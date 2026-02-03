Tensión total en Racing: Qué pasa entre Gustavo Costas y Diego Milito

Más allá de los resultados, lo que llama la atención es la facilidad con la que los rivales parecen encontrarle la vuelta al equipo: cederle la pelota a Racing, que deja espacios que son aprovechados con frecuencia.

Los tres goles del Matador, conducido por Diego Dabove, llegaron a través de situaciones de mano a mano con Facundo Cambeses, quien además no está mostrando el nivel que había exhibido en el cierre de la temporada 2025.

image

En la próxima jornada, el conjunto de Costas buscará la recuperación cuando reciba a Argentinos Juniors el sábado 7 de febrero a las 18 horas, en el Cilindro de Avellaneda.

¿Qué pasa entre Diego Milito y Gustavo Costas?

“Están re calientes”, aseguró el periodista Jerónimo Torres Santoro al referirse al malestar del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas y de algunos jugadores de Racing con el presidente Diego Milito y la comisión directiva.

Según explicó el conductor de CEF, el enojo del cuerpo técnico estaría vinculado, entre otras cuestiones, al estado del campo de juego del Cilindro de Avellaneda, además de otros puntos de la gestión dirigencial, lo que generó un fuerte fastidio con el presidente del club.

En ese contexto, también aparecen casos puntuales dentro del plantel. Uno de ellos sería el de Agustín García Basso, quien mantendría diferencias con la dirigencia debido a la falta de actualización salarial, situación que no sería aislada y alcanzaría a otros futbolistas.

Lo cierto es que no es la primera vez que se habla de tensiones internas entre Milito y Costas. Durante la temporada pasada ya se habían registrado algunos cortocircuitos evidentes.

Dos ejemplos claros fueron:

En la previa del Boca vs Racing del Torneo Clausura , cuando el DT pretendía que el partido se disputara el viernes 8 de agosto, aunque finalmente se jugó el sábado 9 por decisión dirigencial.

, cuando el DT pretendía que el partido se disputara el viernes 8 de agosto, aunque finalmente se jugó el sábado 9 por decisión dirigencial. El arbitraje de Nicolás Ramírez en el clásico ante Independiente, tras el cual Costas declaró: “No voy a hablar del árbitro. De eso que se encargue la dirigencia”, marcando públicamente la distancia.

Embed

Lo llamativo es que, pese a estos antecedentes, Milito decidió renovarle el contrato a Costas por dos años, aunque el inicio de 2026 está lejos de ser alentador tanto en lo futbolístico como en lo institucional.

+ EN GOLAZO24

Bombazo: James Rodríguez negocia con Platense y podría ser refuerzo Calamar

Cristiano Ronaldo en huelga en Al Nassr por una mala gestión de la dirigencia