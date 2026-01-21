Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Leonardo Ponzio

Justamente al referirse al exmediocampista, el periodista Gustavo Yarroch aseguró: “Leonardo Ponzio sigue en la secretaría técnica de River, pero ya no estará con el plantel profesional. Será una suerte de nexo entre el fútbol juvenil, la Reserva y la Primera. Gabriel Rodríguez, coordinador del fútbol juvenil, lo anunció ante los jóvenes en el predio de Cantilo”.

La información generó revuelo en el mundo River, aunque al mismo tiempo aportó mayor claridad sobre el rol que cumplirá el bicampeón de la Copa Libertadores.

En cuanto a la estructura del fútbol profesional, quienes hoy tienen voz y voto en la elección de refuerzos son Marcelo Gallardo y Mariano Barnao, “gerente de Fútbol”, tal como se denomina en sus redes sociales.

River, mercado de pases y comienzo del Torneo Apertura

El pasado sábado 17 de enero, River Plate igualó ante Peñarol de Uruguay en un nuevo amistoso de preparación y luego se impuso en la definición por penales, en el marco de su puesta a punto de cara a la competencia oficial, que comenzará el próximo sábado 24 de enero.

Hasta el momento, el Millonario incorporó a tres futbolistas en este mercado de pases: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Habrá que ver si el club de Núñez vuelve a acelerar por algún refuerzo puntual, aunque por ahora no parece que vaya a ocurrir en el corto plazo. El principal deseo de Marcelo Gallardo es reforzar la faceta ofensiva del equipo.

De cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras doce presentaciones. Estas son las tres iniciales:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30

