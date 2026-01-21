urgente24
Acuerdo Mercosur-UE, paralizado: El Parlamento Europeo lo mandó a la Justicia

A sólo días de firmado el acuerdo Mercosur-UE, que fue calificado de "histórico", la cámara legislativa lo envió a la Justicia, que podría paralizarlo por 2 años, y estalló la Comisión Europea.

21 de enero de 2026 - 10:20
Mercosur-UE

A sólo días de firmado el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que fue calificado de un hito geopolítico, el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), paralizando de facto el proceso de ratificación.

Es que con esta maniobra congela la implementación del pacto por un plazo indeterminado, ya que según estimaciones del propio tribunal, este tipo de dictámenes sobre compatibilidad legal suelen demorar entre 18 y 24 meses, aunque cierto es qu los jueces podrían priorizar el caso dada su magnitud política.

La decisión se tomó hoy en Bruselas tras un debate caliente que dividió a la cámara: se aprobó por un margen mínimo de 334 votos a favor frente a 324 en contra y 11 abstenciones.

MERCOSUR_FIRMA_AFP
El Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic (izq.) y el Ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, se abrazan después de firmar documentos mientras (der., atrás) el Presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el Presidente de Argentina, Javier Milei, presencian el momento durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay en Asunción el 17 de enero de 2026.

Quienes lo cuestionaron pusieron bajo la lupa dos aspectos técnicos clave que podrían violar los tratados comunitarios, según manifestaron:

Por un lado, el mecanismo de "reequilibrio" que afecta la "autonomía regulatoria" de la Unión Europea para dictar sus propias normas, y por la otra, la "vía rápida" de aprobación: cuestionan la base legal elegida por la Comisión Europea, que permitía ratificar los capítulos comerciales del acuerdo sin pasar por la aprobación individual de cada uno de los parlamentos nacionales (un atajo diseñado justamente para evitar bloqueos locales) Por un lado, el mecanismo de "reequilibrio" que afecta la "autonomía regulatoria" de la Unión Europea para dictar sus propias normas, y por la otra, la "vía rápida" de aprobación: cuestionan la base legal elegida por la Comisión Europea, que permitía ratificar los capítulos comerciales del acuerdo sin pasar por la aprobación individual de cada uno de los parlamentos nacionales (un atajo diseñado justamente para evitar bloqueos locales)

Bronca de la Comisión Europea

La Comisión Europea lamentó profundamente la decisión parlamentaria: "Las cuestiones planteadas no están justificadas porque ya las hemos abordado de manera muy profunda", dijo Olof Gill, vocero comunitario, muy molesto con la traba legislativa.

Voces dentro del propio Parlamento habían desaconsejado dilatar el acuerdo ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, reactivadas tras el reciente despliegue de tropas en Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Para el sector que apoyaba el pacto, cerrar filas con el Mercosur era una jugada estratégica de defensa comercial que hoy queda en suspenso.

Parlamento Europeo.

