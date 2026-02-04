River tiene un problema de nueves. Si ya la sequía de los delanteros era motivo de preocupación para un equipo que necesita más gritos de ellos en las redes, la lesión de Sebastián Driussi expuso la flaqueza del Millonario en esa zona.
INCÓGNITA
River: Mostaza Merlo explicó dónde tiene que jugar Salas para explotar su virtud
El histórico entrenador y jugador se refirió al presente de River y la posición de centrodelantero. Por qué no es ahí la mejor versión de Maxi Salas.
Hace unos días se confirmó que Driussi sufre un desgarro en el isquiotibial izquierdo de grado uno, lo que lo tendrá alrededor de 3 semanas afuera. Y si hay alguien que no tiene un reemplazo natural, ese es Driussi.
Colidio, Subiabre, Salas... Quizás sea Ruberto el más parecido, pero está claro que para Marcelo Gallardo no es una alternativa para conformar su once inicial.
¿Quién jugará de 9 en River en el próximo partido ante Tigre por el Torneo Apertura y mientras Driussi no esté disponible? La poca claridad en la respuesta expone el error de la dirigencia en el mercado de pases.
"No es que no queremos traer un delantero, no hay uno en el mercado que pueda venir y acoplarse a nuestro funcionamiento", se defendió Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.
Lo cierto es que quien pica en punta, a juzgar por los gustos del Muñeco, es Maxi Salas. El ex Racing ha perdido consideración para ser titular y corre desde atrás, en una delantera que está conformada por Colidio y Driussi, fundamentalmente.
"Maxi Salas es ideal para jugar por la izquierda": Merlo y la posición del delantero de River
Quien se refirió al tema fue Reinaldo Merlo. Mostaza Merlo, que supo ser entrenador Millonario -también jugador histórico, ya que no vistió otra camiseta profesional-. Para Mostaza, pensar a Salas de punta es un error.
"Maxi Salas es para jugar por la izquierda. Es el jugador ideal para el contragolpe, para mí de 9 no puede jugar porque no tiene ni las condiciones ni la técnica. Tiene contragolpe, esa es la virtud de él", dijo en DSports Radio el también técnico campeón con Racing.
Además, consideró que el Matador de Victoria, que viene de un muy buen triunfo frente a Racing, será un rival importante para River.
"Tigre es una buena medida para River. Tienen un muy buen cuerpo técnico, tienen muy buenos jugadores... ojalá sigan marchando bien", argumentó.