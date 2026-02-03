El ex juez federal con competencia electoral Walter Bento fue declarado culpable por ser el jefe de una asociación ilícita que cometió lavado de activos y cobraba sobornos en la provincia de Mendoza. Y en breve se conocerá a qué pena fue condenado.
ASOCIACIÓN ILÍCITA
Final previsible: Walter Bento ya estaba condenado hace tiempo
¿Acaso alguien podía imaginar que un proceso penal con tantas irregularidades terminaría diferente? Walter Bento fue condenado.
Todo previsible: el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza dio lectura a la sentencia contra Bento, a quien halló culpable; y en la misma resolución, el tribunal declaró culpable a su esposa, Marta Boiza, por el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesaria, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado, por haber sido cometido como miembro de una banda, en carácter de coautora; y, a su vez, en concurso real con el delito de falsedad ideológica por dos hechos, también en calidad de coautora.
El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira, consideraron que Bento “fue la principal figura del ilícito” y calificaron los hechos de “paradigma de la corrupción” en el Poder Judicial local.
Uno de sus hijos, Luciano Bento, logró la absolución por falta de acusación fiscal, pero otro hiijo, Nahuel, fue condenado por lavado de activos.
Además, las magistradas desestimaron las nulidades pedidas por las defensas y aceptaron las prescripciones en ilícitos con penas de hasta 2 años.
La Fiscalía, conformada por María Gloria André y Dante Vega, podrá solicitar una cantidad de años de condena para Bento y los demás culpables.
Los investigadores dijeron constatar que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, sobornos en dólares e inmuebles, motivo por el que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.
El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por “mal desempeño en sus funciones”, al tiempo que el ex funcionario se encuentra detenido en la cárcel de Cacheuta con prisión preventiva.
Los fiscales peticionaron al TOF N°2 la culpabilidad de Bento como autor de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor.
A su vez, se solicitó que se lo condene por desobediencia, falsedad ideológica y abuso de autoridad.
