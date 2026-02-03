Final previsible: Walter Bento ya estaba condenado hace tiempo

La Fiscalía, conformada por María Gloria André y Dante Vega, podrá solicitar una cantidad de años de condena para Bento y los demás culpables.

Los investigadores dijeron constatar que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, sobornos en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por “mal desempeño en sus funciones”, al tiempo que el ex funcionario se encuentra detenido en la cárcel de Cacheuta con prisión preventiva.

Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor.

A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad.

