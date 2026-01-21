"La Momia 4": El regreso que podría unir al elenco original después de 27 años

image El éxito histórico de la saga, la química intacta y el recuerdo que tienen generaciones enteras sostienen que sea posible el regreso de todo el casting.

Las dos primeras películas recaudaron más de $400 millones cada una (ajustado por inflación, cerca de $800 millones actuales), y además dieron lugar a spin-offs, atracciones de parques temáticos y lo establecieron a Fraser como todo un ícono de acción.

Dwayne Johnson podría volver, pero ¿cómo mantener la magia?

Traerlos a todos de vuelta no es moco de pavo: los productores tienen que encontrar la forma de reconciliar a los personajes de distintas etapas de la saga, algo que Hannah reconoce que ni él puede imaginar: "No soy escritor, dejemos eso a quienes tienen esas habilidades". Pero de todos modos, avanzan las negociaciones entre Universal Pictures, Fraser y Weisz.

Hasta se comenta que el proyecto podría incluir la aparición de Dwayne "La Roca" Johnson como El Rey Escorpión, con lo cual se podría revivir incluso ese spin-off que había quedado en pausa desde hace años. Johnson confirmó que consideraría volver: "Para ser claro, esa es la franquicia de Brendan Fraser. Lo apoyo y sería un honor acompañarlo", según recopiló ComicBookMovie.com.

image Mientras Universal ultima detalles, se habla también del regreso de Dwayne Johnson como el Rey Escorpión que suma expectativa y podría conectar los spin-offs de su personaje con la historia.

Además, hay un nuevo film dirigido por Lee Cronin (Evil Dead: El despertar) que se está preparando con Warner Bros, lo cual rompe con la tradición de Universal en las anteriores entregas. En cuanto a detalles de la trama, solo se confirmó que se omitirá "La tumba del emperador dragón" de 2008, para retomar el espíritu de las dos primeras películas..

La ecuación es nostalgia, elenco original y aventuras épicas para volver a conquistar la taquilla y, más importante, recuperar un tipo de cine familiar que hoy casi no se hace. Los fanáticos ya empezaron a especular, y mientras Universal afina los últimos detalles, queda preguntarse cómo será ver otra vez a Rick O’Connell y Evelyn enfrentando maldiciones antiguas junto al humor de Jonathan... y, tal vez, al imponente Rey Escorpión.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse