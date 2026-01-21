Boca sorprende a todos y va a la carga por Rodrigo Auzmendi

“La última oferta que llegó a Banfield por Auzmendi fue del fútbol ruso y la cotización rondaba los 2 millones de dólares brutos”, indicó Germán García Grova en TyC Sports. De esta manera en Boca ya tienen una referencia de lo que vale el atacante del Taladro. No deja de llamar la atención la búsqueda de Juan Román Riquelme, quien se enfocó en un delantero que no tiene una gran trayectoria y que además se encuentra jugando en un equipo que pelea por no descender.

Más en GOLAZO24

Diego Monroig filtró cuántos refuerzos incorporará Boca antes del 27/1: "Caras nuevas"

Bombazo: Otro histórico periodista de TyC Sports ahora trabaja en ESPN

Boca arremete con todo y puede quedarse con dos refuerzos: "Del gusto de Riquelme"

Diario Olé queda expuesto tras el escándalo AFA-Estudiantes, según ESPN y TyC Sports