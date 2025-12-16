El gesto grosero a Momi Giardina que Anacleta Chicle quiso tapar con un "chiste"

La excusa de Anacleta Chicle y el costo de no hacerse cargo

Sofía Gatica tiene 25 años, viene creciendo fuerte en las redes y los escenarios, presentó su show Chica del 2000 en el Metropolitan y forma parte de Escucho Ofertas en el canal Blender.

En una entrevista explicó el origen de su alter ego y contó que "Anacleta Chicle" es una versión exagerada y más salvaje de sí misma. Pero el problema aparece cuando el personaje se convierte en excusa y no en una herramienta creativa.

tweet-2000378920282325434 La actual defensa del "personaje" no alcanzó para justificar un gesto que comunicó más de lo que pretendía y tocó un nervio sensible del humor actual.

Al día siguiente del evento, explicó su lado de la historia aunque fue insuficiente para muchos: "Fue una idea de un amigo, me pareció gracioso y me hago cargo. No fue contra ella". El punto es que, en un evento así, todo gesto comunica, incluso el que se supone interno o improvisado. Y más todavía cuando toca un nervio sensible en una industria donde a las mujeres todavía se les exige demostrar el doble.

El conflicto no escaló, en parte, porque Momi decidió bajarle el tono. En Nadie Dice Nada (Luzu TV), contó que hablaron en privado y reconoció su reacción inicial: "Entre mujeres, hacer cosas para hacer sentir mal no me gusta". Incluso pidió disculpas por haber reaccionado en caliente. Un cierre adulto que dejó claro que se trataba de marcar un límite.

Los Martín Fierro de Streaming dejaron números, ganadores y una primera foto del sector. Pero también dejaron esta discusión abierta. El humor puede ser ácido, incómodo y border, sí. Lo que no puede es escudarse siempre en el chiste cuando lo que genera es incomodidad. A veces no es censura ni exageración: simplemente, no da risa.

