River: Mostaza Merlo explicó dónde tiene que jugar Salas para explotar su virtud

Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo River (2) Di Carlo y Gallardo: ¿falló el mercado de pases?

Lo cierto es que quien pica en punta, a juzgar por los gustos del Muñeco, es Maxi Salas. El ex Racing ha perdido consideración para ser titular y corre desde atrás, en una delantera que está conformada por Colidio y Driussi, fundamentalmente.

"Maxi Salas es ideal para jugar por la izquierda": Merlo y la posición del delantero de River

Quien se refirió al tema fue Reinaldo Merlo. Mostaza Merlo, que supo ser entrenador Millonario -también jugador histórico, ya que no vistió otra camiseta profesional-. Para Mostaza, pensar a Salas de punta es un error.

Reinaldo Merlo Mostaza Merlo Foto: MARCELO CAPECE.

"Maxi Salas es para jugar por la izquierda. Es el jugador ideal para el contragolpe, para mí de 9 no puede jugar porque no tiene ni las condiciones ni la técnica. Tiene contragolpe, esa es la virtud de él", dijo en DSports Radio el también técnico campeón con Racing.

De 9 no puede jugar porque no tiene ni las condiciones ni la técnica De 9 no puede jugar porque no tiene ni las condiciones ni la técnica

Además, consideró que el Matador de Victoria, que viene de un muy buen triunfo frente a Racing, será un rival importante para River.

"Tigre es una buena medida para River. Tienen un muy buen cuerpo técnico, tienen muy buenos jugadores... ojalá sigan marchando bien", argumentó.

+ de Golazo24