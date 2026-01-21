Pasaron 27 años desde la primera película, y Brendan Fraser podría volver a ponerse en la piel de Rick O’Connell en La Momia 4, y con él, todo el elenco original. ¿Los veremos finalmente enfrentando maldiciones antiguas mientras Dwayne Johnson asoma de nuevo como el Rey Escorpión? El rumor corre fuerte y los fanáticos de la saga sienten la expectativa.
¡VOLVIÓ EL CINE!
"La Momia 4": El regreso que podría unir al elenco original después de 27 años
Brendan Fraser y varios originales están en tratativas para volver a "La Momia 4". Se habla incluso del regreso del Rey Escorpión en un reencuentro épico.
Vuelven los héroes de "La Momia" y todavía los amamos
A finales de 2025, se anunció la producción de "La Momia 4" y, aunque todo el mundo se apuró a decir que eso incluiría la vuelta de los protagonistas de siempre, incluyendo Rachel Weisz, lo cierto es que no hay nada confirmado de momento (ni trama, ni fecha de estreno, y mucho menos si vuelven nuestros amados protagonistas o si habrá un nuevo elenco).
Sus protagonistas, sin embargo, aguardan al lado del teléfono el llamado de Universal Studios. John Hannah, que interpretó a Jonathan Carnahan (el hermano de Evelyn) en las originales, habló esta semana con RadioTimes.com sobre la posibilidad de retomar su rol: "He visto los rumores como todos los demás, y sería divertido hacerlo. Sería divertido reunirme con todos otra vez".
Después de más de dos décadas, deja claro en su entusiasmo que la química de los protagonistas sigue intacta, y que este regreso sería apostar a recuperar esa diversión que convirtió a las primeras películas en tanques internacionales.
Brendan Fraser, el héroe de la saga, también se mostró esperanzado: "Estoy esperanzado en tener buenas noticias pronto porque sé lo populares que fueron las películas. La gente dice: 'Crecí viendo esa película, y ahora tengo hijos'. Crucemos los dedos y encendamos una vela". Por su parte, Rachel Weisz estaría dispuesta a sumarse también, así que la posibilidad de que haya un reencuentro completo del elenco original existe.
Las dos primeras películas recaudaron más de $400 millones cada una (ajustado por inflación, cerca de $800 millones actuales), y además dieron lugar a spin-offs, atracciones de parques temáticos y lo establecieron a Fraser como todo un ícono de acción.
Dwayne Johnson podría volver, pero ¿cómo mantener la magia?
Traerlos a todos de vuelta no es moco de pavo: los productores tienen que encontrar la forma de reconciliar a los personajes de distintas etapas de la saga, algo que Hannah reconoce que ni él puede imaginar: "No soy escritor, dejemos eso a quienes tienen esas habilidades". Pero de todos modos, avanzan las negociaciones entre Universal Pictures, Fraser y Weisz.
Hasta se comenta que el proyecto podría incluir la aparición de Dwayne "La Roca" Johnson como El Rey Escorpión, con lo cual se podría revivir incluso ese spin-off que había quedado en pausa desde hace años. Johnson confirmó que consideraría volver: "Para ser claro, esa es la franquicia de Brendan Fraser. Lo apoyo y sería un honor acompañarlo", según recopiló ComicBookMovie.com.
Además, hay un nuevo film dirigido por Lee Cronin (Evil Dead: El despertar) que se está preparando con Warner Bros, lo cual rompe con la tradición de Universal en las anteriores entregas. En cuanto a detalles de la trama, solo se confirmó que se omitirá "La tumba del emperador dragón" de 2008, para retomar el espíritu de las dos primeras películas..
La ecuación es nostalgia, elenco original y aventuras épicas para volver a conquistar la taquilla y, más importante, recuperar un tipo de cine familiar que hoy casi no se hace. Los fanáticos ya empezaron a especular, y mientras Universal afina los últimos detalles, queda preguntarse cómo será ver otra vez a Rick O’Connell y Evelyn enfrentando maldiciones antiguas junto al humor de Jonathan... y, tal vez, al imponente Rey Escorpión.
