el colombiano durante diciembre y enero fue la novela del verano, y Leo Gabes dio a conocer que se trata de una historia que podría tener nuevos capítulos.
Leo Gabes sobre Sebastián Villa
Cuando todo parecía diluido, el propio Sebastián Villa se encargó de dejar las puertas abiertas a River Plate con declaraciones que volvieron a encender el tema.
Tras el partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Sarmiento, el ex Boca expresó: “Todo puede pasar… Juanfer Quintero es mi hermano y las puertas están abiertas. Hoy sigo defendiendo los colores de Independiente Rivadavia”.
Tal como adelantó Golazo24, Juan Patricio Balbi, periodista de ESPN, aseguró: “En River ya dieron por terminada esta situación y Villa no va a ser refuerzo”.
Sin embargo, también en ESPN surgió otra versión que sorprendió a propios y extraños. Leo Gabes fue más optimista y afirmó en ESPN F3: “Yo tengo entendido que lo de River y Villa está encaminado. No estoy diciendo que ahora, pero está encaminado”.
Si bien todo indica que en este mercado de pases el jugador de Independiente Rivadavia no llegará al Millonario, la historia podría reactivarse en la ventana de invierno, una vez finalizado el Mundial. El deseo del futbolista está confirmado; resta saber si el club decide avanzar.
Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez son los cuatro futbolistas que incorporó River Plate, configurando hasta el momento un buen mercado de pases.
Los volantes centrales comenzaron a darle otra dinámica al Millonario, mientras que el lateral izquierdo, más allá de haber sufrido una expulsión, se mostró sobrio en sus primeras presentaciones.
Por su parte, el ecuatoriano contará con algunos días más de adaptación antes de ponerse de manera oficial la camiseta del club de Núñez.
Quizá el único punto pendiente del mercado fue la incorporación de un centrodelantero. Marcelo Gallardo fue tajante al respecto luego del empate ante Rosario Central: “No es fácil ir a buscar un delantero que venga y juegue. No es fácil. Estuvimos y seguimos en el mercado, pero conseguir jugadores para River es difícil. No es traer por traer”.
Por ahora, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate, y buscará estirar su buen presente cuando enfrente a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el Monumental.
Más allá de los resultados, se percibe una leve mejoría en el funcionamiento colectivo.
