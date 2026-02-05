Tremendo lo último que dijeron sobre River y Sebastián Villa: "Encaminado"

Sin embargo, también en ESPN surgió otra versión que sorprendió a propios y extraños. Leo Gabes fue más optimista y afirmó en ESPN F3: “Yo tengo entendido que lo de River y Villa está encaminado. No estoy diciendo que ahora, pero está encaminado”.

Si bien todo indica que en este mercado de pases el jugador de Independiente Rivadavia no llegará al Millonario, la historia podría reactivarse en la ventana de invierno, una vez finalizado el Mundial. El deseo del futbolista está confirmado; resta saber si el club decide avanzar.

Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña y Kendry Páez son los cuatro futbolistas que incorporó River Plate, configurando hasta el momento un buen mercado de pases.

Los volantes centrales comenzaron a darle otra dinámica al Millonario, mientras que el lateral izquierdo, más allá de haber sufrido una expulsión, se mostró sobrio en sus primeras presentaciones.

Por su parte, el ecuatoriano contará con algunos días más de adaptación antes de ponerse de manera oficial la camiseta del club de Núñez.

Quizá el único punto pendiente del mercado fue la incorporación de un centrodelantero. Marcelo Gallardo fue tajante al respecto luego del empate ante Rosario Central: “No es fácil ir a buscar un delantero que venga y juegue. No es fácil. Estuvimos y seguimos en el mercado, pero conseguir jugadores para River es difícil. No es traer por traer”.

Por ahora, el equipo del Muñeco suma dos victorias y un empate, y buscará estirar su buen presente cuando enfrente a Tigre el próximo sábado 7 de febrero, desde las 20 horas, en el Monumental.

Más allá de los resultados, se percibe una leve mejoría en el funcionamiento colectivo.

