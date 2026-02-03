Netflix volvió a poner a la alta sociedad londinense bajo la lupa con Bridgerton temporada 4, y aunque todos esperan un romance de ensueño con Benedict, la serie tiene giros que nadie vio venir. Ausencias inesperadas, nuevos personajes que se roban la escena y secretos que cambian las reglas, esta temporada promete sacudirlo todo.
LA SERIE TIENE OTRA HEROÍNA
Benedict y Sophie: Netflix hizo explotar Bridgerton 4 con el romance más inesperado
Netflix la vuelve a romper: 'Bridgerton' temporada 4 tiene romance inesperados, secretos y ausencias que hacen explotar al público. ¿Quién se roba la escena?
Por qué Netflix dejó afuera a Daphne, Anthony y Kate Bridgerton
La primera parte de la temporada dejó a varios en el público descolocados: Daphne Bridgerton, la hermana mayor y protagonista de la temporada 1, sigue brillando por su ausencia, algo que ya venía de temporadas anteriores, y que hacer a uno preguntarse qué pasa con los personajes que no tienen su temporada central.
Pero lo que realmente encendió las redes fue la ausencia de Anthony y Kate, una de las parejas más queridas de la serie, cuyo romance definió la temporada 2 y que es un pilar de la historia familiar y romántica del universo Bridgerton. Según algunos medios, la desaparición de estos dos personajes generó una duda intensa entre los seguidores sobre si los Bridgerton mayores iban a ser relegados de manera permanente.
La buena noticia es que Anthony y Kate van a volver en la segunda parte de la temporada 4, según confirmó Netflix en su guía oficial de casting Tudum, y no haciendo simples cameos: la presencia de su hijo y la relación con Benedict anticipan un rol activo en la trama, especialmente para guiar al hermano menor en su torbellino romántico con Sophie.
Este regreso se calman los fanáticos más críticos, pero a la vez muestra un viejo patrón de la serie: cuando ciertos personajes son relegados temporalmente, emergen otros y muestran distintas facetas del universo Bridgerton, ampliando el relato más allá de los libros de Julia Quinn y reforzando la idea de que el verdadero drama está en las conexiones humanas, no solo en los protagonistas principales.
Sophie Baek: El personaje que reescribió el cuento de hadas de la serie
El verdadero huracán de esta temporada es Sophie Baek, interpretada por la actriz coreano-australiana Yerin Ha. En los libros, ella es blanca, rubia y con un perfil más clásico, pero Netflix decidió romper con esa literalidad y apostar por una mirada más diversa, más enfocados en la interpretación que en la apariencia exacta. Y lo cierto es que la actriz no decepciona: su Sophie se muestra vulnerable, inteligente y resiliente, y logra destacarse en un elenco que ya está muy consolidado.
Más allá del romance con Benedict, la historia de Sophie refleja las presiones sociales que enfrentan las mujeres jóvenes, un tema que la serie viene explorando desde la primera temporada y que se evidencia todavía más en esta cuarta entrega: el matrimonio para poder sobrevivir, la competencia entre mujeres y la imposibilidad de controlar su propio destino.
Como señaló un usuario de X (ex Twitter), "Sophie no es solo la heroína, es la revolución silenciosa de la temporada". Además, como criada esconde secretos y lucha por su lugar en la sociedad, una crítica social que le da mayor importancia a su historia, más que muchos romances del libro.
Netflix incluso juega con la dualidad de Sophie y la misteriosa Dama de Plata, una tensión que mantiene al público pegado a la pantalla mientras se reconfigura la idea del clásico cuento de hadas: acá no hay finales obvios, sino aprendizaje, resiliencia y segundas oportunidades.
Ya sea con ausencias estratégicas o apuestas de casting que rompen moldes, Bridgerton volvió con su temporada 4 para mostrar que no se trata solo de romances de época: se trata de un análisis de poder, de género y de relaciones, que mantiene a la audiencia atenta, mientras Netflix asegura un producto con espectáculo, crítica social y fidelidad a los personajes que ya se volvieron íconos mundiales.
