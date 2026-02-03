El gobernador Sergio Ziliotto se plantó ante Santilli / Adorni

Sergio Ziliotto reclamó por deuda de Nación

Por otra parte, el gobernador de La Pampa le planteó a Diego Santilli y Manuel Adorni una agenda centrada en la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia, la finalización de viviendas del programa Procrear, el estado de las rutas nacionales y la asistencia ante incendios rurales.

Tras el encuentro, Ziliotto señaló a la prensa que uno de los ejes fue la obra pública y la necesidad de que Nación cumpla con la asignación específica del impuesto a los combustibles. “El Gobierno nacional sigue cobrando el impuesto a los combustibles, que debería ser invertido íntegramente en rutas”, afirmó, y remarcó el impacto directo de esa decisión en el mantenimiento de la infraestructura vial.

En ese marco, el gobernador insistió con una propuesta presentada por La Pampa en enero de 2025 para avanzar en un esquema de trabajo conjunto que permita transferir 600 kilómetros de rutas nacionales a la órbita provincial. “Planteamos un esquema de aporte conjunto para integrar un corredor vial de 1.400 kilómetros, de los cuales 600 son de jurisdicción nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura”, explicó. La iniciativa contempla recursos nacionales provenientes del impuesto a los combustibles y aportes provinciales, bajo un sistema de administración diferenciada.

Asimismo, Sergio Ziliotto subrayó que la provincia ya cuenta con un proyecto técnico para asumir esa tarea y que el objetivo central es “dar respuestas concretas a la gente, tanto en materia de rutas como de viviendas”, dos demandas que consideró prioritarias para el desarrollo y la seguridad vial.

Otro punto relevante del encuentro fue el programa de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincias. El mandatario pampeano recordó que, a partir de un decreto firmado en 2025 por el presidente Javier Milei, se inició un proceso de consolidación de deudas. “A valores actuales, el Gobierno nacional le debe a La Pampa más de $400 mil millones y la provincia no le debe nada”, precisó.

En ese sentido, indicó que ya se comenzó a recuperar parte de esa deuda a través del cobro de compromisos previsionales vinculados a la no transferencia de las cajas provinciales.

Finalmente, en relación con las viviendas, reiteró el pedido para que Nación transfiera a La Pampa la operatoria de 636 viviendas del programa Procrear. “La provincia está dispuesta a terminarlas, adjudicarlas y administrarlas”, sostuvo, y señaló que desde el Gobierno nacional hubo un compromiso para seguir avanzando en ese sentido. “Esperamos tener una buena noticia dentro de poco”, agregó.

