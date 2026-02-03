Benedict y Sophie: Netflix hizo explotar Bridgerton 4 con el romance más inesperado

Sophie Baek: El personaje que reescribió el cuento de hadas de la serie

El verdadero huracán de esta temporada es Sophie Baek, interpretada por la actriz coreano-australiana Yerin Ha. En los libros, ella es blanca, rubia y con un perfil más clásico, pero Netflix decidió romper con esa literalidad y apostar por una mirada más diversa, más enfocados en la interpretación que en la apariencia exacta. Y lo cierto es que la actriz no decepciona: su Sophie se muestra vulnerable, inteligente y resiliente, y logra destacarse en un elenco que ya está muy consolidado.

image Sophie, interpretada por Yerin Ha, es inteligente, resiliente y vulnerable, diferenciándose de la versión original de los libros.

Más allá del romance con Benedict, la historia de Sophie refleja las presiones sociales que enfrentan las mujeres jóvenes, un tema que la serie viene explorando desde la primera temporada y que se evidencia todavía más en esta cuarta entrega: el matrimonio para poder sobrevivir, la competencia entre mujeres y la imposibilidad de controlar su propio destino.

Como señaló un usuario de X (ex Twitter), "Sophie no es solo la heroína, es la revolución silenciosa de la temporada". Además, como criada esconde secretos y lucha por su lugar en la sociedad, una crítica social que le da mayor importancia a su historia, más que muchos romances del libro.

Netflix incluso juega con la dualidad de Sophie y la misteriosa Dama de Plata, una tensión que mantiene al público pegado a la pantalla mientras se reconfigura la idea del clásico cuento de hadas: acá no hay finales obvios, sino aprendizaje, resiliencia y segundas oportunidades.

image La historia de Sophie representa las presiones sociales, la competencia y la supervivencia en la alta sociedad londinense.

Ya sea con ausencias estratégicas o apuestas de casting que rompen moldes, Bridgerton volvió con su temporada 4 para mostrar que no se trata solo de romances de época: se trata de un análisis de poder, de género y de relaciones, que mantiene a la audiencia atenta, mientras Netflix asegura un producto con espectáculo, crítica social y fidelidad a los personajes que ya se volvieron íconos mundiales.

