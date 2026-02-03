En el marco de la búsqueda de consensos por parte del Gobierno nacional para aprobar la Reforma Laboral, el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto se reunió este martes (03/02) con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni. El mandatario provincial reclamó por deudas de Nación y sentó postura sobre el proyecto oficialista.
REFORMA LABORAL Y DEUDAS
El gobernador Sergio Ziliotto se plantó ante Santilli / Adorni
El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto se reunió con Diego Santilli y Manuel Adorni: reclamó por deudas de Nación y sentó postura sobre la reforma laboral.
Al término del encuentro, que duró poco más de una hora, Ziliotto pidió una reforma laboral que “beneficie a todos”, y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzengger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).
“Una Reforma Laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, arremetió el gobernador pampeano desde el Patio de Palmeras.
En la misma línea, agregó: “Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli, de que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”.
“Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos. Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales, con la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está y creo que ese debate tiene que incluir a mayor cantidad de actores”, explicó Sergio Ziliotto, dejando en claro que no apoyará la reforma laboral así como está planteada por el Gobierno.
Sergio Ziliotto reclamó por deuda de Nación
Por otra parte, el gobernador de La Pampa le planteó a Diego Santilli y Manuel Adorni una agenda centrada en la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia, la finalización de viviendas del programa Procrear, el estado de las rutas nacionales y la asistencia ante incendios rurales.
Tras el encuentro, Ziliotto señaló a la prensa que uno de los ejes fue la obra pública y la necesidad de que Nación cumpla con la asignación específica del impuesto a los combustibles. “El Gobierno nacional sigue cobrando el impuesto a los combustibles, que debería ser invertido íntegramente en rutas”, afirmó, y remarcó el impacto directo de esa decisión en el mantenimiento de la infraestructura vial.
En ese marco, el gobernador insistió con una propuesta presentada por La Pampa en enero de 2025 para avanzar en un esquema de trabajo conjunto que permita transferir 600 kilómetros de rutas nacionales a la órbita provincial. “Planteamos un esquema de aporte conjunto para integrar un corredor vial de 1.400 kilómetros, de los cuales 600 son de jurisdicción nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura”, explicó. La iniciativa contempla recursos nacionales provenientes del impuesto a los combustibles y aportes provinciales, bajo un sistema de administración diferenciada.
Asimismo, Sergio Ziliotto subrayó que la provincia ya cuenta con un proyecto técnico para asumir esa tarea y que el objetivo central es “dar respuestas concretas a la gente, tanto en materia de rutas como de viviendas”, dos demandas que consideró prioritarias para el desarrollo y la seguridad vial.
Otro punto relevante del encuentro fue el programa de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincias. El mandatario pampeano recordó que, a partir de un decreto firmado en 2025 por el presidente Javier Milei, se inició un proceso de consolidación de deudas. “A valores actuales, el Gobierno nacional le debe a La Pampa más de $400 mil millones y la provincia no le debe nada”, precisó.
En ese sentido, indicó que ya se comenzó a recuperar parte de esa deuda a través del cobro de compromisos previsionales vinculados a la no transferencia de las cajas provinciales.
Finalmente, en relación con las viviendas, reiteró el pedido para que Nación transfiera a La Pampa la operatoria de 636 viviendas del programa Procrear. “La provincia está dispuesta a terminarlas, adjudicarlas y administrarlas”, sostuvo, y señaló que desde el Gobierno nacional hubo un compromiso para seguir avanzando en ese sentido. “Esperamos tener una buena noticia dentro de poco”, agregó.
--------------
