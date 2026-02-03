Tarifazo en febrero: El gas sube casi 17% en todo el país, la electricidad 3,59% en AMBA

Focalización de subsidios

El nuevo esquema de asistencia estatal, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reemplaza la anterior segmentación por niveles socioeconómicos, y pretende dirigir la ayuda solamente a los hogares cuyos ingresos no superan determinado umbral (equivalente a tres Canastas Básicas Totales según el Indec) y que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Caputo insistió en que el modelo previo de subsidios favorecía también a sectores de mayores ingresos, y que la reforma busca corregir esas distorsiones. Según remarcó, mientras que los usuarios de menores recursos siguen con subsidios importantes, los grandes contribuyentes enfrentan una tarifa completa.

Impacto sobre los hogares

Desde la Secretaría de Energía detallaron ejemplos de cómo se traducen esos aumentos: la categoría residencial R1 —que agrupa alrededor del 42% de los usuarios— tendrá incrementos de hasta $3.000 o menos, mientras que para el 30% de residenciales con consumos más altos, las subas podrían oscilar entre $2.900 y $11.300, dependiendo del uso.

Pese a que el Gobierno dice que busca evitar “sobresaltos”, los aumentos —sobre todo en gas— generan preocupación en economistas y analistas de consumo, ya que podrían influir en la trayectoria de la inflación en los primeros meses del año.

El propio Bloomberg Línea destacó que la postergación de una nueva metodología de medición del IPC en el Indec —y la salida de su titular Marco Lavagna— estuvo directamente vinculada a las tensiones políticas y técnicas que genera el peso de las tarifas en la canasta de precios.

