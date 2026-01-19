Un aeropuerto del país reabrió sus puertas y busca potenciar el turismo

"Esta misión nos permitirá consolidar la presencia internacional de Santa Fe, fortalecer la articulación con Nación, Cancillería y gobiernos locales y promover inversiones y alianzas estratégicas. Además, vamos a posicionar a la Provincia y a Rosario como destinos preparados para grandes eventos y conectividad internacional". "Esta misión nos permitirá consolidar la presencia internacional de Santa Fe, fortalecer la articulación con Nación, Cancillería y gobiernos locales y promover inversiones y alianzas estratégicas. Además, vamos a posicionar a la Provincia y a Rosario como destinos preparados para grandes eventos y conectividad internacional".

Qué es Fitur

Se trata del encuentro global más relevante del sector turístico, consolidándose año tras año como el espacio estratégico donde confluyen operadores turísticos, agencias de viaje, aerolíneas, organismos oficiales y prestadores de servicios turísticos de todo el mundo. Su carácter internacional y su capacidad para generar negocios hacen de esta feria el principal punto de articulación comercial y profesional de la industria.

"Por eso es un espacio clave para la generación de vínculos institucionales, la promoción de destinos y la apertura de oportunidades de cooperación con mercados europeos e internacionales", precisó Aeberhard.

Reunión en la Embajada Argentina en España

En el marco de la agenda oficial, las autoridades provinciales participarán de un encuentro en la Embajada Argentina en España, donde presentarán las oportunidades de inversión de la provincia de Santa Fe. Se llevará adelante una actividad organizada por Cancillería Argentina y la Secretaría de Turismo de la Nación, dirigida a autoridades, empresarios y a la comunidad argentina residente en España.

En ese sentido, la secretaria de Turismo remarcó que dicha reunión permitirá "mostrar el potencial productivo, turístico y logístico de Santa Fe, reforzando su posicionamiento como territorio confiable para invertir y desarrollarse".

Conectividad aérea y promoción de destinos

Entre las acciones destacadas de la semana, estará la presentación de Destino Rosario, que se realizará junto a la Municipalidad de Rosario y varias aerolíneas, entre ellas World2Fly, que operará la nueva ruta directa Rosario-Madrid a partir de octubre. Será la primera vez que la ciudad cuente con un vuelo directo a Europa, evitando la escala obligatoria en Buenos Aires y ofreciendo una alternativa estratégica para viajeros del interior argentino.

Esta actividad, que se llevará a cabo el martes 21 en Casa Brava, está dirigida a prensa, operadores, agencias mayoristas y a la comunidad de argentinos y rosarinos en Madrid, y será un hito clave para fortalecer la conectividad internacional y el turismo receptivo.

image Los vuelos Rosario-Madrid ya tienen fecha de inicio.

Presentación Juegos Suramericanos

Dentro de la agenda institucional, se presentarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como un evento deportivo de escala internacional que posiciona a la provincia en el calendario global de grandes eventos, vinculando deporte, turismo, infraestructura y desarrollo urbano

