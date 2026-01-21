A sólo días de firmado el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que fue calificado de un hito geopolítico, el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), paralizando de facto el proceso de ratificación.
LA SOMBRA DE TRUMP
Acuerdo Mercosur-UE, paralizado: El Parlamento Europeo lo mandó a la Justicia
A sólo días de firmado el acuerdo Mercosur-UE, que fue calificado de "histórico", la cámara legislativa lo envió a la Justicia, que podría paralizarlo por 2 años, y estalló la Comisión Europea.
Es que con esta maniobra congela la implementación del pacto por un plazo indeterminado, ya que según estimaciones del propio tribunal, este tipo de dictámenes sobre compatibilidad legal suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque cierto es qu los jueces podrían priorizar el caso dada su magnitud política.
La decisión se tomó hoy en Bruselas tras un debate caliente que dividió a la cámara: se aprobó por un margen mínimo de 334 votos a favor frente a 324 en contra y 11 abstenciones.
Quienes lo cuestionaron pusieron bajo la lupa dos aspectos técnicos clave que podrían violar los tratados comunitarios, según manifestaron:
Bronca de la Comisión Europea
La Comisión Europea lamentó profundamente la decisión parlamentaria: "Las cuestiones planteadas no están justificadas porque ya las hemos abordado de manera muy profunda", dijo Olof Gill, vocero comunitario, muy molesto con la traba legislativa.
Voces dentro del propio Parlamento habían desaconsejado dilatar el acuerdo ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, reactivadas tras el reciente despliegue de tropas en Groenlandia por parte de ocho países europeos.
Para el sector que apoyaba el pacto, cerrar filas con el Mercosur era una jugada estratégica de defensa comercial que hoy queda en suspenso.
Más contenidos en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallard