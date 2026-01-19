Rumbo a Suiza, Javier Milei se enoja por anticipado con el periodismo

El "odio" de Javier Milei hacia los periodistas no es algo nuevo, aunque viene recrudeciendo conforme avanza su Gobierno y las voces críticas aumentan. Pero lo de este lunes (19/01) ya resulta insólito: el Presidente se enojó con el periodismo por adelantado, dando por sentado que mentirán sobre su " agenda" en Suiza.
Debate en la city: ¿Hay superávit real?
El resultado financiero que muestra el Gobierno volvió a quedar en el centro de la discusión en la City por una cuestión técnica que el mercado sigue con atención. El interrogante sobre el ajuste fiscal es concreto y atraviesa a inversores, analistas y acreedores: cuánto del superávit financiero informado es genuino cuando se descuentan correctamente los intereses que no se pagan en efectivo, sino que se capitalizan en la deuda en pesos.
Durante 2025, la administración de Javier Milei informó un superávit financiero equivalente a 0,2% del PBI. Sin embargo, cuando se observa la dinámica de la deuda y se netean los intereses capitalizados de manera adecuada, el resultado cambia de signo y pasa a mostrar un déficit cercano a 0,8% del producto.
Buena parte de los títulos que emite el Tesoro en el mercado local capitalizan intereses. Esto implica que el Estado no realiza un pago en efectivo mes a mes, sino que suma esos intereses al capital adeudado. Desde el punto de vista de la caja, el gasto es nulo en el momento. Desde el punto de vista económico, la deuda crece y el costo existe.
Ese mecanismo explica por qué el resultado financiero base caja suele lucir más holgado. El interrogante de fondo es cuánto de ese superávit resiste una medición que contemple los intereses devengados, aun cuando no se paguen.
