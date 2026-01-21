La estructura del fútbol de River Plate no recibe los mismos cuestionamientos que la de Boca Juniors, pero está claro que Marcelo Gallardo tiene una injerencia decisiva en lo que ocurre dentro del club. En ese contexto, en las últimas horas el periodista Gustavo Yarroch generó impacto por su información sobre Leonardo Ponzio.
"NO ESTARÁ"
Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Leonardo Ponzio
En River Plate hay miradas de reojo por lo que dijo el periodista Gustavo Yarroch sobre Leonardo Ponzio.
Tanto el exvolante del Millonario como Enzo Francescoli son observados con recelo por una parte de la parcialidad del club de Núñez, especialmente ante la percepción de que cuentan con escasa incidencia frente a la fuerte presencia del entrenador y su toma de decisiones.
Gustavo Yarroch sobre Leonardo Ponzio
En septiembre pasado, Enzo Francescoli reconoció en ESPN que no se involucra directamente en la elección de jugadores. “Lo que me pide Gallardo lo intento hacer. Yo no me puedo permitir traer un jugador si después no soy el que lo va a poner”, explicó.
Esta declaración generó polémica, ya que muchos hinchas no terminan de comprender con claridad cuál es su rol dentro del Millonario.
En una situación similar se encuentra Leonardo Ponzio, quien también forma parte de la secretaría técnica del club de Núñez.
Justamente al referirse al exmediocampista, el periodista Gustavo Yarroch aseguró: “Leonardo Ponzio sigue en la secretaría técnica de River, pero ya no estará con el plantel profesional. Será una suerte de nexo entre el fútbol juvenil, la Reserva y la Primera. Gabriel Rodríguez, coordinador del fútbol juvenil, lo anunció ante los jóvenes en el predio de Cantilo”.
La información generó revuelo en el mundo River, aunque al mismo tiempo aportó mayor claridad sobre el rol que cumplirá el bicampeón de la Copa Libertadores.
En cuanto a la estructura del fútbol profesional, quienes hoy tienen voz y voto en la elección de refuerzos son Marcelo Gallardo y Mariano Barnao, “gerente de Fútbol”, tal como se denomina en sus redes sociales.
River, mercado de pases y comienzo del Torneo Apertura
El pasado sábado 17 de enero, River Plate igualó ante Peñarol de Uruguay en un nuevo amistoso de preparación y luego se impuso en la definición por penales, en el marco de su puesta a punto de cara a la competencia oficial, que comenzará el próximo sábado 24 de enero.
Hasta el momento, el Millonario incorporó a tres futbolistas en este mercado de pases: Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Habrá que ver si el club de Núñez vuelve a acelerar por algún refuerzo puntual, aunque por ahora no parece que vaya a ocurrir en el corto plazo. El principal deseo de Marcelo Gallardo es reforzar la faceta ofensiva del equipo.
De cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras doce presentaciones. Estas son las tres iniciales:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia y Esgrima La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30
+ EN GOLAZO24
Bombazo: Otro histórico periodista de TyC Sports ahora trabaja en ESPN
Boca arremete con todo y puede quedarse con dos refuerzos: "Del gusto de Riquelme"