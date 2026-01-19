No todo fue amor para Javier Milei en Jesús María: Le revolearon vasos

Javier Milei se dio el gusto de cantar con el Chaqueño Palavecino el pasado viernes (16/01) en el Festival de Jesús María, donde fue recibido mayoritariamente con aplausos. Pero no todo fue amor en Córdoba: según se observa en un video, al Presidente le arrojaron varios vasos con bebidas cuando hacía su ingreso al anfiteatro.
Javier Milei ingresó al Anfiteatro José Hernández caminando entre el público -rodeado, por supuesto, de una fuerte custodia- y mientras algunos querían acercarse para saludar al Presidente o tomarse fotos, unos pocos le arrojaron vasos con bebidas.
También se observa en el video que alguien le toca fuerte la cabeza, desde atrás, al punto de que Milei se agacha levemente.
Cabe destacar que la música del video no corresponde al sonido ambiente sino que fue añadida posteriormente por quien lo publicó.
