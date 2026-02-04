Google, Alphabet Inc, volvió a mostrar números sólidos, incluso por encima de lo que descontaba el consenso de mercado, pero el entusiasmo duró poco. Tras el cierre de la rueda, la acción de Alphabet Inc. retrocedió más de 1% en el after market, una señal de que el mercado decidió mirar más allá del resultado puntual y poner el foco en lo que viene.
Google y un balance impecable que no evita su caída en el after
Google, Alphabet Inc, volvió a mostrar números sólidos, incluso por encima de lo que descontaba el consenso de mercado, pero el entusiasmo no alcanzó.
Según datos difundidos por Bloomberg, la matriz de Google informó ingresos del cuarto trimestre por US$97.230 millones, sin contabilizar pagos a socios, superando los US$95.200 millones que esperaba en promedio Wall Street.
El dato confirma que el negocio principal sigue funcionando con solidez, incluso en un contexto de mayor competencia y cambios acelerados en el ecosistema tecnológico.
Los números de Alphabet
Sin embargo, el punto que encendió las alarmas no estuvo en el balance cerrado, sino en la hoja de ruta hacia adelante. Alphabet anticipó que en 2026 planea un nivel de gasto muy superior al que el mercado tenía incorporado en precios. La compañía proyecta inversiones por un rango de entre US$175.000 y US$185.000 millones, frente a los US$119.500 millones que estimaban los analistas.
El trasfondo de ese salto en el capex es la carrera por la inteligencia artificial ya que Google aceleró su reconversión para sostener el tráfico hacia su buscador en un escenario donde los chatbots ganan protagonismo.
Integrar IA en todos los productos para que el usuario no abandone el ecosistema propio, aun cuando tenga alternativas como OpenAI al alcance de un clic.
Una integración transversal
La empresa no solo mejoró su performance, sino que avanzó con una integración transversal que exige una inversión pesada en centros de datos, chips propios y expansión de infraestructura para clientes de la nube. Ese esfuerzo ya empieza a mostrar resultados concretos. Google llegó a suministrar hasta un millón de chips especializados en IA a Anthropic, consolidándose como proveedor estratégico de infraestructura en un segmento cada vez más disputado.
Además, Gemini será proveedor de inteligencia artificial para Siri en los iPhone de Apple Inc., un acuerdo que refuerza su posicionamiento tecnológico.
La compañía sostiene que estas inversiones son imprescindibles para competir de igual a igual con gigantes como Amazon Inc., Microsoft Corp. y OpenAI, que también están destinando cifras récord al desarrollo de IA.
En el corto plazo, más gasto implica presión sobre márgenes, aun cuando el balance siga mostrando fortaleza. Y eso es lo que el mercado decidió castigar. Al cierre, la acción de Alphabet terminó en US$333,34 con una baja diaria de 2,16%, mientras que en el after market profundizó el retroceso hasta la zona de US$328,72, con una caída adicional cercana a 1,4%.
El balance no decepcionó, pero tampoco alcanzó para disipar las dudas sobre el impacto financiero de una estrategia de inversión tan agresiva. En un contexto donde los inversores están cada vez más sensibles al flujo de fondos y a la rentabilidad futura, Alphabet enfrenta el desafío de demostrar que su apuesta por la inteligencia artificial no solo es necesaria desde lo tecnológico, sino también rentable desde lo económico.
