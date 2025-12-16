La primera edición de los Martin Fierro de Streaming dejó premios, festejos y una escena que desvió todo: mientras Momi Giardina subía a buscar su estatuilla, Anacleta Chicle apareció haciendo un gesto grosero para nada gracioso. Lo que vino después volvió a mostrar algo que ya cansa: cuando el humor incomoda sin inteligencia, el chiste pasa a ser el problema.
"ME PARECIÓ GRACIOSO"
El gesto grosero a Momi Giardina que Anacleta Chicle quiso tapar con un "chiste"
La humorista Anacleta Chicle quedó en la polémica por un gesto a Momi Giardina en los Martín Fierro para luego escudarse en que era "un chiste" que no dio risa.
La reacción al premio de Momi Giardina que nadie esperaba
El domingo 14 de diciembre, Romina "Momi" Giardina ganó el Martín Fierro a Mejor figura humorística femenina, un reconocimiento que llega después de años de trabajo sostenido en televisión, teatro y, más recientemente, en Luzu TV, donde construyó un lugar propio sin depender del escándalo.
Mientras celebraba con su equipo, las cámaras hicieron lo que hacen siempre en estos eventos: buscar reacciones. Y ahí apareció Sofía Gatica, más conocida como Anacleta Chicle, integrante del canal Blender, haciendo un gesto explícito de una felación. Fue menos de un segundo, pero todos los detectaron.
El video se viralizó en X en cuestión de minutos y la reacción fue mayormente negativa. No hubo demasiada discusión sobre si era gracioso o no: el rechazo fue casi unánime. "Después hablan de sororidad" o "Encontró una oportunidad para figurar" fueron algunos de los comentarios que marcaron el tono de una crítica que fue bastante directa: en una premiación, con cámaras en vivo y una terna que reconoce trayectorias, ese tipo de gestos no suman nada.
Cuando un cronista de Puro Show (Eltrece) le mostró el video a Momi a la salida del evento, la reacción fue genuina y sin vueltas: "Me parece de muy mal gusto. Soy una persona que labura hace muchísimos años y eso que hizo no es humor". No habló desde la bronca, sino desde un lugar que muchas mujeres del medio conocen bien: el cansancio de tener que explicar por qué un logro no merece ser ensuciado.
La excusa de Anacleta Chicle y el costo de no hacerse cargo
Sofía Gatica tiene 25 años, viene creciendo fuerte en las redes y los escenarios, presentó su show Chica del 2000 en el Metropolitan y forma parte de Escucho Ofertas en el canal Blender.
En una entrevista explicó el origen de su alter ego y contó que "Anacleta Chicle" es una versión exagerada y más salvaje de sí misma. Pero el problema aparece cuando el personaje se convierte en excusa y no en una herramienta creativa.
Al día siguiente del evento, explicó su lado de la historia aunque fue insuficiente para muchos: "Fue una idea de un amigo, me pareció gracioso y me hago cargo. No fue contra ella". El punto es que, en un evento así, todo gesto comunica, incluso el que se supone interno o improvisado. Y más todavía cuando toca un nervio sensible en una industria donde a las mujeres todavía se les exige demostrar el doble.
El conflicto no escaló, en parte, porque Momi decidió bajarle el tono. En Nadie Dice Nada (Luzu TV), contó que hablaron en privado y reconoció su reacción inicial: "Entre mujeres, hacer cosas para hacer sentir mal no me gusta". Incluso pidió disculpas por haber reaccionado en caliente. Un cierre adulto que dejó claro que se trataba de marcar un límite.
Los Martín Fierro de Streaming dejaron números, ganadores y una primera foto del sector. Pero también dejaron esta discusión abierta. El humor puede ser ácido, incómodo y border, sí. Lo que no puede es escudarse siempre en el chiste cuando lo que genera es incomodidad. A veces no es censura ni exageración: simplemente, no da risa.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean
Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio