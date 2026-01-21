Boca está transitando horas más que turbulentas en cuanto al mercado de pases se refiere. Luego de que se cayera la llegada de Marino Hinestroza de manera increíble, Juan Román Riquelme comenzó a buscar variantes para la delantera y el nombre que ahora sorprende a todos es Rodrigo Auzmendi, centro atacante de Banfield.
NADIE LO VIO VENIR
Boca sorprende a todos y va a la carga por Rodrigo Auzmendi
Luego de haberse caído la llegada de Marino Hinestroza, Boca entabló negociaciones con Banfield por Rodrigo Auzmendi.
El próximo domingo Boca comenzará su camino en el Torneo Apertura sin ninguno de los 9 que están en el plantel comandado por Claudio Úbeda ya que Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel se encuentran lesionados, por lo que se empezó a barajar la posibilidad de que Lucas Janson, quien parecía estar más afuera que adentro del club, sea el centrodelantero titular para enfrentar a Riestra en La Bombonera.
Claramente Boca tiene pocas variantes en la zona ofensiva, más aún habiéndose lesionado todos los centro atacantes del plantel. Por este motivo Juan Román Riquelme comenzó a acelerar para quedarse con Alexis Cuello, hombre de San Lorenzo, también tiene charlas avanzadas para sumar a Ángel Romero, paraguayo que pasó por el Ciclón y que viene de quedar libre de Corinthians. Sin embargo, la gran novedad se llama Rodrigo Auzmendi.
Boca busca un 9 y va por Auzmendi
Según la información que publicó Bolavip, Boca entabló conversaciones con Banfield para pedir condiciones por Rodrigo Auzmendi, futbolista de 25 años que viene de tener una buena labor en el Taladro conducido por Pedro Troglio anotando un total de 4 tantos en 15 presentaciones. El experimentado DT fue clave para su llegada al club del Sur del Gran Buenos Aires ya que lo conoció en la liga de Honduras.
En Honduras, Auzmendi se destacó con un total de 24 goles en 49 encuentros, lo que le sirvió para ser sumamente considerado por Troglio a la hora de llegar a Banfield. El atacante que se destaca por su potencia física y su gran altura (mide 1,91) se desempeñó en San Marcos de Arica en Chile, donde hizo su debut como profesional, previo a marcharse al Motagua.
“La última oferta que llegó a Banfield por Auzmendi fue del fútbol ruso y la cotización rondaba los 2 millones de dólares brutos”, indicó Germán García Grova en TyC Sports. De esta manera en Boca ya tienen una referencia de lo que vale el atacante del Taladro. No deja de llamar la atención la búsqueda de Juan Román Riquelme, quien se enfocó en un delantero que no tiene una gran trayectoria y que además se encuentra jugando en un equipo que pelea por no descender.
