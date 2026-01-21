¿Qué pasa con la IA en Argentina? 6 de cada 10 la usan pero solo el 43% de las empresas la aplica

Para Mazzeo, esa combinación de cuellos de botella manuales y baja conversación estratégica explica por qué tantos proyectos de IA no llegan a destino: “Las organizaciones suelen arrancar por donde es más fácil comprar, no por donde es más urgente cambiar. Se adquiere una licencia, se hace una prueba aislada y se espera que la magia ocurra sola. Pero sin rediseñar procesos, capacitar equipos y definir indicadores concretos, la IA termina siendo un experimento más en lugar de una palanca de negocio”.

QUEPASACONLAIAENARGENTINA6DECADA10LAUSANPEROSOLOEL43PORCIENTODELASEMPRESASLASAPLICAFOTO3 RESTART alertó por el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Argentina porque 6 de cada 10 ya la usan pero solo 43% ve que sus empresas la adopten en serio.

¿Cómo afecta la Inteligencia Artificial (IA) en los proyectos laborales?

El Monitor confirma esa percepción desde la voz de los empleados. Más de dos tercios declara que su organización nunca intentó implementar IA o abandonó los proyectos antes de consolidarlos. Entre quienes sí atravesaron intentos fallidos, las principales razones fueron la mala integración con sistemas existentes, la falta de resultados esperados y la complejidad para implementar las soluciones.

Las barreras que frenan la adopción tampoco son, en su mayoría, tecnológicas. El 21% de los encuestados menciona como principal obstáculo el no saber cómo integrar la IA en los procesos, el 20% habla de falta de conocimiento técnico y el 12% de ausencia de herramientas adecuadas para su rubro.

Es un mapa que apunta más a temas de diseño organizacional, cultura y liderazgo que a la disponibilidad de tecnología.

El verdadero uso que se le debe dar a la Inteligencia Artificial (IA)

En ese contexto, RESTART se posiciona como un actor clave para traducir el uso masivo de la IA en resultados medibles dentro de las empresas. Su enfoque se basa en mapear el flujo real de trabajo —no el organigrama en teoría— e identificar dónde la automatización puede liberar tiempo, reducir errores y escalar decisiones. “Nuestro trabajo empieza siempre en el piso operativo: entender cómo se carga un dato, cómo se aprueba una tarea, dónde se traba un caso. Desde ahí definimos qué partes del proceso puede asumir la IA y cuáles tienen que seguir en manos de las personas”, explica Mazzeo.

Los datos del estudio marcan dónde están hoy las principales oportunidades. Entre quienes ya usan IA en su trabajo, los procesos más intervenidos son marketing y comunicación (40%), análisis de datos y reportes (31%), atención al cliente mediante chatbots o asistentes (30%), y el desarrollo de productos y servicios (27%).

Pero todavía hay un campo enorme para avanzar en automatización administrativa, logística, finanzas y recursos humanos, donde los porcentajes descienden de forma notable.

Los resultados de las encuestas sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Argentina

La encuesta, realizada de manera online a 1.301 personas mayores de 18 años con acceso a internet, entre el 4 y el 16 de noviembre de 2025, muestra además cómo se percibe el riesgo de no moverse a tiempo. Casi la mitad de los encuestados cree que su organización podrá seguir existiendo en la misma forma dentro de cinco años aunque no adopte IA, pero un 23% lo pone en duda y un 11% directamente considera que quedará obsoleta. El temor a la irrelevancia es más fuerte en industrias intensivas en conocimiento, como marketing, servicios profesionales, energía y minería.

Desde la mirada de RESTART, esa sensación ambigua es una oportunidad: “Muchas empresas todavía dudan entre ‘esperar y ver’ o dar un salto más decidido. Lo que estamos viendo en la práctica es que quienes ya están rediseñando procesos con IA empiezan a ganar velocidad comercial, mejoran su servicio y liberan tiempo de sus equipos para tareas de mayor valor. Esa diferencia, con el tiempo, se vuelve competitiva”, señala Mazzeo.

El Monitor también indaga en qué tipo de ayuda externa consideran más valiosa los CEOs, gerentes y directivos consultados. La respuesta es clara: la consultoría estratégica para definir qué IA usar y dónde encabeza el ranking, seguida por la capacitación de los equipos y la implementación técnica completa. Sin embargo, el 44% reconoce que todavía no mide ningún KPI específico de adopción de IA y más de la mitad admite que no está calculando el retorno de inversión de estos proyectos.

“Para RESTART, ese es otro punto Sin métricas, la IA queda en terreno de percepciones. Nuestro enfoque incluye siempre indicadores de negocio: cuánto tiempo se ahorra, cuántos errores se reducen, qué impacto tiene en ventas o en satisfacción del cliente. Cuando se ponen números sobre la mesa, la conversación deja de ser tecnológica y pasa a ser estratégica”, concluye Mazzeo.

El mensaje que deja el estudio es contundente: la sociedad ya validó la utilidad de la IA en lo personal; ahora son las organizaciones las que deben acelerar para no quedar atrás. El desafío, advierte RESTART, no es “probar IA” sino construir una hoja de ruta que la convierta en el nuevo estándar operativo de las empresas argentinas.

Más notas de Urgente24

Foro de Davos: Interesantes debates alertaron sobre los plazos que impondrá usar IA

La inteligencia artificial volvió real el episodio más aterrador de 'Black Mirror'

Apple lanzó una peligrosa advertencia a todos los usuarios de iPhone

Carrera de la Unión Europea por lograr su propia IA y no depender de USA

OpenAI va por la publicidad en las conversaciones de ChatGPT y preocupa a los usuarios

Huawei declara la competencia a iPhone y Samsung lanzando este super precio en su celular de alta gama