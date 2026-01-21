Periodismo en crisis: Nuevo escenario, plataformas, IA y audiencias

periodismo y plataformas

Menos clics y más respuestas automáticas

Uno de los principales focos de preocupación es la transformación de los buscadores tradicionales en “motores de respuestas”.

Google, con sus resúmenes generados por IA, y plataformas como ChatGPT o Perplexity están modificando la forma en que las personas acceden a la información.

El informe proyecta que el tráfico desde buscadores a los medios caerá más de un 40% en los próximos e años. Esta tendencia ya se refleja en las cifras de Chartbeat, que registran una baja del 33% en las visitas desde Google entre 2024 y 2025.

Aunque los chatbots todavía representan una porción mínima del tráfico total, el temor es que a largo plazo los usuarios dejen de entrar a los sitios de noticias y se conformen con respuestas resumidas por IA.

Redes sociales en crisis y el dominio del video

Las redes sociales tradicionales también dejaron de ser aliadas del periodismo.

Facebook y X (ex Twitter) redujeron significativamente el tráfico hacia medios en un 43% y un 46% menos respectivamente en los últimos 3 años, aún cuando en un ciclo de análisis más breve logran un mejor comportamiento.

Al mismo tiempo, los algoritmos priorizan el video corto y el entretenimiento lo que condiciona la visibilidad de la información periodística.

En este contexto, YouTube y TikTok aparecen como las plataformas clave para el 2026 principalmente para llegar a audiencias jóvenes, mientras que Facebook y X pierden relevancia en las estrategias de distribución.

De todos modos, la importancia de X sigue siendo estratégica: la información 'caliente' y a menudo de primera mano -porque son posteos de los protagonistas- proviene de X. Es un problema histórica de la red social que antes era miniblogging y se llamaba Twitter: no es comparable con las redes convencionales porque su contenido apunta a propósitos diferentes.

Uso creciente de inteligencia artificial en redacciones

Frente a la automatización masiva de textos, los medios buscan diferenciarse. Si bien la inteligencia artificial contribuye a mejorar la eficiencia, también genera contenidos más estandarizados. Contenidos como guías de servicio, notas “evergreen” o noticias generales pasan a un segundo plano, ya que los chatbots los producen de manera más rápida y barata.

El informe señala un giro claro hacia el periodismo que la IA no puede replicar fácilmente: investigaciones propias, análisis en profundidad, historias humanas y periodismo en territorio.

Otro desafío central es el avance de los creadores de contenido. El 70% de los ejecutivos consultados cree que los creadores de contenido independientes y los periodistas que desarrollan proyectos personales están captando tiempo, atención y credibilidad que antes ocupaban los medios tradicionales.

Como respuesta, muchas redacciones buscan que sus periodistas adopten el rol de creador de contenido con mayor exposición personal, presencia en plataformas y la construcción del vínculo directo con las audiencias.

periodismo IA

Un futuro incierto, pero no cerrado

De cara al 2026, el desafío para los medios no será únicamente tecnológico, sino estratégico: definir su rol y su objetivo para crear valor y sostenerlo en un entorno dominado por la tecnología, con modelos de negocio en transición y una audiencia cada vez más fragmentada. El medio que sobreviva no será el más rápido ni el más visible, sino el que construya una propuesta de valor diferenciada.

A medida que la distribución se vuelve más opaca, intermediada por plataformas, algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, los medios no pueden apoyarse únicamente en el volumen, la frecuencia o la inmediatez.

En ese proceso, la credibilidad aparece como un activo central, no como un atributo dado sino como una construcción sostenida en el tiempo, basada en la consistencia editorial, la verificación, el contexto y la transparencia.

En un ecosistema atravesado por contenidos automatizados, desinformación y múltiples voces que compiten por atención, la capacidad de generar confianza será determinante para fortalecer la relación con las audiencias y consolidar un valor diferencial.

Se trata de comprender cómo se construyen la autoridad, el vínculo y el valor simbólico en un entorno donde la información dejó de ser escasa. Y ahí está la verdadera ventaja competitiva.

