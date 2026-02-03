Luis Caputo confirmó que las tarifas de servicios básicos —luz y gas— registrarán aumentos en febrero que superan el índice de precios al consumidor (IPC). Esta medida impacta directamente en el ingreso disponible de los consumidores. Los aumentos de gas son del 16,86%, mientras que la electricidad sube 3,59%.
BOLSILLOS EN ROJO
Tarifazo en febrero: El gas sube casi 17% en todo el país, la electricidad 3,59% en AMBA
Las tarifas de electricidad y gas aumentan en febrero por arriba del IPC. El Gobierno promete previsibilidad pero crece el impacto en hogares.
El ministro de economía explicó en una entrevista radial que los ajustes forman parte de un nuevo esquema de precios y subsidios diseñado para dar mayor previsibilidad a los usuarios, evitando los tradicionales “saltos” de las boletas entre el verano y el invierno:
Incrementos confirmados
Según la Secretaría de Energía, en febrero la electricidad aumentará en promedio un 3,59% para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el gas crecerá 16,86% a nivel nacional. En ambas tarifas, estos incrementos se ubican por encima de la inflación mensual estimada, lo que enciende alertas sobre el impacto en los costos de los hogares argentinos.
La suba del gas es particularmente notable: responde, según el Gobierno, a la decisión de establecer un costo fijo unificado para todo el año, con el objetivo de reducir las grandes oscilaciones que se generan durante el invierno debido al mayor consumo y al incremento estacional del precio de producción.
Focalización de subsidios
El nuevo esquema de asistencia estatal, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplaza la anterior segmentación por niveles socioeconómicos, y pretende dirigir la ayuda solamente a los hogares cuyos ingresos no superan determinado umbral (equivalente a tres Canastas Básicas Totales según el Indec) y que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Caputo insistió en que el modelo previo de subsidios favorecía también a sectores de mayores ingresos, y que la reforma busca corregir esas distorsiones. Según remarcó, mientras que los usuarios de menores recursos siguen con subsidios importantes, los grandes contribuyentes enfrentan una tarifa completa.
Impacto sobre los hogares
Desde la Secretaría de Energía detallaron ejemplos de cómo se traducen esos aumentos: la categoría residencial R1 —que agrupa alrededor del 42% de los usuarios— tendrá incrementos de hasta $3.000 o menos, mientras que para el 30% de residenciales con consumos más altos, las subas podrían oscilar entre $2.900 y $11.300, dependiendo del uso.
Pese a que el Gobierno dice que busca evitar “sobresaltos”, los aumentos —sobre todo en gas— generan preocupación en economistas y analistas de consumo, ya que podrían influir en la trayectoria de la inflación en los primeros meses del año.
El propio Bloomberg Línea destacó que la postergación de una nueva metodología de medición del IPC en el Indec —y la salida de su titular Marco Lavagna— estuvo directamente vinculada a las tensiones políticas y técnicas que genera el peso de las tarifas en la canasta de precios.
