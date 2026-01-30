Charles Tillman, el Juan Román Riquelme del fútbol americano

Juan Román Riquelme y la renuncia como acto de identidad

Como Juan Román Riquelme, Charles Tillman fue un revolucionario sin estridencias. Cambió su juego desde la convicción y nunca negoció su identidad. Ambos entendieron el poder como responsabilidad y el talento como una ética, no como un atajo. Cuando ese código chocó con decisiones ajenas a sus valores, eligieron correrse. Renunciar, para los dos, fue la última jugada fiel para con sus personas.

El paralelismo no es deportivo, sino moral. El actual presidente de Boca Juniors, evitó negociar su manera de entender el juego mientras que el estadounidense tampoco negoció su forma de entender el servicio cuando dejó la Selección Argentina o Europa.





Embed - La HISTORIA COMPLETA de la PELEA entre MARADONA y RIQUELME



En cierto sentido, los dos comprendieron que el poder puede torcer sentidos cuando deja de servir a las personas. En ese punto aparece la renuncia como gesto político y moral. Irse no fue perder, sino negarse a ser parte de algo que ya no los representaba.

¿Cómo será recordado? Probablemente como un innovador, un competidor extremo, un servidor público y un disidente silencioso. Como el exfutbolista, comprendió que no se trata de ganar a como dé lugar. A veces, la jugada más valiente es salir de la cancha.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Con tal que no sea Verónica Magario, Máximo Kirchner propone a Axel Kicillof...

Patentes: El Gobierno porteño recula y pondrá tope a los aumentos

La miniserie de 11 episodios que arranca prolija y termina desquiciada

Una decena de embajadas en Cuba estarían preparando plan de evacuación ante presión de USA

Confirmado: Habrá emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa