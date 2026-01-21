Acuerdo Mercosur-UE, paralizado: El Parlamento Europeo lo mandó a la Justicia

Bronca de la Comisión Europea

La Comisión Europea lamentó profundamente la decisión parlamentaria: "Las cuestiones planteadas no están justificadas porque ya las hemos abordado de manera muy profunda", dijo Olof Gill, vocero comunitario, muy molesto con la traba legislativa.

Voces dentro del propio Parlamento habían desaconsejado dilatar el acuerdo ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, reactivadas tras el reciente despliegue de tropas en Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Para el sector que apoyaba el pacto, cerrar filas con el Mercosur era una jugada estratégica de defensa comercial que hoy queda en suspenso.

Parlamento Europeo.

Más contenidos en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallard