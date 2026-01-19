urgente24
VIDEO VIRAL

No todo fue amor para Javier Milei en Jesús María: Le revolearon vasos

Javier Milei fue recibido mayormente con aplausos en Jesús María, pero no todo fue amor: según muestra un video viral, al ingresar le arrojaron vasos.

19 de enero de 2026 - 15:43
Javier Milei cantando con el Chaqueño Palavecino en Jesús María.

Foto: captura video.

Javier Milei ingresó al Anfiteatro José Hernández caminando entre el público -rodeado, por supuesto, de una fuerte custodia- y mientras algunos querían acercarse para saludar al Presidente o tomarse fotos, unos pocos le arrojaron vasos con bebidas.

También se observa en el video que alguien le toca fuerte la cabeza, desde atrás, al punto de que Milei se agacha levemente.

Cabe destacar que la música del video no corresponde al sonido ambiente sino que fue añadida posteriormente por quien lo publicó.

