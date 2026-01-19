Rumbo a Suiza, Javier Milei se enoja por anticipado con el periodismo

Live Blog Post

Riesgo País no baja: Qué dicen desde Wall Street

El Riego País de la Argentina, es decir, su probabilidad de default, se mantiene por encima de los 550 puntos básicos. A pesar del fuerte recorte que sufrió tras la victoria de LLA en las elecciones de medio término, el índice elaborado por el JP Morgan se encuentra en un nivel aún muy elevado.

Javier Timerman, reconocido analista financiero instalado en Nueva York desde hace décadas, conocedor del pulso inversor de Wall Street, analizó las causas que impiden que el riesgo de default argentino baje hasta el nivel deseable, para lo que incorporó distintos factores, como el contexto internacional y la situación doméstica.

También consideró que los inversores "están cómodos" con el riesgo argentino y que no hay "catalizadores" que les generen un mayor "entusiasmo", además de que -dijo- se achicó el grupo apostadores que miran a la Argentina.

"Ahora hay una gran apatía con la Argentina después del rally post-electoral. El año pasado fue muy volátil para la inversión. Hubo pérdidas muy fuertes. Fue muy contundente el apoyo de USA; sin eso, los activos argentinos valdrían la mitad", dijo en diálogo con Ahora Play.

"Hoy hay una especia de equilibrio: casi no hay actividad, las mesas están tranquilos, la variación en los bonos es mínima", agregó.

En cuanto a los factores locales, Timerman sostuvo que, si bien el Banco Central ha empezado a acumular dólares, las reservas "siguen siendo negativas" a la vez que "el tipo de cambio se está apreciando". "No parece haber un ancla tan definida cuando parece que para incrementar reservas tenes que volver al carry trade, a esto de un tipo de cambio que que se deprecie menos que la inflación y las tasas altas", dijo.

También mencionó que "los desafíos del Gobierno" en materia económica y financiera "son los mismos que en enero de 2024", y "giran alrededor de la actividad, la inflación, y reservas, donde siempre estás viendo cómo se maneja el tipo de cambio". Marcó como única diferencia que no hay por delante "un horizonte electoral" como el año pasado.

Asimsimo, habló de factores internacionales: "Va a ser desafiante bajar el Riesgo País porque los inversores no invierten sólo en la Argentina, tienen mandatos globales que están bajo supervisión de lo que pasa en el mundo. Hoy tenés un montón de riesgos externos potenciales: guerra comercial, las elecciones en USA, la Fed".

