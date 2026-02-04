Google y un balance impecable que no evita su caída en el after

El trasfondo de ese salto en el capex es la carrera por la inteligencia artificial ya que Google aceleró su reconversión para sostener el tráfico hacia su buscador en un escenario donde los chatbots ganan protagonismo.

Integrar IA en todos los productos para que el usuario no abandone el ecosistema propio, aun cuando tenga alternativas como OpenAI al alcance de un clic.

Una integración transversal

La empresa no solo mejoró su performance, sino que avanzó con una integración transversal que exige una inversión pesada en centros de datos, chips propios y expansión de infraestructura para clientes de la nube. Ese esfuerzo ya empieza a mostrar resultados concretos. Google llegó a suministrar hasta un millón de chips especializados en IA a Anthropic, consolidándose como proveedor estratégico de infraestructura en un segmento cada vez más disputado.

Además, Gemini será proveedor de inteligencia artificial para Siri en los iPhone de Apple Inc., un acuerdo que refuerza su posicionamiento tecnológico.

Para justificar semejante nivel de gasto, Alphabet necesita mostrar una aceleración clara tanto en Google Cloud como en la publicidad asociada al buscador, dos pilares que explican la generación de caja del grupo.

La compañía sostiene que estas inversiones son imprescindibles para competir de igual a igual con gigantes como Amazon Inc., Microsoft Corp. y OpenAI, que también están destinando cifras récord al desarrollo de IA.

En el corto plazo, más gasto implica presión sobre márgenes, aun cuando el balance siga mostrando fortaleza. Y eso es lo que el mercado decidió castigar. Al cierre, la acción de Alphabet terminó en US$333,34 con una baja diaria de 2,16%, mientras que en el after market profundizó el retroceso hasta la zona de US$328,72, con una caída adicional cercana a 1,4%.

El balance no decepcionó, pero tampoco alcanzó para disipar las dudas sobre el impacto financiero de una estrategia de inversión tan agresiva. En un contexto donde los inversores están cada vez más sensibles al flujo de fondos y a la rentabilidad futura, Alphabet enfrenta el desafío de demostrar que su apuesta por la inteligencia artificial no solo es necesaria desde lo tecnológico, sino también rentable desde lo económico.

Mientras esa respuesta no llegue con números concretos, la volatilidad seguirá marcando el pulso de la acción.

Otras noticias de Urgente24

