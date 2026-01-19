urgente24
Rumbo a Suiza, Javier Milei se enoja por anticipado con el periodismo

Javier Milei (en modo cómic, como le gusta a él) otra vez enojado con la prensa, ahora por anticipado...

Javier Milei (en modo cómic, como le gusta a él) otra vez enojado con la prensa, ahora por anticipado...

Imagen creada con IA/GROK.
Javier Milei (en modo cómic, como le gusta a él) otra vez enojado con la prensa, ahora por anticipado...

Javier Milei (en modo cómic, como le gusta a él) otra vez enojado con la prensa, ahora por anticipado...

Imagen creada con IA/GROK.

Javier Milei viaja a Suiza para participar del Foro Davos, pero antes de subirse al avión ya despotricó -por adelantado- contra el periodismo por su agenda.

19 de enero de 2026 - 17:10

Captura de pantalla 2026-01-19 163108

Milei parte esta noche, a las 21.00, rumbo a Zurich, donde el miércoles participará del Foro Económico de Davos y se espera otro discurso polémico, tal como fue el año pasado (donde, entre otras cosas, vinculó a la homosexualidad con la pedofilia). De todos modos, es difícil que el presidente argentino logre acaparar las miradas cuando el mundo entero observa a Donald Trump por su reciente embestida contra Irán, sus intenciones de anexar Groenlandia y las repercusiones del reciente operativo de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

¿Subirá aún más el tono de su discurso Javier Milei para no ser opacado por Trump?

La agenda de Milei en Suiza, informada por él mismo, incluye -además de la participación en el Foro- una reunión con el empresario británico Maurice Ostro, y con CEO’s de Bancos Globales, además de dos entrevistas a medios internacionales: Bloomberg y The Economist. Resulta evidente que el "odio" a los periodistas corre sólo para los argentinos...

Debate en la city: ¿Hay superávit real?

El resultado financiero que muestra el Gobierno volvió a quedar en el centro de la discusión en la City por una cuestión técnica que el mercado sigue con atención. El interrogante sobre el ajuste fiscal es concreto y atraviesa a inversores, analistas y acreedores: cuánto del superávit financiero informado es genuino cuando se descuentan correctamente los intereses que no se pagan en efectivo, sino que se capitalizan en la deuda en pesos.

Durante 2025, la administración de Javier Milei informó un superávit financiero equivalente a 0,2% del PBI. Sin embargo, cuando se observa la dinámica de la deuda y se netean los intereses capitalizados de manera adecuada, el resultado cambia de signo y pasa a mostrar un déficit cercano a 0,8% del producto.

Buena parte de los títulos que emite el Tesoro en el mercado local capitalizan intereses. Esto implica que el Estado no realiza un pago en efectivo mes a mes, sino que suma esos intereses al capital adeudado. Desde el punto de vista de la caja, el gasto es nulo en el momento. Desde el punto de vista económico, la deuda crece y el costo existe.

Ese mecanismo explica por qué el resultado financiero base caja suele lucir más holgado. El interrogante de fondo es cuánto de ese superávit resiste una medición que contemple los intereses devengados, aun cuando no se paguen.

El mundo de la moda despide a Valentino Garavani

A los 93 años, falleció Valentino Garavani, uno de los grandes nombres de la alta costura del siglo XX.

Valentino Garavani

Referente absoluto del lujo italiano, Valentino fue el creador de una de las maisons más influyentes de la historia, hoy presidida creativamente por Alessandro Michele. Su nombre quedó ligado para siempre a una idea de elegancia clásica y a la imposición del inconfundible “rojo Valentino”, un tono que brilló en pasarelas, alfombras rojas y desfiles memorables, y que se convirtió en sello identitario de la firma.

Complicado para Milei / Caputo: Difícil bajar la inflación del 2% mensual en 2026

Javier Milei y Luis Caputo querían una inflación mensual en 2026 debajo del 1,5% mensual pero, según Fundación Capital, eso está complicado.

El análisis de Fundación Capital concluye que "prevemos que la aceleración inflacionaria se revierta en el corto plazo, aunque con un IPC promediando el 2,3% mensual en el 1er. trimestre. Hacia delante, en el mejor escenario la moderación será lenta. Así, quebrar la barrera del 2% mensual de forma sostenida será un desafío del 2do. semestre".

Riesgo País no baja: Qué dicen desde Wall Street

El Riego País de la Argentina, es decir, su probabilidad de default, se mantiene por encima de los 550 puntos básicos. A pesar del fuerte recorte que sufrió tras la victoria de LLA en las elecciones de medio término, el índice elaborado por el JP Morgan se encuentra en un nivel aún muy elevado.

Javier Timerman, reconocido analista financiero instalado en Nueva York desde hace décadas, conocedor del pulso inversor de Wall Street, analizó las causas que impiden que el riesgo de default argentino baje hasta el nivel deseable, para lo que incorporó distintos factores, como el contexto internacional y la situación doméstica.

También consideró que los inversores "están cómodos" con el riesgo argentino y que no hay "catalizadores" que les generen un mayor "entusiasmo", además de que -dijo- se achicó el grupo apostadores que miran a la Argentina.

"Ahora hay una gran apatía con la Argentina después del rally post-electoral. El año pasado fue muy volátil para la inversión. Hubo pérdidas muy fuertes. Fue muy contundente el apoyo de USA; sin eso, los activos argentinos valdrían la mitad", dijo en diálogo con Ahora Play.

"Hoy hay una especia de equilibrio: casi no hay actividad, las mesas están tranquilos, la variación en los bonos es mínima", agregó.

En cuanto a los factores locales, Timerman sostuvo que, si bien el Banco Central ha empezado a acumular dólares, las reservas "siguen siendo negativas" a la vez que "el tipo de cambio se está apreciando". "No parece haber un ancla tan definida cuando parece que para incrementar reservas tenes que volver al carry trade, a esto de un tipo de cambio que que se deprecie menos que la inflación y las tasas altas", dijo.

También mencionó que "los desafíos del Gobierno" en materia económica y financiera "son los mismos que en enero de 2024", y "giran alrededor de la actividad, la inflación, y reservas, donde siempre estás viendo cómo se maneja el tipo de cambio". Marcó como única diferencia que no hay por delante "un horizonte electoral" como el año pasado.

Asimsimo, habló de factores internacionales: "Va a ser desafiante bajar el Riesgo País porque los inversores no invierten sólo en la Argentina, tienen mandatos globales que están bajo supervisión de lo que pasa en el mundo. Hoy tenés un montón de riesgos externos potenciales: guerra comercial, las elecciones en USA, la Fed".

Denuncia contra Flybondi pide investigar vínculos con Milei y Caputo

Una denuncia presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico contra la empresa aérea Flybondi por posibles delitos, pide que se investigue también las "posibles intervenciones de funcionarios, incluyendo a Santiago Caputo y Javier Milei, en la autorización o cobertura de estas operaciones".

La presentación -publicada por el sitio RealPolitik- fue realizada por Daniel Sarwer, en carácter de ciudadano y pretenso querellante, quien pidió ser tenido como denunciante y amicus curiae, invocando la “gravedad institucional y económica” de los hechos denunciados y reclamando la intervención urgente de la Justicia federal.

“Vengo a aportar información pública relevante y a requerir la apertura de una investigación penal económica integral”, sostiene Sarwer en el inicio de la presentación, en la que cita artículos del Código Penal vinculados a administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos.

scatturice
Leonardo Scatturice.

Leonardo Scatturice.

Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta al funcionamiento comercial de Flybondi. Según el escrito, la empresa estaría realizando operaciones que podrían implicar perjuicios económicos sistemáticos a los usuarios, como "cobros indebidos en la venta de pasajes de bajo costo", "retrasos arbitrarios en los embarques y cancelaciones automáticas", "exigencias de presentación obligatoria entre 35 y 45 minutos antes del embarque, bajo apercibimiento de pérdida del pasaje", y "devoluciones de dinero con demoras de hasta 30 días, aún cuando las cancelaciones no fueran imputables al pasajero". La denuncia califica este esquema como una posible forma de “extorsión indirecta a los pasajeros”, al combinar precios bajos con condiciones operativas que, en los hechos, terminarían generando cargos adicionales o pérdida del servicio contratado.

Sin formular imputaciones directas, la denuncia menciona la eventual participación o cobertura de funcionarios públicos de alto rango en la operatoria denunciada, señalando que ello deberá ser esclarecido mediante la investigación judicial. En ese sentido, apunta directamente contra el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo. “El control judicial resulta irrenunciable cuando se encuentran comprometidos fondos públicos, derechos económicos de los consumidores y la responsabilidad institucional de funcionarios, sostiene el escrito, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No todo fue amor para Javier Milei en Jesús María: Le revolearon vasos

Javier Milei en el Festival de Jesús María el pasado viernes recibió aplausos y ovaciones, pero también le revolearon vasos con bebidas. Así puede observarse en un video que circula en redes sociales, donde se ve al Presidente ingresando entre el público al Anfiteatro José Hernández.

Reforma laboral: Intensa búsqueda de apoyo de gobernadores (pero 'paloma' no es lo mismo que 'halcón')

Diego Santilli sigue buscando apoyo de los gobernadores, pero estos quieren sumar a Luis Caputo a la negociación, quien es reticente a los cambios que piden.

El proyecto incluye la reducción de impuestos coparticipables (como Ganancias a las empresas), por lo que las arcas provinciales se resentirían.

En ese aspecto, habría 2 posturas en colisión en el Gobierno: la de los acuerdistas, que evalúan compensar a las provincias por los recortes (incluso trascendió que podría quitarse el capítulo impositivo) y la de los 'duros', que no quieren ninguna modificación e intentan convencer de que lo que pierdan por esos impuestos, los distritos lo recuperarán por la recuperación económica que procurará -se supone- la "modernización" de las leyes laborales.

En el primer grupo está el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se reúne cara a cara con los gobernadores para conseguir apoyos. Este lunes fue a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz, quien adelantó su respaldo al proyecto. La gira de Santilli seguirá por Neuquén y Entre Ríos.

